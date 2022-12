Z rekordom je vzor mladim. "Vredno je verjeti v sanje."

Olivier Giroud, ki je v Katarju postal francoski rekorder po številu doseženih golov, želi biti vzor mladim nogometašem in nogometašicam. "Enajst let s Francijo z veliko lepimi spomini, vrhunci, pa tudi padci. Najbolj pomembno je, da mladim, ki želijo uspeti, pokažemo, da je vredno verjeti v sanje."

Mbappe in Giroud Foto: Guliverimage Svetovno prvenstvo v Katarju za zdaj nima samo enega zvezdnika. Zablestelo je že vrsto nogometašev. Po številu golov izstopa le Kylian Mbappe. Dal jih je pet, s po tremi goli pa mu sledi kar devet nogometašev. Med njimi je tudi njegov reprezentančni kolega Oliver Giroud. Šestintridesetletni napadalec, ki za galske peteline igra od leta 2011, je postal najboljši strelec v zgodovini francoske reprezentance.

Najboljši strelci Katarja 2022:



5 - Kylian Mbappe (Francija)

3 - Lionel Messi (Argentina), Alvaro Morata (Španija), Goncalo Ramos (Portugalska), Cody Gakpo (Nizozemska), Oliver Giroud (Francija), Markus Rashford (Anlgija), Richarlison (Brazilija), Bukayo Saka (Anglija), Enner Valencia (Ekvador)

Kylian Mbappe Foto: Reuters Ob zmagi nad Poljsko s 3:1 je zabil svoj 52. gol in tako presegel Thierryja Henryja (51 golov). Svojo bero golov pa seveda lahko še dopolni, saj so Francozi četrtfinalisti in sodijo v najožji krog favoritov za naslov svetovnega prvaka. Enako seveda velja tudi za Mbappeja. Ta gole za Francijo tako hitro zbira, da je gotovo prvi kandidat, da v prihodnje preseže Girouda. Je pri 33 golih, pa za reprezentanco igra šele od leta 2017.

Najboljši strelci v zgodovini francoske reprezentance:



52 - Oliver Giroud (2011 - )

51 - Thierry Henry (1997 - 2010)

42 - Antoine Grizmann (2014 - )

41 - Michel Platini (1976 - 1987)

37 - Karim Benzema (2007 - )

34 - David Trezeguet (1998 - 2008)

33 - Kylan Mbappe (2017 - )

31 - Zinedine Zidane (1994 - 2006)

Rekorder, pa sploh ni prvi napadalec reprezentance

Olivier Giroud Foto: Reuters Giroud pravi, da je njegov strelski dosežek lahko vzor mladim nogometašev, češ da je dokaz, da je vse mogoče, pa čeprav moraš v karieri čez mnoge ovire. V reprezentanci je bil le redko prva ali druga izbira na položaju napadalca. Če se ne bi poškodoval Karim Benzema, morda v Katarju sploh ne bi začenjal v prvi postavi. Prvo ime v napadu Francije je v zadnjih letih postal Mbappe. Ko je lani Francija izpadla v osmini finala evropskega prvenstva, selektor Didier Deschamps na Girouda do letošnjega marca sploh ni računal.

"Danes si mladi vse želijo takoj, a ne gre vedno tako"

"Ta rekord me spomini na leta, ki so za mano. Enajst let s Francijo z veliko lepimi spomini, vrhunci, pa tudi padci. Najbolj pomembno je, da mladim nogometašem in nogometašicam, ki želijo uspeti, pokažemo, da je vredno verjeti v sanje. Sam sem se reprezentanci pridružil šele pri 25 letih. Na začetku svojih 20 nisem igral na najvišji ravni," je na novinarski konferenci v Katarju razlagal Giroud. "To kaže, da je treba biti v življenju potrpežljiv in trdo delati. Danes si mladi vse želijo takoj, a ne gre vedno tako. A če imaš talent, če gradiš na svojih močnih točkah, verjameš v svoje kvalitete in si trdoživ v času preprek, lahko dosežeš vse." Oziroma kot se reče: lahko premikaš gore.

Na prvih štirih tekmah SP v Katarju je Giroud zabil tri gole. Foto: Reuters

Blestel pri Arsenalu, kariero obudil v Milanu

Od lani igra za AC Milan. Foto: Guliverimage Tudi na klubski sceni mu ni bilo vedno postlano z rožicami. Pred desetletjem je zablestel v vrstah Montpellierja in nato Arsenala. V sezoni 2015/2016 je za londonski klub v vseh tekmovanjih zabil 24 golov (53 tekem). Manj uspešen je bil pri Chelseaju, kariero pa je v prejšnji sezoni znova obudil v AC Milanu. Dal je 14 golov, v prvi polovici te pa že devet. "Ko sem prišel v Milano, sem bil razočaran, da sem zapustil London, da sem zapustil premier ligo. A je bil pravi čas za nov izziv. Želel sem se dokazati, saj sem vedel, da imam pred sabo še nekaj let. Prepričan sem bil, da lahko za Milan igram dobro. In najbolj pomembno je, da to na zelenici dokažeš tako, da pomagaš ekip, da dosegaš gole. Že prvo sezono smo osvojili scudetto. Bil sem zelo zelo ponosen."

Četrtfinale v soboto: "Proti Angliji res ne želimo izgubiti"

Proti Poljski je dal 52. gol. Foto: Reuters Še bolj bo ponosen, če še drugič prvak postane s Francijo. Prvak sveta. Da bi dvignili pokal kot pred štirimi leti, morajo zmagati še trikrat. Najprej v soboto ob 20. uri proti Angliji. Zanj posebna tekma, potem ko je deset sezon klubski nogomet igral v premier ligi. "Anglija ima za zdaj dober turnir. Upam, da jim bo v soboto težko. Dobro jih poznam." Seveda gre obenem za veliko in dolgo rivalstvo med Francijo in Anglijo. "Proti Angliji res ne želimo izgubiti. Za nas je to posebna tekma. Tekme se res veselim, saj imajo tudi oni tako kot mi veliko dobrih mladih igralcev. Imajo kvantiteto in kvaliteto. Mislim, da bo dobra tekma. Upam, da nam bo šlo dobro."