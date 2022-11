Že na prvi tekmo je zavrelo. Kako se je končal spor med navijačema? #video

Nogometaši Ekvadorja so zasluženo slavili z 2:0. Foto: Guliverimage

V nedeljo smo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju lahko spremljali uvodno tekmo med Katarjem in Ekvadorjem. Tekmo so dobili nogometaši Ekvadorja z izidom 2:0. Pričakovanja domačih navijačev so bila velika, prav tako pa so se na prvi tekmi prvenstva med dvema navijačema vnele strasti.

Ekvadorski navijač nakazoval na umazan katarski denar

Ko je iz minute v minute vse bolj postajalo jasno, da bo tekmo dobila reprezentanca Ekvadorja, je na družbenih omrežjih postala osrednja tema spor med navijačema Ekvadorja in Katarja. Peter, navijač Ekvadorja, ki je tekmo gledal z družino, je med tekmo vstal in s svojimi prsti nakazoval na umazan katarski denar. Kaj natanko je želel povedati s tem, ni povsem jasno.

Nekateri ugibajo, da je to gesto sprožilo dejanje sodnikov, ki so zaradi nedovoljenega položaja na podlagi tehnike VAR sicer upravičeno razveljavili prvi gol Ekvadorja in oziroma njihovega nogometaša Ennerja Valencie. Ta gesta je razjezila navijače Katarja, predvsem enega, ki je Petru zabrusil, naj utihne in naj se raje usede, medtem ko mu je ta odgovoril, naj se umiri.

Umirila strasti in svetu poslala pozitivno sporočilo

Kljub jezi in negativnim zapisom glede svetovnega prvenstva sta med navijačema na koncu vendarle prevladala razum in dobra volja. Kmalu po tistem je nastal nov posnetek, ko navijača sedita skupaj in širnemu svetu pošiljata pozitivno sporočilo.

"To je Peter in je navijač Ekvadorja. Danes je tukaj, da bi si ogledal tekmo," je uvodoma dejal navijač Katarja, ki je ljudi nagovoril tudi v domačem jeziku. "Na koncu smo vsi tukaj, da si ogledamo tekmo. 'Vamos', Ekvador," je še pripomnil.

Nato je svoje dodal še Peter: "Včasih pridejo na plan strasti. Včasih to ljudi razburi, ampak na koncu se tukaj zberemo zaradi športa. Šport združuje ljudi. Katarju želim vse najboljše in za zdaj lahko rečem, da je zelo lepo svetovno prvenstvo. Zelo ste prijazni."

Razočaranje katarskih navijačev je bilo veliko. Od svojih navijačev so pričakovali veliko več. Foto: Reuters

Katarci prekinili 92-letni niz neporaženosti gostiteljev

Nogometaši Katarja so sicer pustili bled vtis in postali prvi gostitelji v zgodovini največjega nogometnega tekmovanja, ki so na prvi tekmi, čeprav so računali na pomoč domačega igrišča, doživeli poraz. S tem so neslavno prekinili niz neporaženosti gostiteljev na prvih tekmah, ki se je vlekel kar 92 let!

