Prvi zaseg mamil v Katarju, potnik pred sodišče

Poleg 1990 tabletk tramadola so zasegli še 464,5 grama hašiša, so zapisali na Twitterju. Potnik, pri katerem so mamila zasegli in katerega državljanstvo niso razkrili, pa bo stopil pred sodišče, piše AFP.

Zalivska država ima stroge zakone o posedovanju drog, ki vključujejo dolge zaporne kazni, visoke denarne kazni in izgon.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) bo sicer tramadol leta 2024 dodala na seznam prepovedanih snovi v športu. Medtem je že prepovedan v kolesarstvu.