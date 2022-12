Potem ko so razočarali v Rusiji in ko se jim tudi na zadnjem evropskem prvenstvu ni izšlo po željah - obstali so že v osmini finala -, so Nemci nadaljevali črn rezultatski niz na velikih tekmovanjih. Kljub četrtkovi zmagi s 4:2 nad Kostariko so ostali brez tako želene vstopnice za izločilne boje. Še drugič zapored.

"Ni razloga, da ne bi nadaljeval"

Selektor Hansi Flick, ki je že pred zadnjo tekmo skupinskega dela dejal, da v primeru neuspeha ne bo odstopil, je po boleči zaušnici v Al Horu ponovil svoje besede. "Z moje strani ni razloga, da ne bi nadaljeval na selektorskem mestu. Bomo pa videli, kaj bo prinesla prihodnost."

Hansi Flick je kljub novemu izpadu Nemcev po skupinskem delu dejal, da ne namerava odstopiti. Foto: Guliverimage

Nemci so po prvem polčasu vodili z 1:0, se nato znašli v zaostanku 1:2, v nadaljevanju pa z dvema goloma rezervista Kaia Havertza priredili preobrat in zmagali s 4:2. A kaj ko je bila to zanje pirova zmaga. Z njo so koristili Špancem, medtem ko Španci niso igrali za elf, saj so izgubili proti Japoncem. V skupini so končali na tretjem mestu s štirimi točkami, prav toliko so jih zbrali Španci, ki pa so si drugo mesto in s tem napredovanje zagotovili zaradi boljše razlike v golih. Prvo mesto je pripadlo azijski reprezentanci.

"Po prvem polčasu sem bil res jezen, saj smo nasprotniku dovolili, da se je izkazal za zelo močno ekipo. Imeli smo mnogo priložnosti za tri, štiri gole, a nam ni uspelo zadeti. Na koncu ni odločala današnja tekma, pač pa slabih 20 minut proti Japonski. Tudi proti Špancem smo imeli priložnost za vodstvo z 2:1 (razšli so se z remijem 1:1, op. a.). Na tem turnirju res nismo pokazali nobene učinkovitosti. Razočaranje je ogromno, zdaj moramo najprej stvari predelati," so besede 57-letnega selektorja povzeli pri Spieglu.

"Popolna katastrofa," je nemški izpad opisal Thomas Müller. Foto: Guliverimage

"Ne vem, kako bom predelal vse skupaj"

Precej bolj kritičen do izpada je bil dolgoletni član Nemcev Thomas Müller, ki je vse skupaj opisal z besedama popolna katastrofa. "Vložili smo ogromno truda, napor, ki smo ga vložili v to tekmo, je bil izjemen. Zelo boleče je, da so Japonci premagali Špance, grenak priokus. Na igro Španije ne moremo vplivati. Mi smo svojo nalogo proti Kostariki opravili, a tepe nas tudi tekma z Japonsko. Po srečanju s Španijo smo imeli zelo dober občutek, a zdaj ... Popolna katastrofa. Ne vem, kako bom predelal vse skupaj."

Žalostni obrazi Nemcev po izpadu:

"Če je bila to moja zadnja tekma, vedeti, da ..."

Zvezdnik Bayerna je nato v čustveni izjavi za ARD nakazal, da je morda že odigral zadnjo reprezentančno tekmo. "Če je bila to moja zadnja tekma, bi rad navijačem nemške reprezentance namenil nekaj besed. Bilo mi je v izjemno veselje. Ustvarili smo zelo lepe trenutke. Sam sem na vsaki tekmi poskušal pustiti srce na igrišču. Vedno sem dal vse od sebe. Včasih sem poskrbel za solze sreče, bili pa so tudi trenutki, ko so bili navijači zaradi mene razočarani. A tudi če mi ni vedno uspelo, lahko rečem, da sem vedno igral z ljubeznijo. Zdaj moram videti, kako naprej," je sklenil Müller

Je 33-letni zvezdnik že odigral zadnjo tekmo v nemškem reprezentančnem dresu? Foto: Guliverimage

Müller je za nemško reprezentanco odigral 121 tekem in dosegel 44 golov - s 150 je nemški rekorder Lothar Matthäus - leta 2014 je z Nemci slavil naslov svetovnega prvaka.

Tokrat je bil daleč od tovrstnega veselja. Z rojaki se bo že danes vrnil v domovino, bitko za pokal pa bosta v Katarju iz skupine E nadaljevali Japonska in Španija. Prva se bo v osmini finala pomerila s Hrvaško, druga z Marokom.