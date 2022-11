Zgodovinski spodrsljaj Katarja, to ni uspelo še nobenemu gostitelju SP

Nogometaši Katarja so na uvodni tekmi SP 2022 ostali brez točk proti Ekvadorju (0:2). Zapustili so bled vtis in postali prvi gostitelji v zgodovini največjega nogometnega tekmovanja, ki so na prvi tekmi, čeprav so računali na pomoč domačega igrišča, doživeli poraz. S tem so neslavno prekinili niz neporaženosti gostiteljev na prvih tekmah, ki se je vlekel kar 92 let!

Gostitelji svetovnih prvenstev v nogometu imajo veliko prednost. Zato ni malo takih, ki so v preteklosti znali prednost domačega igrišča in bučnih navijačev zelo dobro izkoristiti. Na prejšnjih 21 izvedbah svetovnega prvenstva so se tako gostitelji (vsaj) v polfinale prebili kar 13-krat. Na letošnjem mundialu, če gre stvari sodit po nemoči Katarja proti Ekvadorju (0:2), bi lahko gostitelji izkusili ekspresno slovo. V skupini A se bodo pomerili še z Nizozemsko in Senegalom.

Fotogalerija s tekme med Katarjem in Ekvadorjem, foto Reuters:

V nedeljo so največje športno tekmovanje, ki je kdajkoli potekalo na Arabskem polotoku, odprli z bolečim porazom proti Ekvadorju. S tem pa niso spravili v slabo voljo le svojih navijačev, ampak se vpisali v zgodovino kot prvi gostitelj, ki je v 92-letni zgodovini svetovnih prvenstev odprl tekmovanje s porazom. To je vse prej kot spodbudna novica pred nadaljevanjem SP 2022, na katerem so Katarci od svojih nogometašev, ki so leta 2019 postali azijski prvaki, pričakovali bistveno več.

Sprva so gostitelji začenjali SP z zmago

Veselje nogometašev Ekvadorja, ki so se vpisali v zgodovino kot prva reprezentanca, ki je gostiteljem na prvi tekmi povsem prekrižala načrte. Foto: Reuters Kako pa je sicer šlo gostiteljem na prvih tekmah? Sprva se je zakoreninila navada, da domačini odpirajo svetovno prvenstvo z zmago. Tako je uspelo Urugvaju, Italiji, Franciji, Braziliji, Švici, Švedski in Čilu. Tradicije je bilo konec šele leta 1966, ko se je Anglija v uvodnem dejanju z Urugvajem razšla brez zadetkov (0:0). Podobno se je godilo tudi Mehiki štiri leta pozneje proti Sovjetski zvezi, vse do danes pa se ni prav nikoli zgodilo, da bi gostitelj SP ostal praznih rok že na prvi tekmi.

No, Katarju je uspelo prav to. Na SP 2022, ki ga pretresajo številne afere in kontroverznosti, si je prislužil naziv najmanj uspešnega gostitelja. Vsaj kar se tiče uvodne tekme.

Priložnosti za popravni izpit se mu obetata v petek, ko se bo pomeril s Senegalom, in prihodnji torek, ko čaka Katarce, edine novince na letošnjem SP, še najtežji tekmec na papirju, Nizozemska.