Na grobem četrtfinalnem obračunu Argentine z Nizozemsko, na kateri so sodniki podelili kar 18 rumenih kartonov, je Lionela Messija, ki na tem svetovnem prvenstvu lovi še zadnjo manjkajočo lovoriko v svoji statistiki, zmotilo marsikaj, še posebej pa mu je bil trn v peti nizozemski selektor Louis van Gaal.

Gesta, a katero je Messi proslavil zadetek proti Nizozemski:

In 2002, Van Gaal insisted on playing Juan Riquelme at a Position he didn’t prefer, so the player was transferred to Villarreal from Barcelona after his bad performances under Van Gaal

Here is Messi in 2022, celebrating in front of Van Gaal with Riquelme’s celebration 💀 pic.twitter.com/X8ycJYVkQY — 𝐀𝐬𝐭𝐚𝐫𝐨𝐭𝐡💎🇩🇪 (@deLigt_Era) December 9, 2022

Ko je v 73. minuti zabil gol z bele črte za vodstvo gavčev z 2:0, se je provokativno postavil pred Van Gaala in zadetek proslavil z gesto v obliki velikih mišjih ušes (po risanem junaku Topo Gigio), ki je bila nekdaj zaščitni znak nekdanje argentinske desetke Juana Romana Riquelmeja.

It’s always a big mistake to make Messi angry. pic.twitter.com/ISz7iCdvII — TalkFCB © (@talkfcb_) December 10, 2022

Gesta je bila jasno sporočilo nizozemskemu strategu, ki je Riquelmeju v času igranja za Barcelono, kjer je bil van Gaal trener, močno otežil delo, saj ga je postavil na igralni položaj, ki Argentincu ni bil domač. Podobna zgodba se je ponovila pri Angelu Di Marii v obdobju, ko je ta igral za Manchester United.

60 years ago today Topo Gigio made his first of 50 appearances on The Ed Sullivan Show! The lovable Italian mouse was a staple on the show for his humor, charm, and catchphrase - "Eddie, kiss me goodnight!" pic.twitter.com/n8KgHVuBYI — The Ed Sullivan Show (@EdSullivanShow) December 9, 2022

Messi se je do van Gaala odpravil tudi po streljanju enajstmetrovk, s katerimi je Argentina iz nadaljevanja prvenstva izločila Nizozemsko, in mu gestikuliral, da preveč govori, medtem ko ga je van Gaal samo osuplo gledal.

Messi van Gaalu: Preveč govoriš:

if you want to be remain safe then dont dare to make Lionel Messi Angry ....👊#Messi #Argentina pic.twitter.com/u6RXovhFfy — ͏𝚊 🇦🇷 (@aquilahmad_) December 10, 2022

Po tekmi je Messi pojasnil, kaj ga je gnalo k taki potezi. "Ne maram provokativnega govorjenja o nasprotniku pred tekmo. To ni del nogometa. Sam vedno spoštujem vsakega in želim, da tudi drugi spoštujejo mene. Van Gaal tega spoštovanja ni pokazal," je bil kritičen Messi, ki je na tekmi z Nizozemsko zadel dva gola iz enajstmetrovke in prispeval podajo k prvemu zadetku Južnoameričanov.

All the words from the Dutch, pure silence in the end though. If you’re gonna talk shit to Messi, make sure you walk the talk. pic.twitter.com/LXI4OOQoBD — J. (@Messilizer) December 9, 2022

"Kaj tako butasto gledaš?"

A obračunavanja s tem še ni bilo konec. Messi se je spravil še na nizozemskega nogometaša Wouta Weghorsta, ki je sinoči argentinsko mrežo zatresel trikrat, od tega dvakrat v rednem delu oz. sodnikovem dodatku in enkrat med izvajanjem enajstmetrovk.

Kar med pogovorom z novinarjem mu je zabrusil: "Kaj tako butasto gledaš? Kaj gledaš?" se je obregnil, medtem ko mu je novinar prigovarjal, naj se umiri.

Messi nizozemskemu napadalcu Weghorstu: Kaj tako butasto gledaš?

Leo Messi: “Who are you looking at? Go ahead you stupid.”pic.twitter.com/C8S1mpElwv — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 9, 2022

O sodnikih raje ne bi ...

Na zalogi je imel tudi kar nekaj ostrih besed za španskega sodnika Miguela Mateua Lahoza, a se je skušal zadržati. "Ne želim govoriti o sodniku, saj ne smem povedati tistega, kar si v resnici mislim. Če to storim, bom kaznovan. Fifa (Mednarodna nogometna zveza, op. p.) mora razmisliti o tem, saj takega sodnika ne more postaviti na tekmo takšnega ranga," je bil oster Messi.

Španski sodnik Miguel Mateu Lahoz je na tekmi med Argentino in Nizozemsko podelil kar 18 rumenih kartonov. Foto: Guliverimage

35-letni Argentinec, ki nastopa na svojem zadnjem svetovnem prvenstvu, je v Katarju do zdaj zadel štiri gole in prispeval dve asistenci. Z zadetkom proti ZDA v osmini finala je v številu zadetkov prehitel legendarnega rojaka Diega Maradono, z golom proti Nizozemski pa se je izenačil z Gabrielom Batistuto. Z desetimi zadetki sta najučinkovitejša Argentinca na svetovnih prvenstvih.

