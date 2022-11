Kakšen polom Argentine! Ostala brez točk, a tudi svetovnega rekorda.

Nogometaši Argentine spadajo med največje favorite za osvojitev svetovnega prvenstva, zato je neuspeh proti Savdski Arabiji (1:2) še toliko močneje odjeknil po svetu. Lionel Messi in njegovi zvezdniški soigralci niso ostali le brez točk, ampak tudi brez svetovnega rekorda. Le kdo bi to pričakoval pred začetkom spektakla v Katarju?

Ko so se gavči odpravljali na svetovno prvenstvo, niso skrivali dobre volje, optimizma in samozavesti. Prepričani so bili, da imajo letos vse, kar je potrebno, da bi se Argentina po 36 letih znova povzpela na svetovni vrh. Lionel Messi, ki najverjetneje nastopa na svojem zadnjem mundialu, je SP 2022 začel spodbudno. Na uvodnem srečanju skupine C je proti Savdski Arabiji kmalu zatresel mrežo tekmeca.

Fotogalerija s tekme med Argentino in Savdsko Arabijo, foto Reuters:

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20

Gavči so povedli, bili boljši tekmec, nato zadeli še trikrat, a je slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki se je na večnem seznamu sodnikov, udeležencev svetovnih prvenstev, pridružil rojaku Damirju Skomini, vse tri zadetke razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Argentina se je kar sedemkrat ujela v pasti nedovoljenega položaja (rekord SP sicer znaša kar 20, tolikokrat so se v nedovoljenem položaju znašli Angleži pred 40 leti v Španiji proti Kuvajtu), v drugem polčasu pa nepričakovano popustila.

Preobrat Savdijcev, Argentina le ni ujela Italije

Navdušenje navijačev Savdske Arabije po veliki zmagi nad dvakratnimi svetovnimi prvaki. Foto: Reuters Savdijci so začutili svojo priložnost in s hitrim preobratom poskrbeli, da je zadišalo po ogromni senzaciji. Argentincem je zmanjkovalo minut, po infarktni končnici se je dvoboj podaljšal za kar 14 minut, nato pa je delivec pravice iz Slovenije, ki bo v petek praznoval 43. rojstni dan, označil konec dvoboja. Veselje Savdijcev je bilo nepopisno, Argentinci pa kar niso mogli verjeti, kako so lahko SP 2022 proti na papirju najlažjemu tekmecu začeli tako slabo.

Gavči pa niso ostali le brez točk, zapravili so tudi zgodovinsko priložnost, da bi se podpisali pod svetovni rekord. Pred srečanjem s Savdsko Arabijo so namreč v treh letih nanizali kar 36 tekem brez poraza. Vmes so bili zelo uspešni v kvalifikacijah za SP 2022, postali južnoameriški prvaki in blesteli na prijateljskih tekmah. Letos so v posebnem obračunu aktualnega evropskega in južnoameriškega prvaka zasenčili Italijo (3:0), nato pa do SP 2022 napolnili še mreže Estonije, Hondurasa, Jamajke in ZAE. Na zadnjih petih tekmah je Argentina dosegla kar 19 zadetkov, mrežo pa vselej zadržala nedotaknjeno. Zato skoraj ni bilo Argentinca, ki bi sploh razmišljal o scenariju, da bi lahko gavči triletni niz brez poraza sklenili prav proti Savdski Arabiji.

Niz nepremagljivosti Argentine, ki je trajal od poraza proti Braziliji v polfinalu Copa Americe leta 2019 pa vse do uvodne tekme na SP 2022, se je ustavil pri številki 36. Foto: Reuters

No, v Lusailu se jim je zgodilo natanko tako. Savdijci, sosedi gostiteljev SP 2022, so jim z dvema izjemnima zadetkoma pokvarili načrte, razočaranje več deset tisoč navijačev, ki so v Katar prispeli iz domovine tanga, je bilo nepopisno. Zapravljena je bila priložnost, da bi Argentinci izenačili svetovni rekord Italije. To bi bila namreč že 37. zaporedna tekma gavčev brez poraza. Toliko jih je do nedavnega nanizala tudi Italija, ki se lahko borbenim Savdijcem zahvali, da bo rekord še naprej pripadal zgolj njej.

Niz neporaženosti Argentine: Argentina : Savdska Arabija 1:2, SP 2022 (22. november 2022)

...

