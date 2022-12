Senzacionalni junak SP 2022, o katerem danes govori ves svet

Ko je portugalski selektor Fernando Santos v torek sprejel drzno odločitev in kapetana Cristiana Ronalda na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva proti Švici posadil na klop, v udarno enajsterico pa uvrstil komaj 21-letnega Goncala Ramosa, se je mladi napadalec Benfice znašel v središču pozornosti svetovne nogometne javnosti. Pritisk pa ga ni zmotil. Še več, ugajal mu je in mu pomagal do fantastičnega podviga, s katerim se je ekspresno zapisal v zgodovino.

Portugalska ima novega junaka na SP 2022. To je Goncalo Ramos, ki je ob neverjetni zmagi nad Švico v osmini finala (6:1) prispeval kar polovico portugalskih zadetkov.

Star je šele 21 let, nastopa za Benfico, za člansko reprezentanco Portugalske pa je odigral šele četrti dvoboj. Lani je nastopal v Sloveniji in z mlado portugalsko izbrano vrsto na Euru do 21 let osvojil drugo mesto. V finalu je v Stožicah izgubil proti nemškim sovrstnikom (0:1). Na omenjenem tekmovanju se je vpisal tudi med strelce, v Stožicah je na poti do finala zatresel italijansko mrežo, v finalu pa mu je pripadlo le nekaj minut. V igro je vstopil v 86. minuti. Selektor Rui Jorge je bolj zaupal drugim.

Tako se je Goncalo Ramos veselil svojega zadetka v Stožicah, ko je Portugalska na Euru do 21 let premagala Italijo. Foto: Vid Ponikvar

Poldrugo leto dni pozneje so Nemci na SP 2022 doživeli polom, še drugič zapored izpadli v skupinskem delu svetovnega prvenstva, Portugalcem pa gre neprimerno bolje, saj so se že uvrstili med najboljših osem.

V skupini H so upravičili vlogo favorita. Napredovanje so si priigrali že po dveh tekmah, po porazu z Južno Korejo (1:2) in vse večjem nezadovoljstvu s predstavami Cristiana Ronalda pa je selektor Fernando Santos sprejel pogumno odločitev in iz začetne enajsterice odstranil 37-letnega superzvezdnika. Kapetan in rekorder portugalske reprezentance se je preselil na klop, priložnost pa ponudil Goncalu Ramosu.

Že po 17 minutah prekosil velikega vzornika

V 17. minuti je z izjemnim strelom popeljal Portugalsko v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters Mladi napadalec nima veliko izkušenj z igranjem za člansko reprezentanco. Za njo je debitiral šele pred tremi tedni, ko je proti Nigeriji dočakal priložnost v drugem polčasu, nato pa se vpisal med strelce in pomagal do visoke zmage s 4:0. Prislužil si je pot v Katar, kjer je na obeh uvodnih tekmah vstopil v igro namesto Cristiana Ronalda. Proti Gani v 88., proti Urugvaju pa v 82. minuti. Nato je proti Južni Koreji počival, selektor Santos pa je presodil, da bi lahko še kako pomagal Portugalski na najpomembnejši tekmi prvenstva. Na tekmi, po kateri ni več popravnega izpita. V izločilnem delu proti Švici.

Mladi Portugalec, rojen blizu Algarveja, se ni ustrašil pritiska. Znašel se je v središču pozornosti, saj se je ves nogometni svet spraševal, kdo je ta mladi mož, zaradi katerega se je Ronaldo po številnih letih dokazovanj na velikih tekmovanjih preselil na klop Portugalske. Svetovna javnost je lahko kmalu izvedela, kakšen potencial je Ramos. Nepozabno strelsko rapsodijo je začel v 17. minuti, s prekrasnim projektilom, ko je z levo nogo poslal žogo v bližji kot švicarskih vrat.

