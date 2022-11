Potem ko so pri krovni nogometni organizaciji Fifa državam udeleženkam letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva zagrozili s sankcijami v primeru, da bi kdo od kapetanov med tekmo nosil mavrični trak v znak podpore enakosti in vključevanja vseh in ob tem tudi podpore osebam LGBTQ+ ter kampanje proti diskriminaciji , je no vinarka britanske televizije BBC Alex Scott storila prav to. Očitno je bolj pogumna kot kapetan angleške reprezentance Harry Kane, ugotavljajo otoški mediji.

Med poročanjem s tekme med Anglijo in Iranom, ki se je končala z visoko zmago Otočanov s 6:2 je na levi nadlahti nosila trak z napisom OneLove (Ena ljubezen) in po poročanju britanskih medijev pokazala več poguma kot kapetan angleške izbrane vrste Harry Kane.

Alex Scott sports the #OneLove armband after England’s decision to abandon the gesture over FIFA sanctions. #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/MfSTBIZM8E — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

Kapetan Kane je več mesecev govoril o svobodi govora in se hvalil, da bo na svetovnem prvenstvu igral s posebnim trakom v znak podpore skupnosti LGBTQ+, nazadnje pa skupaj z Angleško nogometno zvezo (FA) moral popustiti pritiskom in se odpovedati tej možnosti.

England may not be wearing the #OneLove armband, but @AlexScott is right now on BBC. This is more than just LGBTQ+ rights, this is Human Rights 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏳️‍🌈💙 pic.twitter.com/lSYZUaijqm — Pride in Football 🏳️‍🌈⚽️ (@prideinfootball) November 21, 2022

Pri Mednarodni nogometni zvezi Fifa so zagrozili, da bodo nogometaši, ki se bodo kljub izrecni prepovedi na nogometno zelenico vseeno podali z mavričnim trakom, kaznovani z rumenim kartonom, kar je sprožilo hiter preobrat.

Devet reprezentanc je po hitrem postopku odstopilo od prvotne ideje, da z nošenjem posebnega traku prispevajo svoj delež v mozaik enakosti. Poleg Anglije so se mu odpovedali tudi v nizozemski izbrani vrsti, ki danes igra proti Senegalu, Nemčiji, Belgiji, Franciji, ta je od odločitve odstopila že prej, Švici, Walesu in Danski.

Alex Scott proving she has more balls than England and all of the other teams who backtracked on their decision to wear a #OneLove armband, what a queen! pic.twitter.com/Zl0KdR6qTC — Tom Knight (@TJ_Knight) November 21, 2022

What a leader. Alex Scott is a real one. Legend. #OneLove pic.twitter.com/9WU24B3EEa — Anthony DiCicco (@DiCiccoMethod) November 21, 2022

BBC je eden od najbolj ostrih kritikov mundiala v Katarju, celo do te mere, da so bojkotirali prenos slovesnosti ob odprtju.

