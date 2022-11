Brazilci na SP s kar 16 debitanti

Med 16 debitanti v brazilski reprezentanci (od skupaj 26 nogometašev na seznamu) bosta tudi napadalca madridskega Reala Vinicius Junior in Rodrygo. V napadu bo sicer veliko odvisno od izkušenejšega prvega zvezdnika izbrane vrste, Neymarja, ter Richarlisona in nogometaša Arsenala Gabriela Jesusa.

Na seznamu ni prostora za napadalca Liverpoola Roberta Firmina, ki je v tej sezoni na 19 tekmah dosegel osem golov in štiri podaje, poškodovan pa je Philippe Coutinho.

Na sredini igrišča bosta glavno breme nosila Casemiro in Fred, ob njima bodo med drugimi tudi Fabinho, Bruno Guimaraes in Lucas Paqueta.

V obrambi zasedba, ki jo je izbral selektor Tite, stavi na Marquinhosa, Thiaga Silvo ter Alexa Sandra. V Katar bo odpotoval tudi 39-letni Dani Alves, nekdanji dolgoletni zvezdnik Barcelone. Med vratnicama bo eden od dvojice Alisson Becker, Ederson.

Selektorji reprezentanc morajo končen seznam igralcev oddati do naslednjega ponedeljka.

Brazilci veljajo za glavne favorite na stavnicah pred začetkom SP ob Argentini, Franciji, Španiji, Angliji in Nemčiji.

Mundial bo v Katarju potekal med 20. novembrom in 18. decembrom, Brazilci se bodo v prvem delu najprej pomerili s Srbijo, nato pa še s Švico in Kamerunom. Nazadnje so naslov svetovnih prvakov slavili leta 2002 na Japonskem in v Južni Koreji. Pred tem so bili najboljši še v letih 1958, 1962, 1970 in 1994.