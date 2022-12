Neverjetno, kaj je ušlo sodnikom v Katarju

Sodniki pred začetkom srečanjem med Francijo in Poljsko niso dobro opravili svojega dela, saj niso opazili nakita, s katerim je prišel na igrišče Jules Kounde. Napako so odpravili šele po 41 minutah.

Sodniki pred začetkom srečanjem med Francijo in Poljsko niso dobro opravili svojega dela, saj niso opazili nakita, s katerim je prišel na igrišče Jules Kounde. Napako so odpravili šele po 41 minutah. Foto: Reuters

Dvoboj osmine finala svetovnega prvenstva med Francijo in Poljsko (3:1) je v 41. minuti postregel z nenavadno prekinitvijo, ki je na tako velikih tekmovanjih skoraj ni mogoče videti. Vse skupaj je zakuhal francoski branilec Jules Kounde, ki ni spoštoval osnovnih tekmovalnih pravil in zaigral z zlato verižico. Presenetil je vse, tako sodnike, ki tega niso opazili pred srečanjem, kot tudi svojega selektorja Didierja Deschampsa, ogorčenega nad dejanjem 24-letnega varovanca.

Ko se je Francija v nedeljo v Katarju prebila med najboljših osem in nadigrala Poljsko (3:1), je dvoboj zaznamovalo več stvari. Še kako je odmevala izjemna predstava dvakratnega strelca Kyliana Mbappeja, najboljšega strelca letošnjega SP (pet zadetkov), ki se lahko pri 23 letih pohvali že z devetimi goli na največjem nogometnem tekmovanju na svetu, Olivier Giroud, strelec prvega gola, je na večni lestvici najboljših strelcev galskih petelinov prehitel Thierryja Henryja in z 52. zadetkom v karieri poskočil na vrh, kapetan Hugo Lloris pa je s 142. nastopom izenačil rekordni podvig Liliana Thurama.

Za Francijo sta zadetke dosegla Kylian Mbappe (2) in Olivier Giroud (1). Foto: Reuters

Dvoboj, ki je torej minil v znamenju plesa veličastnih številk francoskih zvezdnikov, pa je ponudil tudi bizarno prekinitev, ki se na tako velikih tekmovanjih ne dogaja prav pogosto. Kaj se je zgodilo?

Sodnik zahteval, da sname verižico

Na stadionu Thumama v Katarju se je igrala 41. minuta. Na dvoboju med Francijo in Poljsko še ni bilo zadetkov, Jules Kounde pa je želel ravno izvajati avt. Namero mu je preprečil stranski sodnik iz Venezuele, stopil do njega in zahteval, da sname verižico. Ko so kamere postale še bolj pozorne na zajeten zlat kos nakita, ki ga je 24-letni branilec Barcelone ves čas srečanja, čeprav ni to v skladu s pravili, nosil na sebi, je sledila prekinitev. Francoski reprezentant, ki je proti Poljski zaigral na desnem krilnem položaju, je moral sneti verižico. K njemu je pristopil član strokovnega vodstva Francije in opravil nalogo.

Jules Kounde je moral nadaljevati srečanje brez verižice. Foto: Reuters

Nakit ne pride v poštev Pravila igre Mednarodnega nogometnega odbora (IFAB) določajo, katero opremo sme imeti igralec. Zaradi varnosti ne sme na sebi nositi ničesar, kar je lahko ob morebitnem telesnem stiku s tekmecem nevarno za tekmeca. Tako ne sme nositi nakita (verižice, prstani, zapestnice, uhani, usnjeni trakovi, gumice … ). Dovoljena ni niti uporaba traku za pokrivanje nakita.

Kounde je lahko brez nakita nadaljeval tekmo, aktualni svetovni prvaki pa so še pred koncem prvega polčasa povedli z 1:0. Na koncu so zmagali s 3:1 in upravičili vlogo favorita. V četrtfinalu jih čaka prav tako razigrana in prepričljiva Anglija, po dvoboju pa je selektorja Didierja Deschampsa doletelo tudi vprašanje o bizarni prekinitvi zaradi nakita.

Jules Kounde se je poleti iz Seville preselil k Barceloni, za francosko reprezentanco pa je odigral 15 tekem. Foto: Reuters

Deschamps: Vem, da je malce vraževeren, a ...

Francijo čaka v četrtfinalu spektakel proti Angliji. Foto: Reuters ''Tega ne bi smel napraviti. Ne vem, kaj ima napisano na verižici. Vem, da je malce vraževeren in jo nosi na treningih. Ne vem pa, kaj mu pomeni. Povedal sem mu, da je lahko srečen, da se mu to ni zgodilo pred menoj,'' je pojasnjeval selektor svetovnih prvakov, ki ga v četrtfinalu tekmovanja v Katarju čaka obračun z Anglijo.

Kar zadeva nakit, je Deschamps še dodal, kako mu je sodnik pokazal, da bo moral Kounde odstraniti verižico ob prvi mogoči prekinitvi igre. ''Igralci ne smejo na tekmah nositi verižic, ogrlic ali zapestnic. Saj ne bodo začeli nositi še ur ali sončnih očal. To je prepovedano. Mislil sem, da je Kounde snel verižico že pred tekmo, a očitno tega ni storil,'' je še povedal eden izmed treh Zemljanov, ki so postali svetovni prvaki v nogometu v dvojni vlogi. Najprej kot igralci, nato pa še kot trenerji. Druga dva sta Brazilec Mario Zagallo in Nemec Franz Beckenbauer.

Didier Deschamps s svojimi varovanci v Katarju brani naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Kounde je odigral 90 minut, nato pa ga je zamenjal Axel Disasi. Poljska je globoko v sodnikovem podaljšku prek Roberta Lewandowskega z bele točke dosegla častni zadetek (1:3), Les Bleus pa so proslavljali prepričljivo zmago, s katero so si še okrepili samozavest pred nadaljevanjem prvenstva. Do ubranitve naslova jih ločijo še tri zmage.