Švicarska obramba je bila nemočna proti 21-letnemu Portugalcu, ki se je s hat-trickom podpisal pod številne statistične presežke. Foto: Reuters

Že s tem je prekosil slovitega rojaka, saj Ronaldo (podobno kot Lionel Messi vse do SP 2022) ni še nikoli v karieri zadel v polno na tekmi izločilnega dela SP. Ramos je, in to po zgolj 17 minutah. Pri tem pa se ni ustavil, dosegel je še dva zadetka. Soigralci so mu prihiteli v objem še v 51. in 67. minuti. Njegova prva tekma na svetovnem prvenstvu, ki jo je začel od prve minute, se je prelevila v pravljico. Bil je izbran tudi za igralca dvoboja. "Niti v najbolj norih sanjah si nisem predstavljal, da bi lahko tako debitiral v izločilnem delu svetovnega prvenstva," je povedal Ramos po najodmevnejšem nastopu kariere, ko so ga na delu spremljale milijarde gledalcev."

Ramos je v izvrstni formi. V tej sezoni je v portugalskem prvenstvu na 11 tekmah za Benfico dosegel devet zadetkov. Pri orlih je po odhodu Darwina Nuneza k Liverpoolu deležen še večje priložnosti, kar je pogumno izkoristil. Z Lizbončani se je tudi prebil med 16 najboljših v ligi prvakov. Foto: Reuters

Kako pa je odločitev, da ne bo igral od prve minute, sprejel Ronaldo? "Cristiano mi je kot pravi kapetan pomagal. O tem se je veliko pogovarjal. Ne le z mano, ampak z vsemi soigralci," Ramos ne skriva navdušenja nad kapetanom Portugalske, sicer svojim velikim vzornikom.

Od njega je bil mlajši le legendarni Pele

S hat-trickom je poskrbel za številne statistične sladkorčke. Postal je prvi nogometaš na svetu po letu 2002, ki je na svoji prvi tekmi na SP, na kateri je zaigral od začetka, dosegel tri zadetke. To je nazadnje uspelo Nemcu Miroslavu Kloseju, sicer s 16 zadetki strelskemu rekorderju tekmovanja.

Goncalo Ramos (21years-169days) is the the 2nd youngest man to get a hat trick in a FIFA World Cup Knockout Stage 🔥



The man before him?



Pele (17years-244days: 1958 semifinals)



(via @ESPNStatsInfo) pic.twitter.com/XVtgKaJluI — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 6, 2022

To pa še ni vse. Ramos je postal najmlajši strelec hat-tricka na dvoboju izločilnega dela SP po legendarnem Brazilcu Peleju. In tudi drugi najmlajši v vsej zgodovini. Ko je Pele na SP 1958 v polfinalu trikrat zatresel mrežo Francije, je bil star 17 let in 244 dni. Ramos je švicarsko mrežo razparal pri 21 letih in 169 dneh. Samozavestni Portugalec je tudi prvi nogometaš, ki je dosegel tri zadetke na tekmi izločilnega dela svetovnega prvenstva po kar 32 letih. Na SP 1990 je kot zadnjemu to uspelo reprezentantu takratne Češkoslovaške Tomašu Skuhravyju, ki se je znesel nad Kostariko.

Na tekmah proti Gani in Urugvaju je Ramos vstopal v igro ob koncu srečanja namesto Ronalda. Proti Švici je bilo obratno, CR7 je vstopil v igro namesto napadalca Benfice v 73. minuti. Foto: Reuters

Kdo ve, morda bi Ramos zadel v polno še kdaj, če ga selektor Santos ob bučnih ovacijah navijačev v 73. minuti ne bi poklical z igrišča, namesto njega pa je vstopil v igro eden in edini Cristiano Ronaldo. Njegov veliki nogometni idol in vzornik. "Cristiano Ronaldo je bil vedno moj vzornik. Je idol številnim igralcem. Občudujem tudi Lewandowskega in Ibrahimovića," je po dvoboju s poteptano Švico (6:1) še pojasnil Ramos, ki ga zdaj čakajo priprave na sobotni četrtfinalni spopad z Marokom. Na obračun z afriško reprezentanco, ki je v osmini finala prekrižala načrte favorizirani Španiji.