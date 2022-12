Norišnica v Katarju: slovo dveh velikanov, Nemci rešili Špance!

Kakšen dan na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer sta se že po skupinskem delu od mundiala poslovila velikana Nemčija in Belgija! Nemci so kljub zmagi nad Kostariko (4:2) še drugič zapored obstali v prvem delu prvenstva, saj je na drugi tekmi Japonska po preobratu šokirala Španijo (2:1). Prvo mesto je tako v skupini E osvojila Japonska, drugo pa Španija. Tudi prvi današnji tekmi v skupini F pa sta postregli z dramatičnim razpletom, saj so se na koncu presenetljivo prvega mesta razveselili nogometaši Maroka, ki so v zadnjem krogu skupinskega dela z 2:1 ugnali Kanado. Bolj vroče je bilo na drugi tekmi, kjer sta se Hrvaška in Belgija na koncu razšli brez zadetkov, kar pomeni, da so z drugega mesta v osmino finala napredovali Hrvati. Para osmine finala sta tako Hrvaška – Japonska in Maroko – Španija.

SP 2022 v Katarju, 12. tekmovalni dan:

Lestvici:

Konec za Nemce, Japonci veliki zmagovalci

Kakšen dan na svetovnem prvenstvu v Katarju! Nemčija, ki je bila pred zadnjim krogom v težkem položaju, je še ob polčasu tekem tretjega kroga virtualno zasedala mesto, ki pelje v osmino finala, ob koncu pa je klavrno sklenila mundial v Katarju. Nemci so sicer na zadnji tekmi opravili svoje delo in po preobratu s 4:2 (1:0) ugnali Kostariko, a jih je "na cedilu" pustila Španija. Ta je z 1:2 klonila proti Japonski, ki je na koncu s šestimi točkami osvojila prvo mesto v skupini E, Španci pa so s štirimi zadetki zasedli drugega in zaradi boljše razlike v golih na koncu prehiteli Nemce (4), ki so bili četrti, Kostarika pa je skupinski del končala na zadnjem mestu s tremi točkami. Med obema tekmama je bilo sicer ob vodstvu Kostarike in Japonske z izidoma 2:1 videti, da bosta brez napredovanja ostali tako Španija kot Nemčija, a so nogometaši Elfa nato z zmago rešili kožo La Roji.

Tekmo med Nemčijo in Kostariko je sodila Stephanie Frappart, ki je postala prva ženska, ki je sodila na moških svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Nemci so tekmo, ki so jo za ohranjanje upov o napredovanju morali dobiti, odprli odločno, že v deseti minuti je zasedbo Hansija Flicka v vodstvo popeljal Serge Gnabry. A Nemcem zatem ni več uspelo ogroziti vrat Kostarike, ki je v drugem polčasu zapretila, v 59. minuti pa je za 1:1 zadel Yeltsin Tejeda. Nemci so zatem kar trikrat stresli okvir vrat Kostarike, ki je uspešno branila svoja vrata, neučinkovitost Nemčije pa je kaznovala v v 70. minuti ko je za 2:1 zadel Juan Pablo Vargas. Veselje Kostarike, ki je imela ob tem zadetku v žepu napredovanje v osmino finala, je trajalo le dve minuti, saj je takoj zatem izid na 2:2 poravnal Kai Havertz, ki je v 85. minuti Nemčijo znova povedel v vodstvo. Že v sodnikovem podaljšku pa je za jalovo zmago Nemcev s 4:2 zadel še Niclas Fullkrug.

Čeprav je Nemčija izpadla, pa je selektor Flick že pred odločilno tekmo povedal, da ga za službo tudi v primeru izpada ne skrbi. "Ne vem, kaj lahko pričakujem. Imam pogodbo do leta 2024, veselim se že naslednjega evropskega prvenstva, ki bo pri nas doma," je na novinarski konferenci pred tekmo odgovoril na vprašanje, kaj bo storil, če Nemčija ne bo napredovala. Nemci so sicer že drugič zapored svetovno prvenstvo končali po prvem delu, kar se jim prej ni zgodilo kar 80 let.

Tekma je imela tudi zgodovinski mejnik, saj je srečanje namreč kot prva ženska na moškem svetovnem prvenstvu sodila Stephanie Frappart.

Japonci po preobratu ugnali Špance Japonci so presenetljivo osvojili prvo mesto v skupini E. Foto: Reuters

Prvič na svetovnih prvenstvih pa sta se srečali reprezentanci Španije in Japonske. Tudi Španci so podobno kot Nemci začeli z željo po novih treh točkah, v 12. minuti je mrežo Japoncev zatresel Alvaro Morata. A Japonci se niso predali, takoj na začetku drugega polčasa je v 48. minuti izid na 1:1 poravnal Ritsu Doan. Le pet minut kasneje je za popoln preobrat Japonske zadel še Ao Tanaka. Čeprav je bilo najprej videti, da je žoga pred tem s celotnim obsegom zapustila igrišče, pa je sodnik po posredovanju tehnologije VAR spremenil svojo odločitev in zadetek priznal.

