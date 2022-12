Še en dokaz, kako nori so Brazilci na nogomet. V času svetovnega prvenstva v Katarju so si številni lase prebarvali v barve brazilske zastave. Barvanje pričeske v barve držav sveta ponuja Washington Rodrigo v svoji skromni brivnici v Resendeju.

Foto: Reuters Iz mesta Resende v Braziliji prihajajo posnetki, ki pričajo o ljubezni Brazilcev do nogometa. Washington Rodrigo je v času svetovnega prvenstva to izkoristil za zanimivo in uspešno poslovno potezo. V svoji skromni brivnici 24-letni frizer strankam omogoča poslikavo las v barvah zastav držav sveta. Pravzaprav ni zgolj frizer, je pravi umetnik! S čopičem v roki.

Foto: Reuters

Foto: Reuters V Braziliji je postal prava senzacija na družbenih omrežjih. Seveda se večina odloči za poslikavo las v barve brazilske zastave. "Veliko ljudi mi pošilja sporočila, da želi poslikavo v barvah prvakov. To pa je Brazilija," v smehu pove Rodrigo. So pa Reutersove kamere ujele tudi fanta, ki se je odločil za poslikavo v barvah angleške zastave. Stavi na Angleže? "V finalu bosta Brazilija in Francija. Anglija ima močno ekipo, ampak v finalu vidim Brazilijo in Francijo," pove Maycon Douglas da Silva.

Foto: Reuters