Mbappeju ne bodo razvili rdeče preproge

Anglija v Katarju igra za prvi naslov prvaka po letu 1966, Francija brani naslov izpred štirih let. V soboto se bosta medsebojno udarili v četrtfinalu FIFA svetovnega prvenstva 2022. To bo dvoboj dveh odličnih ekip in ne zvezdnikov, zatrjujejo v obeh taborih. Rivalstvo med njima je eno največjih v reprezentančnem nogometu.

Četrtfinalne tekme svetovnega prvenstva v Katarju so vse bliže. V petek igrata Hrvaška proti Braziliji in Nizozemska proti Argentini, v soboto pa Maroko proti Portugalski in Anglija proti Franciji. Največ zanimanja svetovne javnosti je za slednji dvoboj. Anglija in Francija sta dolgoletna nogometna rivala. Samo rivalstvo je tako močno, da so pravzaprav v njegovi senci celo zvezdniki, ki igrajo za ti dve moštvi. Na velikem tekmovanju so se nazadnje pomerili pred desetimi leti, ko se je tekma skupinskega dela evropskega prvenstva končala z delitvijo točk (1:1). Tokrat pa bo nekdo moral zmagati.

Vsi pari četrtfinala SP 2022:



Petek, 9. 12., ob 16.00:

Brazilija - Hrvaška



Petek, 9. 12., ob 20.00:

Nizozemska - Argentina



Sobota, 10. 12., ob 16.00:

Maroko - Portugalska



Sobota, 10. 12., ob 20.00:

Anglija - Francija

Walker: Ta tekma ne bo tekma Anglije proti Mbappeju

Kyle Walker Foto: Reuters "Ta tekma ne bo tekma Anglije proti Mbappeju. To bo tekma Anglije proti Franciji. Spoštujemo ga, saj je vrhunski nogometaš in trenutno v odlični formi, ampak ne bomo pa mu razvili rdeče preproge in ga povabili, naj nam zabije gol." To so besede angleškega branilca Kyla Walkerja o najboljšem strelcu prvenstva Kylianu Mbappeju, ki je na prvih štirih tekmah v Katarju dal pet golov.

Nogometaš Manchestra Cityja Mbappeja dobro pozna, saj je proti njemu v klubskem dresu v ligi prvakov igral že štirikrat. "Ko smo igrali proti PSG, nismo razmišljali samo o Mbappeju. In enako bo to soboto. Ne bomo razmišljali samo o Mbappeju. Je vrhunski nogometaš, vendar imajo še veliko drugih odličnih nogometašev, ki jih ne smemo podcenjevati."

Youssouf Fofana je komentiral Walkerjevo izjavo o Mbappeju, češ da mu ne bodo razgrnili rdeče preproge. "Če on ve, kako ustaviti Kyliana, dobro zanj. Ampak 19 ekip v francoski ligi tega odgovora še nima," je v smehu povedal Fofana. "In številne v ligi prvakov. Resnico bo pokazal teren. Ampak osebno kot Francoz imam popolno zaupanje v Kyliana."

Konate: Naša tarča ne bo en sam igralec

Ibrahima Konate Foto: Reuters Podobno razmišljajo tudi Francozi. Branilci se pripravljajo na Anglijo kot celoto in ne na Harryja Kana ali katerega od preostalih zvezdnikov. "Jasno je, da je Harry Kane odličen nogometašev. To vemo vsi. Že nekajkrat sem igral proti njemu. Kako ga braniti? Mislim, da on ne predstavlja vse nevarnosti v njegovi ekipi. Gledati moramo na celotno ekipo, ne le na enega igralca. Če bomo igrali moštveno, čvrsto, nam lahko uspe. Naša tarča pa ne bo en sam igralec," je na novinarski konferenci razlagal branilec Ibrahima Konate. "Nogomet se ne igra z enim, dvema ali štirimi nogometaši. Gre za celotno ekipo."

Konate je v dresu Liverpoola soigralec in obenem tudi dober prijatelj angleškega reprezentanta Trenta Alexandra-Arnolda. "Res mi je poslal sporočilo in zapisal: 'Se vidiva v soboto, brat.' Dobro se razumeva. Vesel sem, da bom igral proti Angliji, ampak samo eden se lahko uvrsti naprej, drugi pa bo žalosten."