Neymar v solzah Foto: Reuters Neymar je zadel v zadnji minuti prvega podaljška, Bruno Petković izenačil v 117. minuti. In prva tekma osmine finala Katarja 2022 se je odločala z 11-metrovkami. Tam pa je, tako kot že na tekmi osmine finala, zablestel hrvaški vratar Dominik Livaković. V prvi seriji je branil Rodrygu, v četrti je Marquinhos zadel vratnico. Hrvati so zadeli vse štiri gole. In začelo se je veliko slavje nogometašev, maloštevilnih hrvaških navijačev v Katarju, hrvaškega tiska z bombastičnimi naslovi in Hrvatov, od prvega do zadnjega, v domovini.

Bakle in slavje na Hrvaškem, solze v Braziliji (foto: Reuters, Guliver Images):

"Neymar v solzah po spopadu s Hrvaško: Neprecenljivo."

"Ponosni smo, da nosite dres naše Hrvaške. Fantje, za nas ste po tej tekmi nesmrtni," piše 24sata. O Neymarju, ki je po tekmi jokal, pa: "Neymar v solzah po spopadu s Hrvaško: Neprecenljivo." Pišejo, da je Hrvaška zmagala popolnoma zasluženo, pa čeprav je imela na celotni tekmi en sam strel v okvir vrat. Brazilija jih je imela 11! 24sata še piše: "Govorili so, da smo prestari, da nas je Japonska utrudila. A ko govorimo o Hrvaški, 11-metrovke niso loterija." Povzemajo še prve besede strelca hrvaškega gola v podaljšku Petkovića: "Ne znam opisati občutka. Največji gol v mojem življenju." In pravi, da mu je oče pred tekmo dejal, da ga bo zabil. "Vedno mi to pravi. Bi ga moral pogosteje poslušati."

Ni jokal samo Neymar, poglejte razočaranje, obup in jok v Riu de Janeiru (vir: Reuters):

"Junak Livi je uničil sanje velesile!"

Zajem zaslona naslovnice Sportskih Nič manj bombastično ne pišejo Jutarnji in Sportske: "Največja senzacija SP! Hrvaška izločila Brazilijo, junak Livi je uničil sanje velesile!" Trdijo, da je Hrvaška odigrala eno največjih tekem v svoji zgodovini in domov poslala prvega favorita. Izpostavljajo tudi prvo izjavo selektorja Zlatka Dalića, ki je bil v sedmih nebesih: "Presrečen sem. Imamo tri milijone in pol prebivalcev, ampak gremo drugič zapored v polfinale. Pa to je ... Mi nismo normalni!"

Zlatko Dalić Foto: Reuters Hrvaški selektor je še povedal: "To je čudež! Vsaka čast fantom, vsem. Izjemna tekma, izločili smo največjega favorita. In vsem povem: to je prava Hrvaška. Ko je treba, smo taki. Rekel sem vam, da nas ne smete nikoli podcenjevati. Ponosni smo do neba. Ampak to še ni konec." Dodal je še, da je ta zmaga tudi za vse njihove "prijatelje", pri čemer je mislil na tiste, ki jim pred tekmo niso pripisali nobenih možnosti.

"Hrvati utišali sambo"

Dnevnik.hr je Livakovića razglasil za najboljšega vratarja na svetu. "Noč za zgodovino," na naslovnici na spletu piše Večernji list. "Hrvati utišali sambo," pa v naslovu slavje nogometašev slavi hrvaška tiskovna agencija Hina. Tam prenašajo tudi izjavo predsednika države Zorana Milanovića, ki je prepričan, da se Hrvaška lahko prebije prav do konca. Tudi njihov glavni junak je Livi.