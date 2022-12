Cristiano Ronaldo poskrbel za zmedo

Čeprav ni igral, je bil vseskozi v središču pozornosti. Kamere so na srečanju med Portugalsko in Švico iz minute v minuto iskale Cristiana Ronalda, ki na tako velikih tekmovanjih ni vajen spremljati dvobojev s klopi za rezervne igralce. Prvič, odkar nastopa na svetovnih prvenstvih, je doživel takšno usodo. Na klop pa se ni preselil zaradi zdravstvenih razlogov, ampak forme.

Fernando Santos je prvič, odkar vodi Portugalsko na velikih tekmovanjih, začel dvoboj brez Cristiana Ronalda. Foto: Reuters

Portugalski selektor Fernando Santos je presodil, da bi lahko brez njega izbrana vrsta proti Švici pokazala bistveno več. Če sklepamo po razpletu tekme (6:1), ima v tej smeri Portugalska nepričakovane potenciale, ki lahko skrbijo tekmece na SP. Za začetek Maroko, s katerim se bodo Portugalci udarili za polfinalno vstopnico v soboto.

Najboljša predstava Portugalske na SP 2022

Za Portugalsko so proti Švici v polno zadeli Goncalo Ramos (trikrat), Pepe, Raphael Guerreiro in Rafael Leao. Foto: Reuters Santos je diplomatsko pojasnil, da se je za selitev Ronalda na klop odločil zaradi taktičnih razlogov, a v zadnjih tednih ni manjkalo dogodkov, ki so še okrepili občutek, da si je izkušeni portugalski reprezentant sam skopal jamo. Če je na prvi tekmi SP 2022 proti Gani uresničil sanje in (po strogo dosojenem kazenskem strelu) postal prvi Zemljan, ki je zadel v polno na petih zaporednih svetovnih prvenstvih, je nato postal tarča javnega zgražanja, ker se še dolgo ni mogel sprijazniti s tem, da mu niso prišteli zadetka Bruna Fernandesa, čeprav so kamere večkrat dokazale, da se ni dotaknil žoge.

Na dvoboju z Južno Korejo (1:2) ob menjavi ni skrival nezadovoljstva in se zapletel v spor s tekmecem. Selektorju to ni bilo všeč. To je tudi povedal na novinarski konferenci pred tekmo. Čeprav je bilo še pred kratkim nepredstavljivo, da bi Ronaldo izgubil položaj v udarni enajsterici, se je zgodilo ravno to. Naključje ali ne, Portugalska je zaigrala najboljše na turnirju in napolnila mrežo nemočni Švici.

Soigralci še rajali na zelenici, Ronaldo pa že odhajal

Cristiano Ronaldo je zelenico po zmagi nad Švico zapustil med prvimi. Foto: Reuters Ronaldo, ki je pred tem polnil naslovnice zaradi kontroverznega intervjuja, v katerem je očrnil Manchester United, angleški velikan pa je z njim prekinil sodelovanje, je tako prvič po Euru 2008 na velikem tekmovanju občutil, kako je začeti srečanje na klopi. Za še večji udarec za Ronalda je poskrbel barometer portugalskih navijačev. V eni izmed anket časnika A Bola ga je velika večina preselila na klop.

Kapetan je tako na klopi spremljal, kako se njegova menjava Goncalo Ramos znaša nad Švicarji in proslavlja kar tri zadetke. CR7 je v igro vstopil šele v 74. minuti, ko so Portugalci že vodili s 5:1. Pepe mu je predal kapetanski trak, Ronaldo pa je kmalu za tem zatresel mrežo, a iz nedovoljenega položaja. Po tekmi, ko so reprezentanti Portugalske noreli od navdušenja in si na stadionu Lusail dali duška z navijači, se ni pretirano veselil. Zelenico je zapustil prvi. Ko so se njegovi soigralci še zahvaljevali občinstvu, je Ronaldo že krenil proti slačilnici.

🚨 Cristiano Ronaldo walks 'straight off' pitch at full-time as Portugal players celebrate with fans pic.twitter.com/FxaRtrL8cL — SPORTbible (@sportbible) December 6, 2022

Kje bo nadaljeval kariero?

