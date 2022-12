Ronaldo zanikal govorice, v zraku ostaja negotovost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je v javnost prišla novica, da se je nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo dogovoril s klubom Al-Nassr iz Savdske Arabije, vendar je Portugalec zdaj to vest zanikal in razkril, da ima nesramno bogato ponudbo zgolj na mizi.

"To ni res," je Cristiano Ronaldo zavpil novinarjem po osmini finala nogometnega SP v Dohi proti Švici, poročajo agencije.

Španski časnik Marca je pred tem pisal, da se je Ronaldo že dogovoril s savdskim klubom, kjer naj bi za dve leti igranja prejel po 200 milijonov evrov na leto.

Ronaldo se je nedavno razšel z Manchester Unitedom in je brez kluba, zato lahko v nov klub prestopi brez odškodnine.

Angleški in portugalski mediji sicer pišejo, da namerava 37-letni nogometaš še naprej igrati na najvišji ravni in v ligi prvakov.

V Angliji kot enega od mogočih klubov, kamor naj bi Portugalec prestopil, vidijo londonski Chelsea. Mediji namigujejo, da so se v Chelseaju že zanimali tudi za prestop katerega od zvezdnikov, kot so Lionel Messi, Kylian Mbappe in Neymar.