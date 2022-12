Izgredi po zmagi Maroka, pirotehniko metali med ljudi #video

V Belgiji in na Nizozemskem so v torek zvečer po uvrstitvi reprezentance Maroka v četrtfinale nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju znova izbruhnili izgredi, poročajo mediji. V Belgiji se ti ponavljajo.

Predvsem arabski navijači so spet bučno proslavili napredovanje Maroka, a je slavje preraslo v izgrede. Znova so zagoreli nekateri zabojniki, navijači so po mestu metali kamenje in policija jih je pomirila šele s solzivcem, poroča belgijska tiskovna agencija Belga. Več ljudi je policija priprla.

Prvi nasilni izgredi maroških navijačev so v Bruslju izbruhnili že novembra po zmagi nad Belgijo.

O izgredih pa poročajo tudi iz Nizozemske, kjer je v Rotterdamu 35 navijačev v posebnih policijskih prostorih razmišljalo o svojem ravnanju. Tam so navijači razgrajali predvsem s pirotehniko, številne osebe pa so bile do varuhov reda in miru žaljive ali pa z dokumenti niso mogle potrditi svoje identitete.

Foto: Reuters

Policija je delno celo prekinila slavje in nekatera območja izpraznila. Nevarno je bilo predvsem na glavni železniški postaji in na eni od glavnih mestnih ulic, kjer so navijači pirotehniko metali med ljudi in ovirali promet.

V Amsterdamu je policija popazila vsaj na deseterico navijačev. Tudi iz tega mesta poročajo o razgrajanju in poškodovanju tuje lastnine ter uporabi močne pirotehnike. Policija je v svojem komentarju ocenila, da je skupina huliganov znova pokvarila slavje preostalih veselih navijačev. Deseterico je policija priprla tudi v Haagu.

Maroko je v torek po streljanju enajstmetrovk v osmini finala presenetljivo na SP izločil Španijo.