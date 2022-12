Hrvaškega selektorja zmotil VAR, Martinez v solzah napovedal slovo

Nogometaši Hrvaške so si po današnjem remiju z Belgijo (0:0) zagotovili drugo mesto v skupini F svetovnega prvenstva ter s tem tudi napredovanje v osmino finala. Če so v zasedbi Hrvaške prekipevali od ponosa, pa je bilo povsem drugače pri Belgiji, kjer je selektor Roberto Martinez napovedal slovo od selektorskega stolčka.

V poslastici zadnjega kroga skupinskega dela v skupini F svetovnega prvenstva sta se Hrvaška in Belgija kljub številnim priložnostim na koncu razšli brez zadetkov. Remi je na koncu pomenil slovo od prvenstva za Belgijce, ki so prvi del končali s štirimi točkami, in s tem tudi eno največjih presenečenj do zdaj v Katarju. Hrvati so se po osvojeni točki s skupno petimi veselili napredovanja v osmino finala, po koncu obračuna z Belgijo so prekipevali od ponosa in zagona za izločilne boje.

"V najavi tekme sem rekel, da pričakujem težko tekmo proti sijajni ekipi, ki ne more odigrati treh slabih tekem zapored. A tudi Hrvaška je bila danes izjemna, imeli smo na voljo čisto enajstmetrovko, a je bil VAR znova proti nam, črte se vleče tako in drugače. V nekaterih trenutkih smo imeli nekaj sreče in uspelo nam je zdržati. Mislim, da je bila to sijajna tekma, težka za igranje in težka za gledanje," je v prvem komentarju po tekmi dejal strateg Hrvaške Zlatko Dalić.

Veselje Luke Modrića in Joška Gvardiola po koncu. Foto: Reuters

"Niti v enem trenutku nismo igrali na točko, nismo kalkulirali. A Belgija je odlična ekipa, ki te prisili, da se moraš na trenutke ustaviti in si nekoliko odpočiti. Napadli smo prvo mesto v skupini, hoteli smo zmago. Bil bi sebičen, če bi po takšni tekmi izpostavljal posameznike, saj so vsi dali vse od sebe. Imeli smo trenutke, v katerem sta imela priložnosti Modrić in Perišić. Gvardiol je zame najboljši 'stoper' na svetu. Pri 20 letih, da igra na takšen način … nekajkrat je res z neverjetno lahkoto in eleganco odbil težke žoge," je bil še zadovoljen Dalić.

Izjemno zadovoljen je bil tudi kapetan Luka Modrić. "Zaslužili smo si mesto v osmini finala. V današnji tekmi smo na trenutke komaj živeli, tega je bilo res veliko, Belgija ima odlične igralce. Morali bi že prej zaključiti to tekmo. Vsi živimo za to prvenstvo in zaslužili smo si to. Dosegli smo svoj prvi cilj, to je bil preboj iz skupine, kar nam je uspelo. Pokazali smo, da smo vrhunska ekipa in da ne bo nikomur lahko igrati proti nam," je prepričan nogometaš, ki si kruh služi pri Real Madridu.

Hrvati so v zaključku strnili vrste v obrambi in prišli do točke, ki jih je popeljala v osmino finala. Foto: Reuters

Belgijci v solzah, Martinez napovedal slovo

Veliko bolj razočarani so bili v zasedbi Belgije, kjer je selektor Roberto Martinez po izpadu v solzah napovedal, da je bila to njegova zadnja tekma na klopi Belgije. "Ne morem naprej. Poslovil sem se od igralcev in osebja. Karkoli bi se zgodilo, bi odšel. Tudi če bi postali svetovni prvaki. To odločitev sem sprejel že pred prvenstvom," je bil čustven Martinez, ki je bil na čelu Belgije od leta 2016. Ob njem so bili v solzah tudi številni njegovi varovanci, še posebej čustveno je izpad sprejel Romelu Lukaku, ki je v drugem polčasu zadel celo okvir vrat Hrvaške, ob tem pa je v zaključku zapravil nekaj velikih priložnosti, s tem pa pokazal, da po poškodbi mečne mišice leve noge še ni povsem nared.

Belgija je proti Hrvaški igrala z enajsterico, ki je bila v povprečju stara 31 let in 95 dni, kar je bila najstarejša postava od zasedbe Avstralije iz leta 2010, ko je proti Nemčiji nastopila z enajsterico s povprečno starostjo 31 let in 118 dni. Kljub temu je Martinez prepričan, da ta generacija še ni rekla zadnje.

Roberto Martinez se je poslovil od selektorskega mesta. Foto: Reuters

"Danes smo si ustvarili veliko priložnosti in nimam česa obžalovati. Lahko gremo domov z dvignjeno glavo. Seveda izpad v skupini za to ekipo ni dovolj. A na to ne gledam kot na konec neke generacije. Ne, imamo Tielemansa, Onano, Dokuja ... Zlata generacija prinaša novo generacijo. Mladi morajo nadaljevati z nizanjem uspehov. Na zadnjem svetovnem prvenstvu in na zadnjem Euru smo igrali odlično, a to ni bilo dovolj, da bi šli do konca. Zdaj je drugačna situacija. Lahko se sprijaznimo s tem, da smo danes izgubili," je sklenil nekdanji selektor Belgije, ki je največji uspeh na klopi rdečih vragov dosegel na mundialu 2018 v Rusiji, kjer so Belgijci osvojili tretje mesto. To je doslej najboljši belgijski dosežek na SP v zgodovini, letos pa so bili daleč od tiste forme, ki jih je krasila pred štirimi leti.

Jan Vertonghen po koncu tekme z Axlom Witselom. Foto: Reuters

Belgijci so na tem prvenstvu dosegli le en gol, enaka strelska suša se jim je zgodila le še leta 1930. Ob tem prvič po letu 1982 na svetovnih prvenstvih niso zadeli na dveh zaporednih tekmah. "Zelo sem razočaran. Vse smo dali za Belgijo, to ekipo in našega selektorja, a ni bilo dovolj. Zagotovo napredovanja nismo zapravili na tej tekmi s Hrvaško. Imeli smo sicer veliko priložnosti, več kot na obeh prejšnjih tekmah, a nam ni uspelo. Ne vem še, kakšna bo moja prihodnost v reprezentančnem dresu. Vse moram predelati. Zdaj gremo domov k družinam, potem pa bomo videli, kaj bo sledilo," je bil razočaran Jan Vertonghen, ki je sicer v paru s Tobyjem Alderwereldom na treh tekmah v obrambi kar dvakrat mrežo ohranil nedotaknjeno.

Preberite še: