Hrvaška pravljica in bolezen Ronalda, ovita v skrivnost

Zadnje svetovno prvenstvo v 20. stoletju je poskrbelo, da se je seznam svetovnih prvakov razširil na sedem držav. Braziliji, Italiji, Nemčiji (ZRN), Angliji, Argentini in Urugvaju se je pridružila še Francija. Galski petelini so izkoristili prednost domačega igrišča. V letih 1990 in 1994 jih zaradi neuspehov v kvalifikacijah ni bilo na svetovnem prvenstvu, nato pa so zasijali v polnem sijaju.

Maskota svetovnega prvenstva 1998 je bil petelin Footix. Foto: Guliverimage/Getty Images

Brez Zidana se je zapletalo

Michel Platini si je po zmagi Francije na "domačem" svetovnem prvenstvu 2018 dal duška z igralci in politiki. Foto: Guliverimage/Getty Images Organizacijska taktirka Michela Platinija, ki je skrbel za utečen red tekmovanja, na katerem je prvič v zgodovini nogometa nastopilo kar 32 udeležencev, je bila deležna številnih pohval, na igrišču pa so Francozi nekoliko nihali. Ko je zaigral tudi Zinedine Zidane, so bili prepričljivi in atraktivni, ko je vročekrvni zvezdnik alžirskih korenin prejel rdeči karton proti Savdski Arabiji, pa so se njegovi soigralci znašli v težavah. Takrat so veliko težje preskakovali ovire.

Najprej so Dance ugnali z 2:1, v osmini finala so s prvim, zgodovinskim zlatim golom − dosegel ga je legendarni branilec Laurent Blanc − po 113 minutah izločili Paragvaj, v četrtfinalu pa v naporni šahovski bitki, ponovno so odločali streli z bele točke, poskrbeli še za zmago nad takratnimi svetovnimi podprvaki Italijani.

Dramatični polfinale med Francijo in Hrvaško (2:1):

Velika evforija na Hrvaškem

Evforija v Franciji je naraščala, saj so se v polfinalu pomerili s Hrvaško. Slovenska soseda je nastopila na svojem prvem svetovnem prvenstvu (v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 1994, podobno kot Slovenija, še ni smela nastopiti) in z ogromnim nacionalnim nabojem, ki je izbrancem Miroslava Blaževića - Ćira dodal krila, v četrtfinalu povsem zasenčila Nemce (3:0) in se uvrstila med najboljše štiri.

Davor Šuker je s šestimi zadetki postal najboljši strelec tekmovanja. Foto: Guliverimage/Getty Images

Gliha priigral veliko točko v Splitu Prvič je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo nastopila tudi Slovenija. V skupini z Dansko, Hrvaško, Grčijo in BiH je pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika osvojila le eno točko in prepričljivo zasedla zadnje mesto. Poraza ni doživela le na gostovanju pri Splitu (3:3), ko je zablestel Primož Gliha in s tremi zadetki skoraj preprečil hrvaškim zvezdnikom, da bi zaigrali na svetovnem prvenstvu 1998. Kako jo je Gliha v Splitu zagodel poznejšim bronastim na svetovnem prvenstvu 2018: Rešili so se v zadnjem krogu, ko so v Ljubljani premagali Slovenijo (3:1), Grčija pa je ostala brez potrebne zmage nad Danci (0:0). Če vratar Peter Schmeichel v Atenah ne bi branil tako dobro, Hrvaška sploh ne bi videla dodatnih kvalifikacij. Tako pa je osvojila drugo mesto, izločila Ukrajino (2:0 in 1:1), nato pa v Franciji pisala zgodovino.

Neverjetni dvojček Thurama

Hrvaški selektor Miroslav Blažević - Ćiro se je prikupil francoskemu občinstvu s tem, ko je na tekmah nosil kapo francoskega policista Daniela Nivela, ki jo je huje skupil med izgredi nemških huliganov v Lensu. Po glavi ga je z železno palico udaril 27-letni Markus Warnecke, Nivel pa je po daljši komi izgubil vid na enem očesu ter imel težave tako z govorom kot tudi sluhom. Foto: Guliverimage/Getty Images Polfinalni dvoboj na Stade de Franceu med Francijo in Hrvaško je po obojestranskem tipanju moči v prvem polčasu najprej osrečil tabor ognjenih. Slovenski sosedi so zaplesali od sreče, ko je Davor Šuker po čudoviti podaji Aljoše Asanovića na začetku drugega polčasa premagal Fabiena Bartheza. Francoski navijači so obnemeli, privrženci v rdeče-belih kockastih dresih, ki jih na največjem francoskem štadionu na obrobju Pariza ni manjkalo, pa so noreli od sreče. A le nekaj minut.

Nato je sledil zgodovinski prizor. Branilec Lilian Thuram, ki je v karieri za Francijo odigral kar 142 tekem, je po veliki napaki Zvonimirja Bobana zadel v polno. Kmalu za tem je tedanji zvezdnik Parme, rojen na otočju Guadeloupe, še enkrat premagal Dražena Ladića. Thuram podobno kot njegovi soigralci kar ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. To sta bila njegova edina zadetka v državnem dresu. Na 142 tekmah!

Hrvaški do izenačenja ni pomagala niti izključitev Laurenta Blanca, ki ga je s provokacijo izzval Slaven Bilić, nato pa še prelisičil sodnika. Ostalo je pri 2:1 in ogromnem slavju Francozov, ki so se po dveh zaporednih porazih v polfinalu svetovnega prvenstva (1982 in 1986) končno prebili v sklepni dvoboj prvenstva.

Brazilci strli odpor Nizozemcev

Tam se je Francija pomerila z Brazilci, edino zasedbo, ki je nastopila prav na vseh svetovnih prvenstvih. Selecao tistega leta v Franciji ni blestel. Branil je svetovni naslov in imel novega zvezdnika, to je bil 21-letni napadalec Ronaldo, ki na svetovnem prvenstvu 1994 ni odigral niti minute. Z zadetki sta pomagala Bebeto in Rivaldo. V skupinskem delu so Brazilci celo izgubili proti Norveški. V četrtfinalu jih je namučila Danska (3:2), v polfinalu pa so si napredovanje proti navdihnjeni Nizozemski, ki je računala na slovito generacijo nekdanjega evropskega prvaka Ajaxa, zagotovili po loteriji kazenskih strelov.

Vrhunci finala med Francijo in Brazilijo:

V finalu jih je čakal najtežji tekmec. Motivirana Francija, ki je iskala pot do krstnega naslova. Resda gostitelji niso mogli računati na kaznovani obrambni steber − na Blanca, a to varovancev Aimeta Jacqueta ni pretirano zmotilo. Dvanajstega julija 1998, ko je nastopil čas za veliki finale, so bili veliko boljši in presenetljivo nemočno Brazilijo pomendrali s 3:0.

Zinedine Zidane je zadetka na svetovnem prvenstvu 1998 dosegel v finalu. Oba po strelu z glavo. Foto: Guliverimage/Getty Images

To je bil hud udarec za selecao. Brazilci so doživeli najvišji poraz v zgodovini svetovnih prvenstev, po finalu pa so začele kapljati na dan novice o razlogih, zaradi katerih so tako razočarali milijone občudovalcev po vsem svetu.

Kaj se je zgodilo z Ronaldom?

Zakaj se je Ronaldo na dan finala v hotelski sobi počutil tako slabo, da je bila potrebna zdravniška intervencija? Foto: Guliverimage/Getty Images Svet je prenehal govoriti o mojstrskem večeru Zidana, ki je edina zadetka na svetovnem prvenstvu 1998 dosegel prav v finalu, ko je obakrat zatresel mrežo Taffarela po strelih z glavo, ampak razpredal le o Ronaldu. O Ronaldu Luisu Nazariju de Limi, takrat najbolj vročem napadalcu sveta. O fenomenu, ki je odpovedal na celi črti in bil povsem nenevaren za francoska vrata. Kaj se je dogajalo? Na dan tekme se je govorilo, da se je znašel v velikih zdravstvenih težavah.

Teorij je bilo ogromno. Od tistih najbolj brutalnih, da je bil v hotelu že klinično mrtev, pa jim ga je le uspelo oživeti, do tistih, da je zaradi prevelikega pritiska doživel živčni zlom. Omenjali sta se tudi možnosti epileptičnega napada in celo namerne zastrupitve. Takrat naj bi glavno besedo o tem, ali bo zaigral ali ne, imel športni opremljevalec brazilske reprezentance Nike. Ronaldo je po dolgih letih vendarle priznal, kaj se je zgodilo. Po več desetletjih ene največjih skrivnosti v zgodovini svetovnih prvenstev.

''Ko sem po kosilu odšel na počitek v hotelsko sobo, sem začutil nekaj, česar nisem še nikoli v življenju. Postalo mi je neznansko slabo. Pozneje so mi govorili, da sem se tresel in kričal, nato pa sem odprl oči in zagledal nekaj soigralcev, poleg njih pa še zdravnika Toleda. Nihče mi ni hotel povedati, kaj se je zgodilo. Dejal sem jim, naj zapustijo mojo sobo in me pustijo pri miru. Želel sem se malce naspati pred tekmo. Nisem se počutil dobro. Ko sem pozneje prišel k sebi, sem odšel v hotelsko vežo, tam pa srečal Leonarda, ki mi je dejal, da so se zdravniki odločili, da ne bom igral v finalu. Čeprav so vsi zdravstveni testi kazali, da ni z menoj nič narobe, me selektor Mario Zagallo ni hotel uvrstiti v enajsterico. Pred tekmo sem mu zatrjeval, da sem povsem v redu. Nisem hotel izdati Brazilije in je pustiti na cedilu. Takrat mi je prisluhnil in me uvrstil v začetno ekipo. Verjetno je celotno dogajanje vplivalo na ekipo, saj smo v finalu odigrali slabo,'' je pojasnil Ronaldo.

