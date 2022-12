Po preplahu se je iz bolnišnice oglasil legendarni Pele

Potem ko je v soboto svet preplavila žalostna novica, da so legendarnega brazilskega nogometaša Peleja po boju z rakom preselili v paliativno oskrbo, saj da se ne odziva več ne kemoterapijo in zdaj dobiva zgolj še protibolečinsko terapijo, se je z močnim sporočilom oglasil Pele.

82-letni Brazilec, za mnoge najboljši nogometaš vse časov, je v spodbudnem sporočilu na družbenih omrežjih zapisal, da je močan in poln upanja, medtem ko je na zdravljenju v bolnišnici v Sao Paolu v Braziliji. Dodal je, da so mu številna sporočila podpore in spremljanje brazilske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Katarju, vlila nove energije.

Še pred tem so iz bolnišnice sporočili, da Pele nadaljuje z zdravljenjem, njegovo stanje pa ostaja stabilno.

"Dragi prijatelji, želim, da ostanete mirni in pozitivni," je zapisal v sporočilu na Instagramu.

"Močan sem in imam veliko upanja. Svoje zdravljenje nadaljujem kot običajno. Rad bi se zahvalil celotni zdravniški in negovalni ekipi za vso skrb, ki sem je deležen. Zaupam v Boga in vsako sporočilo ljubezni, ki ga prejmem od vas z vsega sveta, me ohranja polnega energije. Tudi spremljanje Brazilije na svetovnem prvenstvu! Najlepša hvala za vse."

Pele, s pravim imenom Edson Arantes do Nascimento, je Braziliji pomagal do treh naslovov svetovnega prvaka. Za mnoge je najboljši nogometaš vseh časov. Lani je prestal operativni poseg, s katerim so mu odstranili tumor iz debelega črevesa. Od takrat je moral večkrat v bolnišnico, nazadnje pred nekaj dnevi. V bolnišnici je od torka, v četrtek pa je zapisal, da gre za rutinski mesečni obisk.

Foto: Reuters

Odziv bolnišnice: Stanje je stabilno

Na sobotno poročanje medijev so se odzvali tudi v bolnišnici Israelita Albert Einstein, kjer je Pele na zdravljenju. Zapisali so, da se dobro odziva na zdravljenje okužbe dihal in da je v bolnišnici tudi zaradi ponovne ocene kemoterapije.

Iz bolnišnice so v petek sporočili, da je njegovo stanje stabilno, včeraj pa potrdili, da se njegovo zdravstveno stanje v zadnjih 24 urah ni poslabšalo.

Mbappe: Molite za kralja

Medtem pa želje po okrevanju prihajajo iz vseh delov sveta.

"Molite za kralja," je tvitnil francoski napadalec Kylian Mbappe, na legendo nogometa se je spomnil tudi kapetan angleške reprezentance Harry Kane, ki je v soboto izjavil, da je Pele navdih in neverjetna oseba.

Za čudovito osebo ga je označil tudi nekdanji nemški napadalec, zmagovalec svetovnega prvenstva, Jurgen Klinsmann. V sobotnem poročanju o svetovnem prvenstvu na BBC One je dejal, da je Pele izjemna osebnost svetovnega nogometa. "Lahko samo molimo in upamo na najboljše."

Oglasil se je tudi nekdanji argentinski branilec Pablo Zabaleta, ki je za BBC One dodal, da je pravi navdih na igrišču in izven njega. "Vedno je bil velik človek."

Stolp Aspire ob stadionu Khalifa so organizatorji mundiala oblekli v podobo Peleja. Foto: Guliverimage

Na žalostne novice so se odzvali tudi gostitelji svetovnega nogometnega prvenstva, ki so v soboto stolp Aspire ob stadionu Khalifa oblekli v podobo Peleja, zraven pa objavili sporočilo z željo po čimprejšnjem okrevanju. Tudi stadion Lusail v Dohi, ki bo 18. decembra gostil finale svetovnega prvenstva, je krasila podoba Peleja v njegovem znamenitem dresu s številko 10.





Pele na SP leta 1970, ko je Braziliji še tretjič pomagal do naslova svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Pele se je v zgodovino vpisal kot eden najboljših v zgodovini nogometa. Že kot najstnik je Braziliji leta 1958 pomagal do naslova svetovnega prvaka, uspeh pa je ponovil še v letih 1962 in 1970, s čimer je za zdaj edinstven v tem pogledu. Za Brazilijo je sicer odigral 92 tekem in dosegel 77 golov. Večji del klubske kariere je nosil dres Santosa (636 tekem/618 golov), bil pa je tudi član New York Cosmosa (64/37).

Preberite še: