Navijaški šov v Katarju, vsi bi se radi fotografirali s Hrvati

Sportske novosti poročajo o skupini šestnajstih navijačev hrvaške nogometne reprezentance združenja "Mi Hrvati", katere člani so v Katar prispeli iz Osjeka, Zagreba in Nemčije. Navdušili so z opravo, oblekli so se namreč v tradicionalna lokalna oblačila (kandura), ta pa opremili še s svojimi nezgrešljivimi kockami.

Hrvatski navijači u Kataru! Krasno!

Hajde neka i srpski navijači naprave neku zanimljivu koreografiju i neka se takmiče u pozitivnim stvarima, da ovo prvenstvo prođe u dobroj atmosferi, bez vrijeđanja i nacionslističkih provokacija. pic.twitter.com/KyTuTZSsw9 — Jusuf Gavranović (@GavranovicJusuf) November 19, 2022

"Nekdo iz skupine je prišel na to idejo in smo šli," je za Sportske povedal eden od navijačev in pojasnil, da to ni njihov prvi modni eksperiment, tudi pred štirimi leti v Rusiji so namreč prilagodili tamkajšnja tradicionalna oblačila v navijaško opravo.

Razposajeni navijači, s katerimi so se danes v Dohi želel fotografirati domala vsi, so seveda poudarili, da svoje nogometaše tudi letos pričakujejo v finalu, a najprej se morajo prebiti skozi skupinski del. Za Hrvate se prvenstvo začenja v sredo, 23. novembra, ko se bodo pomerili z Marokom.

Navijači Maroka so hrvaškim kolegom sporočili, da na prvi tekmi pričakujejo zmago z 2:0, z rezultatom so se slednji strinjali, le obrnili so ga. "Bo 2:0, da, ampak za nas," so jim odvrnili in jih nato poskušali naučiti nekaj hrvaških navijaških pesmi.

Svetovno prvenstvo v Katarju se bo začelo jutri s tekmo med gostitelji in Ekvadorci v sklupini A. Hrvati, aktualni svetovni podprvaki, igrajo v skupini F z Marokom, Belgijo in Kanado.

Kdo bo v Katarju postal svetovni prvak v nogometu? Argentina 1112 glasov + 25,64%

Brazilija 648 glasov + 14,94%

Francija 397 glasov + 9,15%

Hrvaška 290 glasov + 6,69%

Nemčija 791 glasov + 18,24%

Španija 104 glasov + 2,40%

Kdo drug ... 995 glasov + 22,94% Oddanih 4337 glasov

