Ni piva ni panike. Največja zabava leta se je začela! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dva dni pred začetkom svetovnega prvenstva iz Katarja prihajajo prvi posnetki rajanja navijačev z vseh koncev sveta. Najbolj glasni, najbolj številčni in najbolj barviti so bili Kamerunci, ki so zavzeli ulice Dohe. Poglejte in prisluhnite jim v videu.

Foto: Guliver Image S posnetkov agencije Reuters gre razbrati, da bodo imeli številčno podporo tudi nogometaši Argentine in Brazilije. A ne samo zaradi navijačev, ki prihajajo iz Južne Amerike. V Katarju so številni priseljenci iz azijskih držav in tudi te smo prepoznali v argentinskih ter brazilskih barvah.

Navijači iz Argentine so sicer z obžalovanjem sprejeli novico, da bo alkohol na in pred stadioni prepovedan, češ da ni veselja brez piva. A tisti pravi navijači bodo svoje nogometaše podpirali tudi brez alkohola. "Tukaj smo zaradi nogometa, in ne da se ga napijemo," je dejal navijač iz Nemčije, Marc Ollinger.

Foto: Guliver Image