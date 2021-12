Pretresljiva zgodba o kapi, s katero je Ćiro postal svetovna senzacija

Pred 23 leti so svet šokirali sramotni izgredi nemških huliganov, v katerih je krajšo potegnil francoski žandar Daniel Nivel. Šest tednov je bil v komi, ko pa se je iz nje prebudil, se je moral sprijazniti s trajnimi zdravstvenimi posledicami. Med SP 1998 se je nanj spomnil hrvaški selektor Miroslav Blažević. V čast nesrečnemu Francozu, ki se je boril za življenje, si je na glavo nadel žandarsko kapo in s kockastimi spisal nepozabno pravljico.

Svetovno prvenstvo predstavlja največji nogometni praznik. Vsaj tako bi moralo biti. Žal pa se lahko tudi na takšnih veledogodkih idila hitro sprevrže v hudo tragedijo. Zlasti, če svojo težko razumljivo, zloveščo naravo prikažejo huligani. Tako kot so jo denimo leta 1998 v Franciji, ko je domovina galskih petelinov gostila najboljše reprezentance na svetu.

Nemški skrajneži vpili: Spet smo vkorakali v mesto

Dvoboj SP 1998 med ZR Jugoslavijo in Nemčijo, na katerem je Dragan Stojković, zdajšnji selektor Srbije, popeljal modre v vodstvo z 2:0, se je v Lensu končal z remijem (2:2). Foto: Reuters Stvari so prirediteljem ušle izpod vajeti 21. junija 1998. V Lensu sta se v drugem krogu skupine F pomerili Nemčija in ZR Jugoslavija. Dvoboj se je razpletel s "prijateljskim" remijem 2:2, ki je ustrezal obema izbranima vrstama, saj jima je povečal možnosti za napredovanje, vendar pa po dvoboju na ulicah mesta v severnem delu Francije vzdušje ni bilo niti približno tako prijateljsko. Svet je bil priča sramotnemu dejanju nemških huliganov, v katerem jo je skupil francoski žandar.

Kaj se je dogajalo na ulicah francoskega mesta, ki je od nemške meje oddaljeno le nekaj ur vožnje? Lens so preplavili nemški navijači, številni izmed njih niso mogli priti pravočasno do vstopnic za dvoboj. Ker so se razširile govorice, da bodo v Lens pripotovali angleški huligani in se po tekmi spopadli z nemškimi navijači, je za varnost na ulicah skrbelo ogromno policistov. Gibanje nemških navijačev, med katerimi so bili prisotni tudi pripadniki ekstremne desnice, je bilo omejeno, po ozkih mestnih ulicah so se premikali v strogem spremstvu policije.

V Lens je pripotovalo ogromno nemških navijačev, med njimi so bili tudi tisti z nič kaj športnimi nameni. Foto: Reuters

Po središču Lensa so odmevali razni navijaški napevi, med njimi tudi skandiranja skrajnežev: "Spet smo vkorakali v mesto" ("Wir sind wieder einmarschiert"), ki so se nanašala na dogodke iz prve polovice 20. stoletja, obeh svetovnih vojn, v katerih je nemška vojska napadla in osvojila Lens.

Izživljanje nad nemočnim žandarjem

Ko se je skupinica razgretih nemških navijačev v želji po svobodnem gibanju po mestu oddaljila od množice in odločila za diverzijo, so se začele težave. Stekli so proti koncu ulice Rue Romuald Pruvost, kjer so pred križiščem stali nič hudega sluteči trije francoski žandarji. Priče so povedale, da so si le nekaj trenutkov pred napadom nemških huliganov krajšali čas z nogometnimi užitki. Podajali so si žogo z dečkom, ki je stal v njihovi bližini. Povsem v znaku nogometne evforije, ki je med svetovnim prvenstvom v Franciji ni manjkalo. Zabave pa je bilo kmalu konec, zgodila se je nepričakovana tragedija. Nemški huligani so besno stekli proti trem žandarjem. Dva francoska varuha reda sta se pognala v beg, saj sta ocenila, da ne bosta kos podivjani množici Nemcev, tretji pa je ostal. To je bil 43-letni Daniel Nivel.

Fotografija Daniela Nivela, ki je obležal v luži krvi in padel v komo, je obkrožila svet. Nemčija je zardevala od sramu. Foto: Reuters

Eden izmed napadalcev ga je najprej udaril s kovinskim drogom, nosilcem prometnega znaka. Nesrečni Francoz, oče dveh otrok, je padel na tla, nato se je zanj začel pravi pekel. Nemški huligani so v dveh minutah, toliko časa je trajalo izživljanje nad nemočnim žandarjem, udrihali po njem in ga močno brcali. Lotili so se ga celo z leseno klopjo. V kaosu je izgubil policijsko pištolo, ki je končala v rokah krvi željnega nemškega huligana. Ta jo je obrnil in s topim jeklenim delom zverinsko tolkel po nezavarovani glavi negibnega Francoza.

Napadeni Nivel je izgubil zavest in obležal v luži krvi. Padel je v komo, zdravniki so se borili za njegovo življenje. Francija in nogometni svet sta trepetala za njegovo usodo, po šestih tednih pa je iz bolnišnice v okolici Lensa le prišla prekrasna, težko pričakovana novica. Prebudil se je iz kome in preživel, a je brutalen napad nemških huliganov terjal grozovite posledice. Določen del njegovega telesa je ostal paraliziran, možgani so utrpeli poškodbo, slabše je vonjal in govoril ter videl na eno oko, imel je težave z zbranostjo in s spominom, tako da ni mogel več opravljati svojega poklica.

Kohl: To je sramota

Huliganski izgredi v Lensu so odmevali po svetu. Na naslovnicah vseh večjih medijev so se znašle fotografije hudo ranjenega in nemočnega Nivela, nasilje je naletelo na oster odziv tako v Franciji kot tudi v Nemčiji. Takratni nemški kancler Helmut Kohl je poudaril, kako je to sramota za celotno državo Nemčijo. Dnevnik Bild je na naslovnici zapisal: "Sram nas je". Takratni predsednik Nemške nogometne zveze Egidius Braun je nekaj časa celo razmišljal o tem, da bi se nemška reprezentanca umaknila iz tekmovanja. Črni dogodek je povsem pokvaril nogometni praznik v Franciji.

Tako so se nemški navijači opravičevali Francozom za kruto dejanje podivjanih rojakov in pred tekmo z Iranom v Montpellieru zbirali denar za pomoč poškodovanemu žandarju Danielu Nivelu ter njegovi družini. Foto: Reuters

Nemški navijači so se pred naslednjo tekmo elfa, ki se je nato v Montpellieru pomeril z Iranom, s številnimi transparenti opravičevali Francozom. Zbirali so denarna sredstva, namenjena Nivelu in njegovi družini. To je bilo mučno obdobje, ko je bil francoski žandar še v komi, policija pa je iskala njegove napadalce.

Niso obžalovali dejanja, ampak predvsem to ...

Eden izmed njih, Markus Warnecke, je bil aretiran že na kraju dogodka. Sodili so mu v Franciji, prejel je petletno zaporno kazen in šel kmalu za tem, ko se je vrnil v domovino, za zapahe. Prihodnje leto, ko je bilo zbranih še več dokazov, zlasti fotografij z neposrednega kraja zločina, so pred sodnika v Essnu stopili še štirje nemški navijači. "Niso obžalovali dejanja, ampak predvsem to, kako neumni so bili, da so se takrat pustili ujeti v fotografski objektiv," je v intervjuju za Kicker izpostavil Nivelov odvetnik Harald Wostry.

Tobias Arno Reifschlaeger, Frank Renger in Andre Zawacki (od leve proti desni) na zatožni klopi na sojenju v Essnu Foto: Reuters

Sojenje se je vleklo, pet tednov pozneje pa je v sodno dvorano prišel tudi Nivel. "Rad bi se ti opravičil, čeprav ti to ne bo pomagalo," mu je dejal Frank Regner, eden izmed štirih navijačev, ki se je znašel na zatožni klopi, in priznal, da ga je v Lensu nekajkrat brcnil, ko je obležal na tleh. "Ne morem sprejeti opravičila. Moj mož in moja družina smo preveč pretrpeli. Trpeli bomo do konca življenja," mu je po poročanju nemške televizijske postaje Deutsche Welle na sodišču odgovorila Nivelova žena Lorette.

"Uničili so življenje mojega moža in družine"

Sojenje je trajalo kar pol leta, na koncu pa je sodnik s pomočjo prič, ki so na fotografijah prepoznale vse obtožene navijače, le izrekel končno sodbo. Andre Zawacki, huligan Schalkeja iz Gelsenkirchena, ki je z jeklenim delom pištole udrihal po Nivelovi glavi, je moral zaradi poskusa umora v zapor za deset let, Tobias Reifschläger iz Hamburga za šest, Frank Regner iz Gelsenkirchna za pet ter Christopher Rauch iz Magdeburga za tri leta in pol.