Francozi so prvič v zgodovini svetovnih prvenstev šli povsem do konca! Po zmagi nad Brazilijo (3:0) je na ulicah Pariza proslavljajo okrog dva milijona ponosnih navijačev. Foto: Guliverimage/Getty Images

Še do danes pa se ne ve, kaj se je zares dogajalo z najboljšim brazilskim nogometašem tistega obdobja, ko je občutil slabost v hotelski sobi.

Veliko slavje v Franciji in na Hrvaškem Po finalu se je na ulice Pariza podalo okrog dva milijona francoskih navijačev, ki so slaviti pozno v noč, dan pred tem pa je bilo veselo na Hrvaškem, saj so kockasti v dvoboju za tretje mesto premagali Hiddinkovo Nizozemsko (2:1). Zmagoviti zadetek je dosegel Davor Šuker in s šestimi goli osvojil lovoriko najboljšega strelca tekmovanja. Slavonec pozneje ni bil preveč priljubljen med hrvaškimi navijači, saj si je očrnil kariero kot kontroverzni predsednik Hrvaške nogometne zveze. Francija in Hrvaška sta poskrbeli za nogometni vrhunec tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji (2018), ko sta se pomerili v finalu. Galski petelini so bili uspešnejši, zmagali s 4:2 in še drugič postali svetovni prvaki, slovenski sosedi pa so z drugim mestom še izboljšali pravljično uvrstitev iz leta 1998 ter postavili novi mejnik.

Kaj se je še dogajalo na SP 1998?

V kvalifikacijah je nastopilo rekordnih 174 držav. Poleg Hrvaške so na svetovnem prvenstvu 1998 nastopile še tri novinke − Jamajka, Japonska in Južna Afrika. Enega najbolj pričakovanih dvobojev, pomerila sta se dolgoletna politična sovražnika Iran in ZDA, je dobil azijski predstavnik (2:1). Na koncu sta oba zapustila tekmovanje že po skupinskem delu. Dvoboj je minil v prijateljskem vzdušju med igralci. Foto: Guliverimage/Getty Images

Na tribunah francoskih stadionov je za takratnega fanta Ronalda stiskala pesti tudi prelestna Brazilka Susana Werner. Foto: Guliverimage/Getty Images

Nizozemska je na poti v polfinale izločila Argentino po nepozabni mojstrovini Dennisa Bergkampa (2:1), v osmini finala pa je s poznim zadetkom Edgarja Davidsa odpravila ZR Jugoslavijo (2:1), ki je na srečanju v Toulousu pri rezultatu 1:1 prek Predraga Mijatovića zapravila 11-metrovko. Foto: Guliverimage/Getty Images

Gavči so v četrtfinalu v razburljivem srečanju vzeli mero Angležem. Premagali so jih po loteriji kazenskih strelov, pred tem pa je trem levom pot do zmage v rednem delu z naivno prejetim rdečim kartonom preprečil David Beckham. Foto: Guliverimage/Getty Images

SP v Franciji Leto: 1998

Gostitelj: Francija

Zmagovalec: Francija

Finale: Francija : Brazilija 3:0 (1:0)

Povprečje doseženih zadetkov: 2,67

Povprečni obisk gledalcev: 43.511

Najboljši strelec: Davor Šuker (Hrvaška) − šest zadetkov

Uvrstitev Slovenije: izpadla v kvalifikacijah

Tekma za 3. mesto:

Pariz:

Francija : Nizozemska 2:1 (2:1)

Prosinečki 13., Šuker 35.; Zenden 21.



Finale:

St. Denis, Stade de France, 80 tisoč gledalcev Francija : Brazilija 3:0 (1:0)

Zidane 27., 45., Petit 90.; R. K.: Desailly 68./Francija Francija: Barthez, Lizarazu, Thuram, Leboeuf, Desailly, Deschamps, Karembeu (od 57. Boghossian), Petit, Zidane, Djorkaeff (od 74. Vieira), Guivarc'h (od 66. Dugarry); selektor Aime Jacquet; Brazilija: Taffarel, Roberto Carlos, Cafu, Aldair, Junior Baiano, Dunga, Cesar Sampaio (od 73. Edmundo), Leonardo (d 46. Denilson), Rivaldo, Ronaldo, Bebeto, selektor Mario Zagallo.