ZAE : Argentina 0:5, prijateljska tekma (16. november 2022)

Argentina : Jamajka 3:0, prijateljska tekma (28. september 2022)

Argentina : Honduras 3:0, prijateljska tekma (24. september 2022)

Argentina : Estonija 5:0, prijateljska tekma (5. junij 2022)

Italija : Argentina 0:3, finalissima 2022 (1. junij 2022)

Ekvador : Argentina 1:1, kvalifikacije za SP 2022 (30. marec 2022)

Argentina : Venezuela 3:0, kvalifikacije za SP 2022 (26. marec 2022)

Argentina : Kolumbija 1:0, kvalifikacije za SP 2022 (2. februar 2022)

Čile : Argentina 1:2, kvalifikacije za SP 2022 (28. januar 2022)

Argentina : Brazilija 0:0, kvalifikacije za SP 2022 (17. november 2021)

Urugvaj : Argentina 0:1, kvalifikacije za SP 2022 (13. november 2021)

Argentina : Peru 1:0, kvalifikacije za SP 2022 (15. oktober 2021)

Argentina : Urugvaj 3:0, kvalifikacije za SP 2022 (11. oktober 2021)

Paragvaj : Argentina 0:0, kvalifikacije za SP 2022 (8. oktober 2021)

Argentina : Bolivija 3:0, kvalifikacije za SP 2022 (10. september 2021)

Venezuela : Argentina 1:3, kvalifikacije za SP 2022 (3. september 2021)

Argentina : Brazilija 1:0, južnoameriško prvenstvo 2022 (11. julij 2021)

Argentina : Kolumbija 4:3 po 11-m (1:1), južnoameriško prvenstvo 2022 (7. julij 2021)

Argentina : Ekvador 3:0, južnoameriško prvenstvo 2022 (4. julij 2021)

Bolivija : Argentina 1:4, južnoameriško prvenstvo 2022 (29. junij 2021)

Argentina : Paragvaj 1:0, južnoameriško prvenstvo 2022 (22. junij 2021)

Argentina : Urugvaj 1:0, južnoameriško prvenstvo 2022 (19. junij 2021)

Argentina : Čile 1:1, južnoameriško prvenstvo 2022 (14. junij 2021)

Kolumbija : Argentina 2:2, kvalifikacije za SP 2022 (9. junij 2021)

Argentina : Čile 1:1, kvalifikacije za SP 2022 (4. junij 2021)

Peru : Argentina 0:2, kvalifikacije za SP 2022 (18. november 2020)

Argentina : Paragvaj 1:1, kvalifikacije za SP 2022 (13. november 2020)

Bolivija : Argentina 1:2, kvalifikacije za SP 2022 (13. oktober 2020)

Argentina : Ekvador 1:0, kvalifikacije za SP 2022 (9. oktober 2020)

Argentina : Urugvaj 2:2, prijateljska tekma (18. november 2019)

Brazilija : Argentina 0:1, prijateljska tekma (15. november 2019)

Ekvador : Argentina 1:6, prijateljska tekma (13. oktober 2019)

Nemčija : Argentina 2:2, prijateljska tekma (9. oktober 2019)

Argentina : Mehika 4:0, prijateljska tekma (11. september 2019)

Čile : Argentina 0:0, prijateljska tekma (6. september 2019)

Argentina : Čile 2:1, južnoameriško prvenstvo 2019 (6. julij 2019)

...

Brazilija : Argentina 2:0, južnoameriško prvenstvo 2019 (3. julij 2019) Niz neporaženosti: 36 tekem - 26 zmag, 10 remijev in 0 porazov.

Italija jih je zbrala rekordnih 37

Italijanov, ki so lani v finalu Eura prekrižali načrte Angležem, letos ni na SP v Katarju. Foto: Reuters Azzurri so od 18. oktobra 2018 do 7. oktobra 2021 odigrali 37 tekem, na katerih niso niti enkrat izkusili grenkobe poraza. Pod vodstvom Roberta Mancinija so postali tudi evropski prvaki, nato pa je njihov rekordni niz prekinila Španija. In to ravno na italijanskih tleh, ko jih je lani v polfinalu zaključnega turnirja lige narodov premagala z 2:1. Tako so Italijani končali rekordni niz pri 37 tekmah, na katerih so nanizali 30 zmag in sedem remijev.

Argentinski rekord ostaja 36 tekem, s 26 zmagami in desetimi remij. Vse zaradi izjemne predstave Savdske Arabije, ki bi tik pred začetkom tekmovanja na prijateljski tekmi že skoraj presenetila svetovne podprvake Hrvate (0:1), nato pa jim je na prvem dvoboju v Katarju uspela odmevna zmaga, ki spada med (naj)večje senzacije zadnjih svetovnih prvenstev. V skupini C bosta danes prvič nastopili še Mehika in Poljska, tako da se v nadaljevanju, zlasti v luči rezultatskega poloma Argentine proti Savdijcem, obeta še zelo zanimiv boj za napredovanje.