Družina Nivel leta 1999 na sodišču v Essnu, ko je bila izrečena kazen štirim nemškim huliganom. Foto: Reuters

"Tudi če bi morali v zapor še za več let, to ne bi ničesar spremenilo. 21. junija 1998 so uničili življenje mojega moža in družine," je dejala Lorette Nivel. Njen mož je pozneje pred kamerami francoske televizije na vprašanje, ali bi lahko kdaj oprostil obsojenim napadalcem, povedal le štiri besede: "Ne, nikoli … Zakaj ravno jaz?" (Non, jamais … Pourquoi moi?)

Nemška zveza ga je večkrat povabila na tekme

Nemška nogometna zveza (DFB) je leta 2000 v sodelovanju s francosko nogometno zvezo (FFF), Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) v Baslu ustanovila fundacijo Daniela Nivela, namenjeno žrtvam huliganstva. Nemška krovna zveza je Nivela večkrat povabila na nogometne dogodke.

Na tekmi med Nemčijo in Poljsko na SP 2006 v Dortmundu sta bila zakonca Nivel gosta predsednika nemške krovne zveze Thea Zwanzigerja, nekdanjega predsednika Egidiusa Brauna in Horsta R. Schmidta, člana organizacijskega komiteja SP 2006. Foto: Reuters

Leta 2006 je bil njen gost na tekmi svetovnega prvenstva v Dortmundu med Nemčijo in Poljsko, ko je v častni loži sedel poleg kanclerke Angele Merkel. Nemci so se nanj spomnili tudi leta 2016, ko so se na evropskem prvenstvu, ki ga je gostila Francija, v Lillu pomerili z Ukrajino. Leta 2018 pred tekmo lige narodov med Francijo in Nemčijo v Parizu, katere gost je bil, pa ga je nemški zunanji minister Heiko Maas odlikoval z redom za zasluge Nemčije. Danes je Daniel Nivel star 67 let in živi z družino v okolici Lensa.

Tuđman se je strinjal, Blažević je sprejel žandarjevo kapo

Miroslav Blažević se v izločilnem delu SP 1998 ni mogel ločiti od žandarske kape. Izžarevala je posebno energijo in postala njegov talisman. Tako se je veselil po zmagi v osmini finala nad Romunijo (1:0). Foto: Reuters Na svetovnem prvenstvu v Franciji so zelo uspešno nastopili Hrvati. Slovenski južni sosedje so zaigrali na svojem prvem največjem tekmovanju, si v skupini brez večjih težav zagotovili napredovanje (premagali so Jamajko in Japonsko ter izgubili z Argentino), nato pa v svojem pripravljalnem središču, predstavljal ga je turistični biser Vittel, znan po mineralni vodi, od lokalne policije prejeli prav posebno prošnjo.

"Do mene je prišel komandant policije Jean-Luc Provot. Spremljal je vse naše treninge in mi dejal, kako ga navdušuje odziv mojih varovancev na moje žvižge. Navdušilo ga je zlasti to, kako točno vedo, kaj morajo narediti, če zažvižgam enkrat, dvakrat, trikrat … Dejal mi je, da se mu zdim zaradi tega nenavaden človek, in me zaprosil, če bi lahko, kot posebno sporočilo podpore za Nivela, žandarja v komi, nosil žandarsko kapo. Odgovoril sem mu, da mu bom to lahko povedal šele naslednji dan. Vedel sem namreč, da moram za takšno dovoljenje vprašati še predsednika Franja Tuđmana,'' se je pred leti v svojem blogu spomnil dogodka, kako je dobil žandarsko kapo, eden bolj prepoznavnih simbolov nogometne pravljice ognjenih, ki so na SP 1998 osvojili senzacionalno tretje mesto, Miroslav Blažević.

Hrvaška je pred 23 leti na svetovnem prvenstvu poskrbela za veliko presenečenje in se povzpela na zmagovalni oder! Foto: Getty Images

Karizmatični in samosvoj Ćiro, trener vseh trenerjev, ki je na mundialu dobil priznanje za najboljšega selektorja, je prejel dovoljenje predsednika Tuđmana. Tako je dobil žandarsko kapo (kepi) komandanta lokalne policije, ki je takrat v Vittelu skrbela za varnost hrvaških nogometašev.

