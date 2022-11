Krut udarec za Francoze, Benzema zapušča SP v Katarju!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karim Benzema je predčasno končal današnji trening, francoski navijači so v skrbeh.

Karim Benzema je predčasno končal današnji trening, francoski navijači so v skrbeh. Foto: Reuters

Francoska nogometna reprezentanca je tik pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju doživela hud udarec. Na treningu se je poškodoval Karim Benzema, zdravniki pa so mu predpisali vsaj tri tedne mirovanja, zato je bil primoran selektor Didier Deschamps letošnjega prejemnika zlate žoge s težkim srcem prekrižati na seznamu udeležencev SP 2022.

Ne le Erling Braut Haaland, v tem trenutku najdražji nogometaš na svetu, ali pa afriška asa Sadio Mane in Mohamed Salah, ki sta še v prejšnji sezoni sodelovala skupaj pri Liverpoolu. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Katarju bo manjkal še eden veliki zvezdnik med napadalci. V prejšnji sezoni ga ni bilo boljšega, Karim Benzema je madridski Real s številnimi zadetki popeljal do španskega in evropskega naslova, letos pa je želel stopiti na vrh tudi s francosko reprezentanco.

Touché au quadriceps de la cuisse gauche, Karim @Benzema est contraint de renoncer à participer au Mondial.



Toute l’équipe partage la tristesse de Karim et lui souhaite un prompt rétablissement 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/cxXFBpgFx8 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 19, 2022

Pred štirimi leti zaradi afer ni bil vpoklican v izbrano vrsto svetovnih prvakov, tokrat pa je selektor Didier Deschamps verjel, da bi lahko pomagal soigralcem do velikega uspeha v Katarju. Načrti, kako bo pri tem sodeloval izkušeni Francoz alžirskih korenin, pa so se le dan pred začetkom tekmovanja povsem izjalovili.

Zdravje mu je obrnilo hrbet v najbolj neprimernem trenutku

Pred kratkim je prispel v Doho, zdaj pa bo moral zapustiti SP 2022. Foto: Reuters Napadalec Reala je na sobotnem treningu v Katarju začutil ostro bolečino v stegenski mišici. Treninga je bilo zanj nemudoma konec, po dodatnih zdravstvenih preiskavah pa je Francoska nogometna zveza (FFF) potrdila, kako se je 34-letnemu zvezdniku pripetil najslabši možni scenarij.

Stegenska mišica je Benzamaju v zadnjem obdobju povzročala ogromne težave, zato vse do sobote ni opravljal treningov s polno obremenitvijo. Na zadnjih šestih tekmah Reala, ki je brez njegove pomoči v španskem prvenstvu zdrsnil na drugo mesto, je na igrišču prebil le 30 minut. V Katarju mu je zdravje obrnilo hrbet v najbolj neprimernem trenutku, tako da bo letošnji mundial minil brez aktualnega prejemnika zlate žoge.

wishing our 2022 Ballon d'Or, Karim Benzema, a speedy recovery! pic.twitter.com/hYsKAqBfft — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 19, 2022

''V življenju se nisem nikoli predal. A moram misliti na ekipo. Moje mesto lahko zasede nekdo, ki bo lahko pomagal ekipi do uspešnega svetovnega prvenstva. Hvala vsem za sporočila podpore,'' je dejal Benzema.

''Zelo sem žalosten za Karima. Svetovno prvenstvo je bil njegov poglavitni cilj. Čeprav je francoska reprezentanca prejela nov udarec, v popolnosti zaupam mojim varovancem,'' ostaja Deschamps prepričan, da bi lahko Francija posegla po najvišjih mestih tudi brez poškodovanega zvezdnika Reala.

Letos je prejel kar nekaj zelo zvenečih priznanj, največji cilj sezone, SP 2022 v Katarju, pa bo moral izpustiti. Foto: Reuters

Galski petelini bodo prvo tekmo na SP 2022 odigrali v torek v skupini D proti Avstraliji, selektor Deschamps pa lahko morebitno zamenjavo za poškodovanega Benzemaja vpokliče do ponedeljka.

Francija je zaradi zdravstvenih razlogov ostala prikrajšana za nastop na SP 2022 kar šestih pomembnih igralcev (Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpempe, Christopher Nkunku, Mike Maignan in kot zadnji Karim Benzema).

Kdo bo v Katarju postal svetovni prvak v nogometu? Argentina 1335 glasov + 25,64%

Brazilija 771 glasov + 14,81%

Francija 468 glasov + 8,99%

Hrvaška 407 glasov + 7,82%

Nemčija 929 glasov + 17,84%

Španija 129 glasov + 2,48%

Kdo drug ... 1167 glasov + 22,42% Oddanih 5206 glasov

Preberite še: