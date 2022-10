Čudežni deček, kot ga še ni bilo

Leta 1958, ko je svetovno prvenstvo gostila Švedska, je na nogometnem nebu zažarela nova zvezda in očarala svet, kot še nobena pred njo. Mladenič, star komaj 17 let, je Brazilijo popeljal do prvega, najslajšega naslova svetovnega prvaka. To je bil Brazilec Edson Arantes do Nascimento. Oziroma krajše in bolj prepoznavno, Pele.

Šesto svetovno prvenstvo je četrtič gostila Evropa. Po Italiji, Franciji in Švici je dobila priložnost še Švedska. Med drugo svetovno vojno je ohranila nevtralnost. Njenim objektom je bilo prizaneseno. Bili so pripravljeni in skupaj z dvema, zgrajenima prav za tekmovanje, kot nalašč za največji nogometni dogodek, ki je v Skandinavijo pripeljal 16 ekip.

Na Švedskem nista nastopila dva nekdanja svetovna prvaka, ki sta izpadla v kvalifikacijah. To sta bila Italija in Urugvaj. Azzurri so nato nastopili na vseh naslednjih prvenstvih. Vse do SP 2018, ko jih ni bilo med najboljšimi. Zanimivo je, da bodo Italijani izpustili tudi letošnje svetovno prvenstvo v Katarju. Čeprav so aktualni evropski prvaki. Foto: Guliverimage/Getty Images

Med njimi presenetljivo ni bilo nekdanjih dvakratnih svetovnih prvakov Italije (1934 in 1938) in Urugvaja (1930 in 1950), ki sta pogorela v kvalifikacijah. Po 24 letih se je na veliki oder vrnila Argentina, a nato nastop končala kot zadnja v skupinskem delu, prvič pa je svoj nastop napovedala in v kvalifikacijah potrdila Sovjetska zveza.

Ljubitelji otoškega nogometa so spremljali na delu kar štiri predstavnike. Poleg Anglije, ki se je poskušala približati vrhu na SP, a ji ni preveč dobro uspevalo, so nastopile še Škotska, Severna Irska in Wales. Valižani so nastopili prvič in zadnjič na svetovnem prvenstvu, nato pa kar 58 let čakali, da so zaigrali na novem velikem tekmovanju. Na Euru 2016 v Franciji so se uvrstili kar v polfinale. Letos bodo prvič po 64 letih nastopili na svetovnem prvenstvu!

Brazilija, edina nogometna reprezentanca, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih, je šla prvič do konca! Foto: Guliverimage/Getty Images

Branilci naslova usodni za Jugoslavijo Jugoslavija je bila ponovno uspešna v kvalifikacijah. V skupini z Grčijo in Romunijo je dvakrat zmagala in dvakrat remizirala, kar je zadoščalo za prvo mesto. V ekipi ponovno ni bilo mesta za slovenskega nogometaša. Slovenski led je na svetovnem prvenstvu prebil šele Branko Oblak, 16 let pozneje v ZRN, domovini svetovnih prvakov, ki so leta 1958 na Švedskem neuspešno branili naslov. Zahodni Nemci so bili znova usodni za "modre". Elf je Jugoslavijo premagal z 1:0, edini zadetek pa je dosegel Helmut Rahn.

Brazilci na krilih najstnika izkoristili smolo Francije

Pele v zračnem dvoboju z vratarjem Švedske. Foto: Guliverimage/Getty Images Brazilija, edina reprezentanca, ki je nastopila na vseh svetovnih prvenstvih, je v tekmovanje vstopila imenitno. V svoji skupini je z atraktivno igro premagala Avstrijo (3:0) in Sovjetsko zvezo (2:0), remizirala pa proti Angliji (0:0). Tekma je bila odigrana 11. junija 1958 in se v zgodovino zapisala kot prva na SP, na kateri sta ostali mreži nedotaknjeni na obeh straneh.

