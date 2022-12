Maroški navijači bodo dolgo v noč slavili preboj reprezentance v četrtfinale svetovnega prvenstva. Ob brazilskih in argentinskih so najštevilčnejši v Katarju. A nekaj med njimi jih bo slavilo na hladnem, saj so bili aretirani že pred tekmo, ker so želeli na stadion brez vstopnice. Še bolj bučno je rajanje v Maroku. "38 milijonov Maročanov je na ulicah," piše Marocco World News.

Foto: Guliver Image "Ta zmaga je pomembna za Maroko in za arabski svet, saj se je Maroko prvič v zgodovini uvrstil v četrtfinale. In prvič se je arabska država uvrstila v četrtfinale. Zelo smo veseli," je navdušeno razlagala Maročanka Fatima Zahra, ki je tekmo spremljala v Katarju v navijaškem središču. Še večji delirij maroških navijačev, ki so si tekmo ogledali v živo na stadionu. "Letališče, v tej smeri!" so vzklikali Maročani. Sporočilo namenjeno španskim nogometašem.

Slavje Maročanov po tekmi pred stadionom (vir: Reuters):

"38 milijonov Maročanov je na ulicah"

Foto: Guliver Image V Maroku je zmaga "levov z Atlasa" sprožila val evforije po celi državi, piše Marocco World News, eden redkih spletnih medijev v Maroku, ki poroča v angleščini. "38 milijonov Maročanov je na ulicah. Vsi slavijo nove narodne junake, ki bodo za vedno zapisani v zgodovino svetovnih prvenstev," piše Morocco World News. Slavijo tudi v španskih enklavah Cueta in Melilla v Maroku. In nenazadnje tudi številni v Španiji, kjer prebiva okoli 850 tisoč državljanov Maroka.

Še bolj bučno je slavje v Maroku. Ti posnetki so iz Casablance (vir Reuters):

Maroški izseljenci so takole slavili v Barceloni in Bilbau (vir: Reuters).

Kritike v španskih medijih, solze navijačev

Foto: Guliver Image "Prišli smo slabo fizično pripravljeni. Luis Enrique ni zadel pri izbiri igralcev, ki niso tako dobri, kot misli. To so dejstva," je za časnik Marca dejal njen kolumnist Raul Varela. "Na prvenstvo smo prišli s 26 tisoč streli z bele točke, ker smo vedeli, da so lahko odločilni, domov pa odhajamo z eno zmago proti Kostariki. Brez strelov na gol, samo s podajami, ne moreš zmagati," je v poročilu o tekmi za Marco zapisal novinar Juan Ignacio Garcia-Ochoa.

Solze španskih navijačev. Takole je bilo v Barceloni (vir: Reuters):

Policija pregnala in aretirala maroške navijače brez vstopnic

Foto: Guliver Image Iz Katarja prihajajo tudi neljubi posnetki. Prišlo je do prerivanja med katarskimi policisti in peščico maroških navijačev, ki so na tekmo osmine finala med Marokom in Španijo skušali priti brez oziroma s ponarejeno vstopnico. Nekaj maroških navijačev je policija tudi aretirala, pred tem so jih policisti na konjih skušali pregnati s stadiona. Maročani so se brez veljavne vstopnice skušali prebiti že na tekmo s Kanado, ki je bila prvega decembra.

Pred tekmo je policija aretirala nekaj maroških navijačev (vir: Reuters):