Žalostne novice iz Brazilije, Pele se ne odziva več na kemoterapijo

Brazilski časnik Folha de Sao Paulo je poslal v svet žalostno novico, kako so legendarnega brazilskega nogometaša Peleja po boju z rakom preselili v paliativno oskrbo. 82-letni Brazilec, za mnoge najboljši nogometaš vse časov, se ne odziva več ne kemoterapijo, tako da dobiva zgolj še protibolečinsko terapijo.

Pele, s pravim imenom Edson Arantes do Nascimento, je trikrat svetovni prvak z Brazilijo in za mnoge najboljši nogometaš vseh časov. Lani je prestal operativni poseg, s katerim so mu odstranili tumor iz debelega črevesa. Od takrat je večkrat moral v bolnišnico, nazadnje pred nekaj dnevi.

Brazilski navijači so Peleju zaželeli hitro okrevanje in mu posvetili ogromno zastavo v znak podpore na tekmi s Kamerunom. Foto: Reuters

Njegova hčerka je na Instagramu zapisala, da so ga nazadnje sprejeli zgolj na rutinski mesečni pregled, toda brazilski časnik Folha de Sao Paulo je danes poročal, da se Pele ne odziva več na kemoterapijo in zdaj v paliativni oskrbi, kamor pošljejo neozdravljive, dobiva zgolj še protibolečinsko terapijo. Kot so še dodali pri časniku, pri 82-letni nogometni legendi ne bodo več izvajali testov ali zdravljenja.

Pele je edini nogometaš na svetu, ki je osvojil svetovno prvenstvo v nogometu kot igralec kar trikrat. Foto: Guliverimage

Francoski zvezdnik Kylian Mbappe, prvi najstnik v zgodovini svetovnih prvenstev, ki je zaigral v finalu in dosegel zadetek po Peleju (Mbappe je leta 2018 kot 19-letnik zatresel mrežo Hrvaške, Pele pa se je 60 let pred njim dvakrat vpisal med strelce proti Švedski), moli za zdravje legendarnega nogometnega kralja.

Nazadnje se je Pele v petek zahvalil Katarju za sporočilo v znak podpore, s katerim so obarvali eno izmed najvišjih stavb v Dohi. ''Prijatelji, spet sem na mesečnem obisku v bolnišnici. Vselej je lepo prejeti tako pozitivna sporočila v znak podpore. Hvala Katarju za ta poklon in vsem, ki mi pošiljajo pozitivno energijo,'' je zapisal Brazilec, ki je pisal zgodovino nogometne igre in presegel nič koliko mejnikov.

Pele se je v zgodovino vpisal kot eden najboljših v zgodovini nogometa. Že kot najstnik je Braziliji leta 1958 pomagal do naslova svetovnega prvaka, uspeh pa je ponovil še v letih 1962 in 1970, s čimer je za zdaj edinstven v tem pogledu. Za Brazilijo je sicer odigral 92 tekem in dosegel 77 golov. Večji del klubske kariere je nosil dres Santosa (636 tekem/618 golov), bil pa je tudi član New York Cosmosa (64/37).

Pele prepričan v šesti naslov Brazilcev

Prejšnji teden, ko je Brazilija začela nastope na letošnjem SP v Katarju, je Pele ekipi poslal sporočilo spodbude. "Danes začenjamo pisati novo zgodbo. Ni pomembna veličina in tradicija tekmeca. Moramo spoštovati vsako tekmo in vsako igrati z osredotočenostjo na finale. Pošiljam vam pozitivno energijo. Prepričan sem, da bo konec srečen. Bog vas blagoslovi. Prinesite pokal domov!" je zapisal na Instagramu.

Brazilija je kljub presenetljivemu porazu proti Kamerunu v zadnji tekmi skupine G osvojila prvo mesto v konkurenci Kameruna, Švice in Srbije. V ponedeljek jo v osmini finala čaka Južna Koreja.