Začel si je domišljati, da ima policist prav

Dobil je ravno takšno kapo, kakršno je nosil nesrečni Nivel, za katerega je takrat stiskal pesti celoten svet, da bi se prebudil iz kome. ''Kapa je bila prvo noč povsod. Sprehajala se je po glavah Bobana, Šukerja … Začel sem si domišljati, da ima policist prav in da resnično posedujem neko čarobno moč. No, na koncu pa se je človek prebudil iz kome in kmalu po koncu svetovnega prvenstva prišel z ženo v Zagreb ter se mi zahvalil za vse, kar sem naredil zanj,'' je pred leti še izpostavil nekdanji hrvaški selektor, ki mu je bilo žal, da ni našel intervjuja, v katerem naj bi komandant policije izpostavil, kako je prepričan o tem, da je k temu, da se je Nivel prebudil iz kome, v veliki meri pripomogel gospod Blažević.

''Veliko sem mislil nanj,'' je še dodal Ćiro, ki se je na SP 1998 s hrvaško reprezentanco podpisal pod življenjski dosežek.

Hrvaška v krstnem nastopu na SP do brona!

Žandarska kapa je postala simbol hrvaške nogometne pravljice na SP 1998 v Franciji. Foto: Reuters V izločilnem delu je z žandarjevo kapo na glavi, ki jo je občasno postavil tudi na posebno mesto, in sicer pred klop, najprej v osmini finala v Bordeauxu premagal Romunijo (1:0), nato v navdušujoči predstavi v četrtfinalu v Lyonu spravil v slabo voljo Nemčijo (3:0), po kateri je postal veliki ljubljenec francoskih src, saj je Hrvaška s tem povzročila bolečo klofuto štirikratnim svetovnim prvakom, katerih huligani so po tekmi z ZR Jugoslavijo poskrbeli za toliko gorja v Lensu.

Blaževićeva Hrvaška je v polfinalu po napeti drami ostala praznih rok proti gostiteljici Franciji (1:2), nato pa v sklepnem dejanju tekmovanja, v dvoboju za tretje mesto, na Parku princev odpravila še Nizozemsko (2:1), ki je na tistem SP igrala najlepši nogomet, in na krstnem svetovnem prvenstvu osvojila veličastno tretje mesto.

Ognjeni so na Hrvaškem poskrbeli za nepozabno evforijo, najboljši strelec SP 1998 Davor Šuker, kapetan Zvonimir Boban, Robert Prosinečki, Robert Jarni, Aljoša Asanović, Igor Štimac, Slaven Bilić, Mario Stanić in preostali asi so bili v domovini deležni veličastnega sprejema.

Hrvaška se je spogledovala celo z uvrstitvijo v finale svetovnega prvenstva. Podvig, ki ji je uspel 20 let pozneje v Rusiji, se je zdel še kako uresničljiv po vodilnem zadetku Davorja Šukerja na začetku drugega polčasa. Pozneje je na Stade de France upe slovenskih sosedov o nastopu v velikem finalu z dvema zadetkoma pokopal Lilian Thuram. Foto: Reuters

Žandarjeva kapa je tako postala eden od simbolov hrvaške nogometne pravljice na SP 1998. Blažević jo je imel vedno pri sebi in jo doživljal kot predmet s posebno močjo. Prinašala mu je srečo in mu dvignila priljubljenost v svetu. Z njo je postal svetovna senzacija.

"Ne žalujte za menoj, moji dnevi so šteti"

O njej se je veliki hrvaški strateg v Zagrebu nedavno pogovarjal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Pri 86 letih je še vedno iskriv sogovornik, ki pa doživlja vse večje zdravstvene težave. Rak prostate se je vrnil, metastaze so vse številčnejše.

Ćiro Blažević, trener vseh trenerjev, se pri 86 letih spopada s hudo boleznijo. Foto: Guliverimage

Ko so prejšnji teden v hrvaški prestolnici premierno predvajali najnovejši dokumentarni film o njegovem življenju ''Miroslav Blažević – Še nikoli povedana zgodba'', je Ćiro nagovoril občinstvo v svojem slogu. Čustveno in provokativno. "Ne žalujte za menoj, moji dnevi so šteti. Slišal sem, da na nebu hudiči vodijo proti angelom s 3:1. Prihajam, da ekipo angelov spravim v red, nato pa jim bomo jeb*** mat***,'' je zatrdil in prejel ovacije. O svoji življenjski poti je ogromno razkril v Sportalovem nepozabnem intervjuju, ki si ga je vredno prebrati.

Nedavno je kot prvi Hrvat prejel naziv častnega selektorja hrvaške reprezentance. V bogati karieri je osvojil toliko lepega, pod največji uspeh pa se je podpisal ravno na SP 1998 v Franciji, ko ga je spremljala žandarska kapa. Kapa s pretresljivo preteklostjo in spominom na brutalen napad nemških huliganov, ki so 21. junija 1998 uničili življenje družini Nivel.