Mladi Pele, ki je tik pred odhodom v Evropo na pripravljalni tekmi staknil poškodbo in bil nekaj časa resno vprašljiv za udeležbo na turnirju, je zaigral šele na zadnji tekmi skupinskega dela.

Kar je sledilo, je presunilo svet. V četrtfinalu se je Brazilija mučila z Walesom. Vse do 66. minute, ko je mojstrsko dosegel zadetek Pele. Čudežni najstnik se je ogrel. V polfinalu, ko je Brazilija napolnila mrežo Franciji (5:2), je zabil kar tri gole. Pomagala mu je poškodba kapetana Francije Roberta Jonqueta v 38. minuti, ki mu je Vava nehote zlomil nogo. Takrat je bil rezultat 1:1. Ker takrat še ni bilo menjav, so Francozi do konca zaigrali z nogometašem manj. To so izkoristili Brazilci in pomendrali zdesetkanega tekmeca.

Pele jih je dal šest, Fontaine kar 13

V finalu so se pomerili z gostiteljico Švedsko, ki je v polfinalu razblinila nemške sanje o ubranitvi naslova (3:1). Sledil je nov spektakel v režiji najstnika, ki je bil na dan finala star 17 let, osem mesecev in šest dni. Še vedno je najmlajši nogometaš, ki je igral v finalu, zadel v polno in postal svetovni prvak. Dosegel je dva gola.

Najlepši zadetek Peleja na SP 1958 (v finalu proti Švedski):

Tako je od četrtfinala do finala na treh tekmah dosegel šest zadetkov in bil drugi strelec tekmovanja. Prehitel ga je le Francoz Just Fontaine, ki je bil tako razigran, da je svetovno prvenstvo končal pri 13 zadetkih in postavil rekord, ki ga bo v prihodnosti zelo težko izboljšati. Zgolj v tekmi za tretje mesto, v kateri so se Francozi, mnogi so dodatno motivacijo iskali v grozotah svetovne vojne, znesli nad Zahodnimi Nemci (6:3), je bil uspešen štirikrat.

Brazilci so leta 1958 uresničili dolgoletne sanje in z očarljivo igro navdušili nogometne sladokusce. Foto: Guliverimage/Getty Images

Mladi Pele je na Švedskem postal veliki nogometni zvezdnik. Foto: Guliverimage Brazilci so postali prvi, ki so postali svetovni prvaki na drugi celini, Pele pa je izpolnil obljubo, ki jo je leta 1950 dal objokanemu očetu. Ko se je njegov oče jokal po neuspehu brazilske reprezentance proti Urugvaju (1:2), ki je ponosne gostitelje SP 1950 stal naslov, mu je Pele, takrat je bil še devetletni deček, v želji, da bi ga potolažil, rekel, naj ne skrbi, saj bo že poskrbel, da bo Brazilija osvojila svetovni naslov.

Takrat so njegove besede zvenele kot prisiljena in utopična tolažba, polna domišljije, a se je kmalu izkazala za še kako resnično. Pele je osvojil svet in postal najbolj priljubljeni nogometaš. Pravi prototip modernega zvezdnika.

SP na Švedskem



Leto: 1958

Gostitelj: Švedska

Zmagovalec: Brazilija

Povprečje doseženih zadetkov: 3,6

Povprečni obisk gledalcev: 23.423

Najboljši strelec: Just Fontaine (Francija) - 13 zadetkov

Uvrstitev Jugoslavije: četrtfinale

Finale:

Solna, štadion Rasunda, 49.737 gledalcev Brazilija : Švedska 5:2 (2:1)

Vava 9., 32., Pele 55., 90., Zagallo 68.; Liedholm 4., Simonsson 80. Brazilija: Gilmar, Djalma Santos, Orlando, Bellini, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Zagallo, Vava, Pele, selektor Vicente Peola; Švedska: Svensson, Bergmark, Parling, Gustavsson, Axbom, Börjesson, Gren, Liedholm, Hamrin, Skoglund, Simonsson, selektor George Raynor.

