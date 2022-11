Pred 498 dnevi je jokal in bil tarča rasističnih opazk, zdaj je vse drugače #video

21-letni angleški nogometaš in napadalec Arsenala Bukayo Saka je 498 dni po zgrešenem kazenskem strelu v finalu evropskega prvenstva proti Italiji (4:3 po loteriji v kazenskih strelih) v Katarju nadpovprečno opravil popravni izpit in dvakrat zadel na tekmi proti Iranu. Anglija je na svojem uvodnem obračunu letošnjega mundiala s kar 6:2 razbila Iran, Saka je zadel za vodstvo z 2:0 in 4:0.

Angleški nogometni reprezentant Bukayo Saka, z 21 leti drugi najmlajši v reprezentanci treh levov, je v manj kot 500 dneh od zgrešene enajstmetrovke v finalu evropskega prvenstva leta 2021, zaradi katere je postal tarča spletnih trolov in rasističnih opazk, še enkrat dokazal, da zna in zmore.

Na uvodni tekmi Anglije na svetovnem prvenstvu v Katarju je na tekmi proti Iranu zabil dva gola (za 2:0 in 4:0) in se znebil morebitne slabe energije na velikih tekmovanjih.

Po tekmi se je zahvalil vsem, ki mu stojijo ob strani in verjamejo vanj. "Ljubezen moje družine, soigralcev in naroda mi je pomagala, da sem se vrnil tja, kjer se dobro počutim. Lepo je čutiti toliko ljubezni. To mi je vlilo vero, da vsakokrat, ko dobim priložnost, da oblečem dres Anglije, iz sebe iztisnem 110 odstotkov, da je narod lahko ponosen."

Nesrečni kazenski strel v finalu lanskega evropskega prvenstva je pozabljen. Foto: Guliverimage

Športnik, ki ne pozabi na druge

Saka ni zgolj izjemen nogometaš, postal je eden najpomembnejših členov angleškega Arsenala, je tudi eden tistih športnikov, ki ne pozabijo na tiste, ki imajo manj sreče v življenju. 21-letni napadalec je združil moči s humanitarno organizacijo BigShoe in v okviru njihove pobude sofinanciral kar 120 operacij otrok v Nigeriji, od koder prihajajo njegovi predniki.

Kot poroča DailMail, so operacije opravili v sredini oktobra, prav vse pa so bile uspešne. Saka je ob tem dejal, da se počuti blagoslovljenega, da je v položaju, kjer lahko s takšnimi potezami prispeva k boljšemu življenju otrok.

Veselje po zadetku za vodstvo Anglije 2:0. Foto: Guliverimage

"Še vedno se počutim zelo povezanega z Nigerijo. Zame je zelo pomembno, da uporabim svoje sposobnosti, da pozitivno vplivam, kjer lahko. Zame je pomembno, da ima vsak otrok enake možnosti za uresničitev svojih sanj. Če lahko karkoli naredim, da bi pomagal, si to res želim. Veseli me, ko vidim otroke in njihove starše srečne. Želim narediti vedno več in pomagati čim več otrokom."

Proud to announce our newest BigShoe family member: @BukayoSaka87 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇬



In front of the World Cup 2022 we've covered 120 life-changing surgeries for children in Kano, Nigeria. A big thank you to the doctors and team of the Prime Specialist Hospital.#BigShoe #OneTeam pic.twitter.com/cMPJHfMUI4 — BigShoe (@BigShoe_11) November 17, 2022

Anglija v Katarju igra v skupini B. Po zmagi nad Iranom (6:2) jo čakata še tekmi proti ZDA (25. 11.) in Walesu (29. 11.).

