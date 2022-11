"Lahko bi varčeval za hišo, a jaz raje varčujem za svetovno prvenstvo." Tako razmišljajo številni argentinski ljubitelji okroglega usnja, ki so dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva organizirali navijaški piknik. Kmalu namreč potujejo v Katar, da bodo navijali za Lionela Messija in soigralce.

Bližnje svetovno prvenstvo v nogometu v Katarju bo najverjetneje zadnje za Lionela Messija. Petintridesetletniku v bogati beri lovorik manjka samo še svetovni naslov z Argentino. V njegovi domovini so nori na nogomet, a so nazadnje mundial osvojili leta 1986 v času Diega Maradone. So aktualni zmagovalci Cope Americe, neporaženi zadnjih 35 tekem. Torej eni od favoritov Katarja 2022. Dovolj razlogov, da so številni Argentinci varčevali več let, da si bodo lahko privoščili pot na Arabski polotok.

Lionel Messi Foto: Reuters Okoli 300 navijačev argentinske nogometne reprezentance je tako pred odhodom v Katar organiziralo piknik. Na žar so dali svetovno znano argentinsko govedino in že ogrevali glasilke za glasno navijanje na svetovnem prvenstvu. Emiliano Matrangolo, 39-letnik iz Buenos Airesa, pravi, da je za pot na mundial varčeval štiri leta. "Vsak mesec sem dal nekaj na stran, da bom lahko uresničil sanje. Nisem kupil novega avtomobila ali hiše. Lahko bi varčeval za hišo, a jaz raje varčujem za svetovno prvenstvo." Šef mu je odobril dopust za pot na drugi konec sveta, še dodaja. "Mnogo mi pravijo, glej ga, zapravlja denar za Katar, namesto da bi ga imel za nakup hiše. Jaz pa pravim tem ubogim ljudem, da imajo hišo, ne gredo pa na svetovno prvenstvo."

Finančna kriza v Argentini traja že vrsto let, a je za številne nogomet vseeno na prvem mestu. "Žal je Argentina v krizi in se cene vsak mesec dvigajo. A nekega večera sem se usedel in se odločil, da grem na svetovno prvenstvo, saj imam rad državno reprezentanco," pa je Reutersu, ki je obiskal piknik argentinskih navijačev v parku Sarmiento, razlagal 32-letni Jonatan Luna. "To bo moje prvo svetovno prvenstvo. Ko sem se odločil, da grem, sem kar zajokal. Vem, da bom doživel najlepše spomine v življenju. Mogoče bom zato vse življenje živel v najemu. A je vseeno. Moram navijati za reprezentanco."