To je bil hkrati tudi zadnji gol na srečanju, po katerem so Japonci z zmago in skupno šestimi točkami osvojili prvo mesto v skupini E, Španci pa so z dvema točkama manj osvojili drugo mesto. Številni tuji mediji so se po porazu Špancev že razpisali o taktiziranju čete Luisa Enriqueja, čeprav je ta v zaključku tekme v igro poslala napadalno usmerjene nogometaše Ferrana Torresa, Marca Asensia in Ansuja Fatija, ki naj bi se na ta način v osmini finala izognila Hrvaški.

Veselje Hrvatov ob uvrstitvi v osmino finala. Foto: Reuters

Že za uvod v današnji dan je bilo izjemno zanimivo v skupini F, kjer sta se na koncu napredovanja veselili reprezentanci Maroka (7 točk) in Hrvaške (5), medtem ko se je prvenstvo končalo za Belgijo (4) in že prej odpisano Kanado (0). Belgijci so na medsebojnem obračunu s Hrvaško iskali nujno zmago, medtem ko je Hrvaški za napredovanje zadoščal že remi. In z remijem se je na koncu tudi končalo. Čeprav sta se ekipi razšli brez zadetkov, pa je bilo na stadionu Ahmad bin Ali zanimivo vse do zadnje minute tekme. Velike priložnosti je kot po spisku v drugem polčasu zapravljal nogometaš Belgije Romelu Lukaku.

Prvič se je na obračunu med Hrvaško in Belgijo zaiskrilo v 15. minuti, ko je sodnik Anthony Taylor ob posredovanju Yannicka Carrasca nad Andrejem Kramarićem takoj pokazal na najstrožjo kazen v korist Hrvaške. Luka Modrić se je že postavil na belo piko za izvajanje enajstmetrovke, a se je nato Taylor ob pomoči sistema VAR in ogledu videoposnetka odločil, da je bil Dejan Lovren pred tem za nekaj milimetrov v prepovedanem položaju, Hrvati pa so zaradi tega ostali brez najstrožje kazni.

Trenutek, ko je Yannick Carrasco storil dosojeni prekršek nad Kramarićem. Foto: Reuters

V drugi polčas so odločneje krenili Belgijci, namesto Driesa Mertensa je v igro vstopil že omenjeni Lukaku. Ravno 29-letni belgijski napadalec je imel v 61. minuti veliko priložnost, potem ko je najprej poskusil Carraso, nato pa je Lukaku odbito žogo pred vrati Hrvaške sprožil v okvir vrat. Še bolj vroče je bilo v zaključku tekme v 90. minuti, ko se je Lukaku sam znašel v neposredni bližini vrat Hrvaške, a se je zapletel in mu žoge ni uspelo spraviti v mrežo Hrvaške. Obračun se je končal z 0:0.

Po koncu tekme je selektor belgijske nogometne reprezentance Roberto Martinez sporočil, da ne bo več selektor rdečih vragov. "To je bila moja zadnja tekma z belgijsko reprezentanco. Ne morem več nadaljevati," je na novinarski konferenci po tekmi dejal Martinez in dodal: "Čas je, da sprejmem dejstvo, da je bila to zadnja tekma."

Maročani prvič v osmino finala Veselje Maročanov po zmagi nad Kanado (2:1). Foto: Reuters

Zmage in prvega mesta v skupini F se je na koncu veselil Maroko, ki je proti Kanadi (2:1) vknjižil drugo zmago na prvenstvu. Maročani so takoj pokazali, da mislijo resno, saj je že v 4. minuti tekme za 1:0 zadel Hakim Ziyech. V 23. minuti pa je vodstvo po podaji Achrafa Hakimija na 2:0 povišal Youssef En Nesyri.

Zatem so do zadetka prišli tudi Kanadčani, potem ko je v 41. minuti lastno mrežo zatresel Nayef Aguerd. To je bil za Maročane tudi prvi prejeti zadetek na turnirju. V drugem polčasu sta mreži mirovali, velike zmage pa so se na koncu veselili Maročani.

Ti so se v svojem šestem nastopu na svetovnih prvenstvih drugič uvrstili v osmino finala po turnirju v Mehiki (1986). Na mundialih v Mehiki (1970), ZDA (1994), Franciji (1998) in Rusiji (2018) se niso prebili v izločilne boje.

