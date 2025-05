Iranski zunanji minister Abas Aragči je bil medtem danes kritičen do torkovih izjav Trumpa o Iranu. Ameriški predsednik je namreč Teheran označil za najbolj uničujočo silo na Bližnjem vzhodu. "Na žalost je to zavajajoče mnenje," je dejal Aragči ter opozoril, da je Trump prezrl vse izraelske zločine v regiji in poskušal Iran prikazati kot grožnjo.

Foto: Reuters