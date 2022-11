Lionel Messi pod posebnim drobnogledom Slovenca

Nogometni sladokusci bodo četrti dan svetovnega prvenstva v Katarju prišli na svoj račun. Današnji dan bo namreč postregel s kar štirimi obračuni, začelo se bo že ob 11. uri z obračunom med Argentino in Savdsko Arabijo, kjer bo pomembno vlogo odigral tudi Slovenec, saj bo vloga glavnega sodnika pripadla Slavku Vinčiću. Zatem se bo Danska pomerila s Tunizijo, Mehiko čaka obračun s Poljsko, zvečer pa se bosta spopadli še branilka naslova Francija in Avstralija.

Danes se bodo v Katarju prvič predstavile ekipe v skupinah C in D.

SP 2022 v Katarju, 3. tekmovalni dan:

Lestvici:

Slovenec bo sodil Messiju

Za uvod eno od favoritinj prvenstva Argentino na čelu z Lionelom Messijem, ki bo igral na petem svetovnem prvenstvu, čaka – vsaj na papirju – najlažja naloga, saj se bodo La Albiceleste, ki so v letih 1978 in 1986 postali svetovni prvaki, pomerili s Savdsko Arabijo. Argentinci so se v Katar podali kot zmagovalci Cope Americe, zdaj pa so odločeni, da v svojo vitrino po 36 letih pospravijo še naslov svetovnih prvakov. Zasedba Lionela Scalonija je neporažena že na zadnjih 36 tekmah v vseh tekmovanjih, nazadnje so Argentinci izgubili leta 2019, ko je bila v Copa America z 2:0 boljša Brazilija.

Slavko Vinčić bo delil pravico na tekmi Argentine in Savdske Arabije. Foto: Reuters

Argentini se zadnji naskok na svetovni vrh leta 2018 ni posrečil, potem ko je izpadla že v osmini finala, že v skupinskem delu pa se je pred štirimi leti končala pot Savdske Arabije. Ta je v zgodovini do zdaj le enkrat napredovala iz skupinskega dela, in sicer leta 1994. Tudi letos bi bilo morebitno napredovanje v družbi Poljske, Argentine in Mehike kar veliko presenečenje, sploh ker je Savdska Arabija izgubila kar osem od zadnjih desetih tekem v vseh tekmovanjih.

Na tej tekmi bo posebna čast pripadla Slavku Vinčiću, ki bo delil pravico, v njegove izkušnje in preteklost pa so se pred tekmo dodobra poglobili tudi argentinski mediji. Vinčiću bosta asistirala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Verjetni začetni postavi: Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, L. Martinez, Di Maria Savdska Arabija: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Bulahyi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Malki; Al-Shehri, Al-Faraj, Al-Daswari; Al-Buraikan

Christian Eriksen je na lanskem Euru utrpel srčni zastoj. Foto: Guliverimage

Zatem bosta na veliki oder na stadionu Education City prvič stopili reprezentanci Danske in Tunizije. Danska se je na svetovno prvenstvo podala z dobro popotnico, saj je na zadnji tekmi pred prvenstvom z 2:0 ugnala svetovnega prvaka Francijo. Takrat sta se med strelce vpisala napadalec Seville Kasper Dolberg in član Club Brugga Andreas Skov Olsen. S povsem drugačnim razpoloženjem pa so v Katar pripotovali Tunizijci, ki so na zadnjem testu pred mundialom s kar 1:5 klonili proti Braziliji. Reprezentanci Danske in Tunizije sta do zdaj odigrali eno medsebojno srečanje, in sicer leta 2002, ko so se zmage veselili Danci.

Dvoboj bo verjetno še za odtenek bolj poseben za Christiana Eriksena, ki bo prvič po lanskem evropskem prvenstvu, ko se je med prvo tekmo svoje reprezentance zgrudil na igrišču in doživel srčni zastoj, zaigral na velikem tekmovanju. Takrat devetindvajsetletni nogometaš se je v 43. minuti tekme proti Finski nenadoma zgrudil in izgubil zavest, zato ga je medicinsko osebje na igrišču več minut oživljajo, preden so ga prepeljali v bolnišnico. Eriksen je po nesreči povsem okreval, nato iz milanskega Interja prestopil k angleškemu Brentfordu, trenutno pa je član Manchester Uniteda.

Verjetni začetni postavi: Danska: Schmeichel, Andersen, Nelsson, A. Christensen, Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Olsen, Eriksen, Dolberg Tunizija: Dahmen, Drager, Bronn, Talbi, Meriah, Chaalali, Skhiri, Laidouni, Slimane, Jaziri, Msakni

Lewandowski po tisto, kar mu še manjka

Na stadionu 974 bodo ob 17. uri po slovenskem času še posebej hitro utripala srca navijačem Mehike in Poljske. Mehičani igrajo že na svojem osmem zaporednem svetovnem prvenstvu, na prav vseh zadnjih sedmih pa so se prebili v šestnajstino finala. Vsaj korak dlje bo zdaj z Mehičani skušal storiti nekdanji selektor Argentine Gerardo Martino. Mehika si je mesto na svetovnem prvenstvu zagotovila z zmago z 2:0 proti Salvadorju v zadnjem krogu, saj je končala izenačena po točkah s Kanado na vrhu kvalifikacij CONCACAF. Mehičani si zdaj močno želijo napredovanja v osmino finala najboljših reprezentanc sveta, kar jim je nazadnje uspelo leta 1986, ko so gostili svetovno prvenstvo.

