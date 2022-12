Francozi se še niso pomirili zaradi razveljavljenega gola

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Obrnili smo se na nekaj sodnikov in vsi so nam zatrdili, da Vara ni mogoče več uporabiti, ko se tekma nadaljuje," pravi Deschamsov pomočnik Guy Stephan.

"Obrnili smo se na nekaj sodnikov in vsi so nam zatrdili, da Vara ni mogoče več uporabiti, ko se tekma nadaljuje," pravi Deschamsov pomočnik Guy Stephan. Foto: Reuters

Francoska nogometna zveza (FFF) bo morda, kljub izgubljeni pritožbi zaradi razveljavljenega gola na tekmi skupinskega dela SP v Katarju proti Tuniziji, poskusila še enkrat, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prvi protest Francije zaradi razpleta tekme, ki jo je Tunizija dobila z 1:0, so v krovni zvezi Fifi zavrnili v ponedeljek zvečer.

"Ali bomo vložili še en protest? Ne vem, to presega moje pristojnosti," je na vprašanje o tem, kako bodo ravnali Francozi, po poročanju dpa odgovoril pomočnik trenerja Guy Stephan, ki se je kot prvi iz francoskega tabora uradno odzval po ponedeljkovi odločitvi Fife.

Kot dodaja dpa, je Stephan poudaril, da Francoze jezi predvsem občutek, da so bili žrtev nejasnih oziroma nepravilno uporabljenih pravil, zato menijo, da imajo v sporu s Fifo prav oni.

"Radi bi le razumeli vse skupaj. Ampak nismo dobili nobene razlage. Obrnili smo se na nekaj sodnikov in vsi so nam zatrdili, da Vara ni mogoče več uporabiti, ko se tekma nadaljuje," je dejal pomočnik selektorja Didierja Descampsa.

Razveljavljen je bil zadetek Antoinea Griezmanna za 1:1 ob koncu tekme. Foto: Reuters

Razlog za prvi francoski protest, ki ga je Fifa nato po nekaj dneh zavrnila, je bil zadetek Antoinea Griezmanna za 1:1 ob koncu tekme. Odločitev o razveljavitvi so namreč sodniki po pomoči Vara sprejeli šele po zadnjem pisku novozelandskega sodnika Matta Congerja. Sodnik je najprej piskal konec dvoboja, šele kasneje pa so posredovali sodniki iz sobe za Var. Conger je zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavil, nato pa odločil, da morata reprezentanci odigrati še nekaj sekund tekme.

Po rezultatski plati sicer odločitev ni imela posledic. Francija je kljub porazu napredovala, Tunizija pa kljub zmagi končala SP po predtekmovanju. Drugačen izid ima lahko posledice le pri točkovanju za Fifino lestvico in pri denarnih nagradah za udeležence SP. Francozi so medtem v osmini finala že premagali Poljake in se uvrstili v četrtfinale, kjer bodo igrali z Angleži.

Preberite še: