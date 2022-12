Oranžna veselica v Katarju, zdaj so vse oči uprte v Messija

Nogometaši Nizozemske so prvi četrtfinalisti SP 2022 v Katarju. V osmini finala so s 3:1 odpravili ZDA. Zvečer bodo izvedeli ime tekmeca v četrtfinalu. Ob 20. uri se bosta za drugo četrtfinalno vozovnico potegovali Argentina in Avstralija, v središču pozornosti pa bo Lionel Messi. To bo njegova tisoča tekma v karieri, na kateri bo lovil svoj prvi zadetek v izločilnem delu SP. Avstralski selektor napoveduje vojno, igranje proti Messiju pa opisuje kot uresničenje sanj.

SP 2022 v Katarju, 14. tekmovalni dan, osmina finala:

Fotogalerija s tekme med Nizozemsko in ZDA, foto Reuters:

V uvodno tekmo osmine finala svetovnega prvenstva so bolje vstopili Američani. Prva velika priložnost se jim je ponudila že v 3. minuti. Christian Pulisic, ki je odpravil zdravstvene težave in stisnil zobe za najpomembnejšo tekmo na letošnjem SP, se je znašel sam pred vratarjem Andriesom Noppertom. Zadišalo je po nedovoljenem položaju, a bi zadetek zvezdnika Chelseaja, če bi bil natančnejši pri strelu, veljal, saj je bil na drugi strani kazenskega prostora še bližje nizozemskim vratom Daley Blind.

Američani niso izkoristili zrele priložnosti, le sedem minut pozneje pa so bili na drugi strani uspešnejši Nizozemci. Memphis Depay je izjemno akcijo tulipanov kronal z zadetkom za 1:0. Denzel Dumfries je prodrl po desni strani, nato zaposlil 28-letnega napadalca Barcelone, ta pa je z natančnim strelom premagal Matta Turnerja.

Tulipani so se kot prvi v Katarju uvrstili med najboljših osem. Foto: Reuters

Ko se je že zdelo, da bo Nizozemska odšla na počitek s tesno prednostjo, pa je v izdihljajih prvega polčasa mrežo Američanov zatresel še Daley Blind. Izbranci Louisa van Gaala so tako v zadetek pretopili oba strela, ki sta v prvem polčasu romala v okvir vrat tekmeca.

Američani so se znašli v zaostanku, časa za morebiten preobrat je bilo vedno manj. Sredi drugega polčasa je pri ZDA vstopil v igro Haji Wright, le devet minut pozneje pa je 24-letni napadalec Antalyasporja z neverjetnim zadetkom, po podaji Christiana Pulisica je žogo zadel s peto, nato pa se je od Virgila van Dijka v visokem loku odbila v mrežo Nizozemske, ZDA vrnil v igro. Američani so našli priključek, znižali na 1:2, nato nanizali še nekaj nevarnih napadov, v 81. minuti pa je sledil nov udarec za ZDA. Denzel Dumfries je izkoristil izvrstno podajo Daleyja Blinda in znova vrnil Nizozemsko na bolj varno razliko. To je bil tudi končni rezultat, tako da so se nogometaši v oranžnih dresih, ki so v bogati zgodovini v finalu svetovnega prvenstva zaigrali že trikrat, kot prvi na prvenstvu v Katarju uvrstili med najboljših osem. Nizozemci so nazadnje izgubili lani v osmini finala evropskega prvenstva, v četrtfinalu SP 2022 pa jih čaka boljši iz večernega spopada med Argentino in Avstralijo.

Messi v izločilnih bojih še ni dal gola

Lionel Messi Foto: Reuters Ob 20.00 na drugi tekmi osmine finala igrata Argentina in Avstralija. Lionel Messi in soigralci so mundial 2022 začeli s šokantnim porazom s Savdsko Arabijo, nato pa z mnogo boljšo igro premagali Argentino in Poljsko z 2:0. Avstralci pa so po visokem porazu s Francijo (1:4) z 1:0 premagali Tunizijo in Dansko. To bo njihov prvi dvoboj na velikih tekmovanjih po 17 letih, ko so na pokalu konfederacij Argentinci zmagali s 4:2. Na Fifini lestvici je Avstralija kar 35 mest nižje od Argentine.

Pred štirimi leti je bila osmina finala za Argentino usodna, saj je izgubila s 3:4 (proti Franciji). Argentinci so izraziti favoriti dvoboja, a tudi Messi pred njim opozarja na Avstralce, ki bodo sicer šele drugič v zgodovini igrali tekmo osmine finala. "Vsak lahko premaga vsakogar. Vsi smo zelo enakovredni," je dejal prvi zvezdnik Argentine, ki mu v bogati zbirki lovorik manjka samo še svetovni naslov. To je morda njegova zadnja priložnost. Messi v izločilnih bojih mundialov še ni dosegel gola. Ni pa Argentina samo Messi in njegovi goli. Samo na treh od zadnjih 18 tekem so gavči dobili gol.

"Deset modrih dresov proti desetim rumenim dresom. To bo vojna."

Graham Arnold Foto: Reuters To bo tisoča Messijeva tekma v članskem nogometu (169. za Argentino, za Barcelono jih je odigral 778, 53 pa za PSG). "To so izpolnjene sanje: da proti Lionelu Messiju igraš na svetovnem prvenstvu," je na novinarski konferenci z nasmeškom dejal selektor Avstralije Graham Arnold. Pred prvenstvom jim ni skoraj nihče pripisoval možnosti za napredovanje, a Arnold pravi, da se s tem ne bodo zadovoljili. "Ne da ne spoštujem Argentine, ampak to bo le tekma enajsterica proti enajsterici, deset modrih dresov proti desetim rumenim dresom. To bo bitka. To bo vojna. Borili se bomo in poskrbeli, da bomo fizično in psihično pripravljeni za to tekmo. Argentina bo iz Avstralcev potegnila vse najboljše."