Van Gaal potrdil uspešno zdravljenje raka

Novica je povzročila veliko razburjenje in skrbi, ali bo Van Gaal, ki je imel februarja operacijo, sposoben oranje voditi letos na svetovnem prvenstvu v Katarju novembra in decembra.

"Prestal sem vse. Imel sem 25 obsevanj. Nato sem moral počakati pet ali šest mesecev, da bi videli, če so kaj zalegla. Lahko vam potrdim, da so, da je zdravljenje končano," je dejal nekdanji trener Barcelone, Ajaxa, Bayerna Münchna in Manchester Uniteda za nizozemsko agencijo ANP.

Van Gaal bo po mundialu 2022 odstopil s položaja, njegov naslednik je že znan. Gre za nekdanjega trenerja Barcelone Ronalda Koemana. Uradno bo 59-letnik vodenje reprezentance začel 1. januarja prihodnje leto.