Cristiano Ronaldo je govorice o selitvi v Savdsko Arabijo označil za neresnične. Foto: Reuters V mešani coni, kjer na izjave nogometašev prežijo novinarji, ni bil pretirano zgovoren. Na vprašanje, ali je srečen, je z nasmeškom odgovoril. "Seveda, seveda. Portugalska je zmagala." Je pa nato po poročanju španskih dnevnikov AS in Sport na vprašanje, ali resnično zapušča Evropo in se v začetku leta podaja k bogatemu klubu Al Nassr v Savdsko Arabijo, odgovoril kratko in jedrnato:

"Ne, to ni res." S tem je poskrbel za dodatno zmedo, saj je po svetu po zaslugi španskega športnega dnevnika Marca že zaokrožilo prepričanje, da bo Ronaldo za bajno plačo, znesek naj bi na leto znašal 200 milijonov evrov, nadaljeval nogometno pot na Arabskem polotoku. Klub Al Nassr sicer vodi francoski trener Rudi Garcia.

Ronaldo na SP 2022 igra brez kluba, saj je Manchester United prejšnji mesec prekinil sodelovanje. Otoški mediji poročajo o tem, da bi lahko nadaljeval kariero pri enem izmed klubov, ki nastopajo v evropski ligi prvakov. Kot primer navajajo londonski Chelsea.

Ronaldo je po zmagi nad Švico, po kateri Portugalce od svetovnega naslova - te lovorike še nimajo v vitrinah - ločijo le še tri zmage, zaželel veliko zdravja 82-letnemu Brazilcu Peleju. "Upam, da se počuti bolje. Našemu nogometnemu kralju se mora izboljšati zdravstveno stanje, to si želimo vsi."

Od prve minute brez Ronalda? Del strategije.

Portugalski selektor Fernando Santos je po veliki zmagi nad Švico pojasnil, da je bila odločitev o selitvi Ronalda taktična. "Ronaldo in Ramos sta drugačna igralca. To je bil del strategije. Presodil sem, da bi nam to lahko koristilo proti Švici," je dejal izkušeni Portugalec, ki je pred šestimi leti varovance popeljal do evropskega naslova, nato pa z njimi osvojil še prvo izvedbo lige narodov. Dodal je, da nima nikakršnih težav ali nesporazumov s kapetanom, s katerim je prijatelj že dolgo časa.

Čeprav je bil rezervist, mu je ob vstopu v igro občinstvo namenilo največji aplavz. Foto: Reuters

"Poznam ga že od takrat, ko je bil star 19 let. Ronaldo je primer vzornega kapetana, ki ima pomembno vlogo v ekipi," je pojasnil strateg in na vprašanje, ali bo v soboto proti Maroku Ronaldo igral od prve minute, odgovoril, da bo Ronaldo zagotovo sodeloval na dvoboju. "Vsi igralci na klopi lahko igrajo. Če že niso v začetni enajsterici, pa lahko vstopijo v igro pozneje."

Če bi to izkusil Bruno, bi bil jezen na selektorja Bruno Fernandes (skrajno desno) je prispeval podajo za drugi zadetek Portugalske. Foto: Reuters Edini Ronaldov soigralec, ki je javno spregovoril o nezadovoljstvu nogometašev, ko jih trener preseli na klop, je bil Bruno Fernandes. "Ali mislite, da ima kdo rad, če mora na klop? Ne verjamem, da je bil Cristiano zadovoljen. Če bi me selektor na naslednji tekmi postavil na klop, bi bil jezen," se je Ronaldu postavil v bran zdaj že nekdanji soigralec pri Manchester Unitedu. "S Cristianom med prvih 11 smo dobili uvodni tekmi na SP. Lahko bi se zgodilo, da bi Cristiano, če bi igral od prve minute, dosegel tri zadetke in ne bi nihče zganjal drame okrog tega, da je bil na klopi. Cristiano opravlja svoj posel, srečen je zaradi rezultata, saj je cilj vseh, da se na tem prvenstvu uvrstimo čim dlje, kar je mogoče," je dodal Bruno, ki je na tem prvenstvu dosegel dva zadetka. Oba proti Urugvaju.

Portugalska bo četrtfinalni dvoboj z Marokom, največjim presenečenjem letošnjega SP v Katarju, odigrala v soboto ob 16. uri. Zmagovalec se bo v polfinalu pomeril z boljšim s sosedskega derbija med Francijo in Anglijo.