Robert Lewandowski je v dresu Barcelone v tej sezoni la lige dosegel že 13 zadetkov. Kako uspešen bo v dresu Poljske? Foto: Guliverimage

Na drugi strani pa si Poljska prvič po letu 1986 želi napredovanja iz skupinskega dela prvenstva, pri čemer bo obračun z Mehiko igral še kako pomembno vlogo, saj vloga favorita v tej skupini pripada Argentini. Na prvenstvih 2002, 2006 in 2018 so The Eagles dobili eno izmed treh tekem, kar je pomenilo konec prvenstva po prvem delu. Poljaki so zdaj prepričani, da lahko prekinejo ta urok na čelu s selektorjem Czeslawom Michniewiczom, ki je letos prevzel Poljsko in takoj postal veliki junak, potem ko je na zadnji stopnički kvalifikacij z 2:0 premagala Švedsko.

Poljaki ogromno stavijo na Roberta Lewandowskega, ki se mu na svetovnih prvenstvih še ni uspelo vpisati med strelce. Leta 2018 je bil pri tem neuspešen na vseh treh tekmah skupinskega dela. 34-letnik je zdaj odločen, da bo že proti Mehiki končal neslavni niz in pomagal Poljski k ogromnemu koraku proti drugemu delu prvenstva. Pri Poljski sicer zaradi poškodb manjkajo Bartlomiej Dragowski, Jacek Goralski in Adam Buksa, pri Mehiki pa zaradi poškodbe manjka Jesus Corona.

Verjetni začetni postavi: Mehika: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Guardado; Lozano, Martin, Vega Poljska: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski

Prvič na delu tudi branilci naslova Mbappe je v francoskem prvenstvu v tej sezoni pri 12 golih. Ob odsotnosti Karima Benzemaja bo 23-letni član PSG-ja eno glavnih orožij zasedbe Didierja Deschampsa. Foto: Guliver Image

Prvo preizkušnjo pa bodo na letošnjem svetovnem prvenstvu danes dočakali tudi branilci naslova Francozi. Te na večerni tekmi čaka obračun z Avstralci. Francoski strateg Dider Deschamps je imel pred srečanjem na stadionu Al Janoub ogromno težav, saj so Les Bleus tik pred začetkom prvenstva ostali brez Karima Benzemaja. Ob tem pa med drugim manjkata tudi Presnel Kimpembe in Christopher Nkunku. Francosko udarno napadalno formacijo pa bodo ob odsotnosti Benzemaja krojili Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe in Ousmane Dembele.

Francozom se je od zmagoslavja na mundialu leta 2018 močno zalomilo na zadnjem evropskem prvenstvu, kjer so se poslovili že v šestnajstini finala, nato pa so letos še izpadli iz skupine A lige narodov. Ob tem so se Les Bleus pred začetkom letošnjega prvenstva spopadli še z nekaj škandali zunaj nogometnih zelenic, močno pa so njihovo zasedbo načele tudi poškodbe. Francozi so na zadnjih šestih tekmah zmagali le enkrat, a kljub temu galski petelini ostajajo optimisti in so prepričani, da bi lahko po Italiji in Braziliji postali šele tretja reprezentanca, ki bi osvojila dva zaporedna naslova svetovnega prvaka. Zanimivo je, da zadnji trije prvaki pred Francijo – Nemci, Španci in Italijani – na svojem naslednjem svetovnem prvenstvu niso zmagali na svoji prvi tekmi prvenstva. Bo ta urok uspelo prekiniti Francozom?

Prvi nasprotnik svetovnih prvakov bo Avstralija, ki bo petič zapored nastopila na svetovnem prvenstvu, a Socceroos so na zadnjih treh prvenstvih v tem obdobju izpadli že v skupinskem delu prvenstva, ob tem pa so na devetih tekmah zmagali le enkrat – leta 2010 z 2:1 proti Srbiji. Francija in Avstralija sta se v skupinskem delu prvenstva pomerili tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko je bila z 2:1 po zadetkih Antoina Griezmanna iz enajstmetrovke in avtogolu Aziza Bechicha z 2:1 boljša Francija.

Verjetni začetni postavi: Francija: Lloris; Pavard, Upamecano, Konate, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud Avstralija: Ryan; Atkinson, Wright, Rowles, Behich; Hrustic, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin

