S Pamelo Anderson se je ljubil 12-krat na dan, z brki izzival usodo

Francija je dvakrat osvojila svetovno prvenstvo v nogometu. Prvič leta 1998, drugič 20 let pozneje. Vselej si je prvo mesto izbojevala z vrhunskimi predstavami na igrišču, dokazano kakovostjo, s katero je izstopala v svetovnem merilu, vseeno pa so navijači, zlasti tisti bolj vraževerne narave, radi pripomnili, da jim je do velikega uspeha pomagalo še nekaj več. V mislih so imeli čarobno energijo, ki je krožila v ekipi zaradi posebnih ritualov, ki naj bi prinašali srečo.

Poljub za srečo, ki je Francijo pospremil leta 1998 do naslova svetovnega prvaka. V glavnih vlogah sta bila kapetan Laurent Blanc in vratar Fabien Barthez. Foto: Guliverimage

Na SP 1998 v Franciji je tako vsem ostal v spominu poseben pozdrav kapetana Laurenta Blanca, ki je pred vsako tekmo poljubil glavo vratarja Fabiena Bartheza. To je postala tradicija, ki je obrodila sadove.

Mbappe in Griezmann odkrila dobitno kombinacijo

Košate in skrbno oblikovane brke Adila Ramija so postale francoski talisman sreče na SP 2022. Foto: Guliverimage Dve desetletji pozneje, ko so bili Francozi najboljši v Rusiji, so se morali domisliti novega "talismana". Mladi zvezdnik Kylian Mbappe se ni obotavljal. Izbral je košate, skrbno oblikovane brke soigralca Adila Ramija. Pred tekmo osmine finala proti Argentini se jih je dotaknil in poskrbel za nov čarobni trenutek v zgodovini francoskega nogometa. To je postala dobitna kombinacija.

Mbappe je dosegel dva zadetka, nad njim je bil storjen še prekršek za najstrožjo kazen. Ko je Francija v četrtfinalu zaigrala proti Urugvaju, je gesto ponovil Antoine Griezmann. Šlo mu je odlično, dosegel je zadetek in prispeval še asistenco.

CM 2018 - Bleus - Antoine Griezmann raconte sa journée de finale avec Adil Rami https://t.co/HAGIVNyE2w pic.twitter.com/WoyeAmDTBU — REVUE DE PRESSE (@wnewspresse) July 16, 2018

Francozom je postalo jasno, da dotik Ramijevih brkov morda le ni tako nedolžna stvar, ampak prinaša bistveno več.

Veselje Adila Ramija, lastnika najbolj znanih brk v Franciji, po osvojenem naslovu svetovnega prvaka v Moskvi. Foto: Guliverimage

Čeprav Rami, takratni branilec Marseilla, na SP 2018 na ruskih zelenicah ni odigral niti ene tekme, je bil še kako pomemben člen galskih petelinov. Stvar je postala tako utečena, da je pred finalom njegove brke pogladil tudi selektor Didier Deschamps. Rodila se je zgodba o slovitih brkih, ki so Franciji pomagali do najpomembnejšega naslova, kar jih ponuja nogomet. Poimenovali so jo Ramistache.

"To so zdaj najbolj znani brki v Franciji. Ohranil jih bom, ne bom pa več igral za reprezentanco," je po finalu v Moskvi napovedal Rami.

Njegovo srce je osvojila Pamela Anderson

Ljubezenska zveza Adila Ramija in Pamele Anderson je redno polnila naslovnice rumenega tiska. Foto: Guliverimage Čeprav ni spadal med najboljše francoske nogometaše, je zelo pogosto gostoval na naslovnicah. Zlasti v svojem najplodnejšem obdobju življenja. Tako športnega kot tudi ljubezenskega.

S Francijo, takrat je zbral kar nekaj nastopov v udarni enajsterici, je na domačem Euru 2016 osvojil drugo mesto, dve leti pozneje pa z Les Bleus v deževni Moskvi proslavljal naslov svetovnega prvaka.

Za največji uspeh, kar jih lahko osvoji nogometaš, mu je od srca zaploskala takratna srčna izbranka, ena najbolj prikupnih in zaželenih svetlolask na svetu. To je bila Pamela Anderson, prav nič sramežljiva Kanadčanka in ikona priljubljene nanizanke Obalna straža, znana po burnih ljubezenskih zvezah. Najbolj pestra je bila tista z bobnarjem glasbene skupine Mötley Crüe Tommyjem Leejem.

Markantne brke francoskega branilca je opazila in pohvalila tudi takratna hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, a verjetno ni bila preveč navdušena nad njegovim odgovorom. Foto: Guliverimage

Brke pohvalila tudi hrvaška predsednica

Ko je Rami proslavljal naslov svetovnega prvaka in poziral s pokalom, namenjenim najboljšim, soigralci pa so od sreče gladili njegove brke, ga je sredi zelenice stadiona Lužniki pozdravila še ena svetlolaska. To je bila tedanja hrvaška predsednika Kolinda Grabar-Kitarović.

Adil Rami: "After the World Cup Final, the President of Croatia looked at me and said 'nice moustache'. And I told her, 'I love Mykonos'. I don't know why, I've always confused Greece and Croatia."



"Then, Olivier Giroud looks at me and says: 'Are you stupid? Mykonos is Greece." pic.twitter.com/DPLYue5olI — Squawka News (@SquawkaNews) January 3, 2019

"Pohvalila je moje brke, nato pa sem ji rekel, da obožujem Mikonos," je Rami razkril, kako se je osmešil z odgovorom. Njegove besede je slišal soigralec Olivier Giroud in ga opozoril, da je Mikonos v Grčiji, ne na Hrvaškem. Rami je skrušeno priznal, da je vedno mešal Grčijo in Hrvaško.

Leta 2017 se je predstavil tudi v Stožicah, kjer je z Marseillom remiziral proti Domžalam (1:1). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Rami, ki še vedno ni sklenil nogometne kariere in je zdaj kapetan francoskega prvoligaša Troyes, je z Andersonovo začel hoditi leta 2017. Spremljala ga je na večini tekem, živela sta v razkošni vili v okolici Marseilla. Tako so jo na stadionu Velodrome opazili tudi nogometaši Domžal, ki so tistega leta z Marseillem izgubili povratno tekmo kvalifikacij za evropsko ligo z 0:3. Marseille je nato, tudi s pomočjo Ramija, prišel vse do finala, v katerem je bil prekratek proti Oblakovemu Atleticu.

Od strastnega ljubimca do psihopata in pošasti

Njegov nekdanji soigralec pri Sočiju, ruski napadalec Aleksandr Kokorin, je leta 2020 v intervjuju, ki ga je dal Ukrajincu Oleksandru Alijevu, razkril številne pikantnosti iz Ramijeve spalnice. Ko je Francoz prišel v Soči, so ga soigralci zasuli z vprašanji, kako je biti v postelji s tako slavno in mikavno žensko, kot je Pamela Anderson.

Adil Rami in Pamela Anderson sta se razšla leta 2019 ob nič kaj nežnih obtožbah mične svetlolaske. Foto: Guliverimage

"Rami nam je povedal, da je bila Pamela najboljša ženska, kar jih je imel v življenju. Rekel je, da sta se ljubila tudi po 12-krat na dan," je povedal Rus. Njegove besede so hitro obšle svet.

Rami se je leto dni po koncu svetovnega prvenstva razšel z Andersonovo. In to vse prej kot mirno in spokojno. Pamela je prek družbenih omrežij potožila javnosti, da je lažnivec, saj ji je prikrival skoke čez plot in živel dvojno življenje. Francoza maroških korenin je označila za narcisa, psihopata in pošast. Tako se je končala ljubezenska zveza, ki je odmevala tako v Evropi kot tudi ZDA.

V karieri se lahko Rami pohvali z ogromno uspehi. Z Lillom je leta 2011 osvojil dvojno francosko krono, s Sevillo je leta 2016 osvojil evropsko ligo (na fotografiji). Igral je za Lille, Valencio, AC Milan, Sevillo, Marseille, Fenerbahče, Boavisto in Troyes, leta 2020 pa se pridružil Sočiju, za katerega pa ni odigral nobene tekme, saj je sledil daljši premor zaradi koronavirusa. Francoski dres je oblekel 36-krat. Leta 2016 je postal evropski podprvak, dve leti pozneje pa svetovni prvak. Foto: Sportida

Razočarana Pamela je prekinila zvezo z 20 let mlajšim nogometašem in se vrnila na drugo stran Atlantika, Adil pa je nadaljeval športno kariero. Letos bo stiskal pesti za rojake, da bi v Katarju ubranili svetovni naslov in postali prva izbrana vrsta po Braziliji, ki ji je to uspelo na SP 1958 in SP 1962.

Adil Rami je bil rojen na Korziki. v njegovih žilah se pretaka tudi maroška kri. Konec leta bo dopolnil 37 let. Še vedno vztraja na igrišču, je kapetan Troyesa. Foto: Guliverimage

Poraja se le vprašanje, katera vraževerna poteza jih bo spremljala na poti do morebitnega naslova. Kakšno presenečenje bodo izbrali po plešasti glavi Bartheza in prefinjenih brkih Ramija?