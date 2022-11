Naj ulica zaživi v barvah Brazilije in nogometa! #video

To so pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva poslikali z motivi nogometa in barvami Brazilije in Katarja. "Pleši, Vini," tako piše ob podobi njihovega mladega zvezdnika Viniciusa Juniorja. Seveda ne manjka niti brazilska nogometna legenda Pele. Brazilske zastave visijo z balkonov, čez ulico so napeli okrasne trakove.

Lokalnemu umetniku so pri poslikavah pomagali prav vsi: od najmlajših do najstarejših. "To nam bo dalo nekaj energije pred začetkom prvenstva. Obenem pa se na tak način sosedje še bolj povežemo, naše prijateljstvo je močnejše," je povedal Rodrigo Habib.

Tovrstne okrasitve ulic so v Braziliji že tradicija. "Želimo, da jo otroci ohranijo. Želimo, da se otroci še naprej igrajo na ulici, da se na ulici zabavajo. Dandanes so ulice pri nas nevarne, a to želimo spremeniti. Želimo si nekaj veselja, želimo dati ulicam barvitost," dodaja Celso Mendes. Carlos Zambrano pa je v izjavi za Reuters povedal: "To počnemo, da damo naši ekipi nekaj dodatne energije. Želimo, da Brazilija postane prvak."

Brazilija bo v Katarju igrala za svoj šesti naslov svetovnega prvaka. Ekipa z Neymarjem na čelu spada v najožji krog favoritov. Brazilska nogometna reprezentanca je na mundial sicer prišla kot zadnja, šele v soboto, saj prvo tekmo igra v četrtek, 24. novembra. V prvem krogu se bo pomerila s Srbijo, nato pa jo v skupini G čakata še tekmi s Švico in Kamerunom. Zagotovo ena težjih skupin prvenstva.