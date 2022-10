Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred skoraj sedmimi desetletji je svetovno prvenstvo v nogometu gostila Švica, do prvega naslova prvaka pa so prišli njeni sosedi.

Številni so menili, da bi bilo merjenje nogometnih moči tistega leta odvečno, saj je "madžarska velika konjenica" dominirala kot še nihče poprej. A pogumni Zahodni Nemci so menili drugače. Na svetovnem prvenstvu leta 1954 v Švici, kjer so zadetki padali kot po tekočem traku, so šli do konca!

Madžarska je v štirih letih (1950–1954) v 32 nastopih dosegla znamenitih 28 zmag in le štiri remije. Ostala je neporažena tudi na slovitem Wembleyju, kjer so Ferenc Puskas, Sandor Kocsis in druščina pokazali učno uro Angležem in jih z atraktivno igro ponižali s 6:1. Tako je bilo pred začetkom "mundiala" v alpski Švici že skorajda vse pripravljeno za slavje Madžarov. A šport zna še kako presenetiti ...

Vrhunci dramatičnega finala SP 1954:

Podobno kot na prejšnjem SP 1950, na katerem je Urugvaj pahnil Brazilijo v večdnevno žalovanje, niso zmagali absolutni favoriti. Laskavega naslova so se polastil pogumni Zahodni Nemci, ki so se po visokem porazu v skupinskem delu (3:8), takrat so nastopili s skoraj rezervno postavo, oddolžili "madžarskemu polku" z zmago s 3:2.

So si Nemci pomagali z dopingom?

Fritz Walter s pokalom za svetovnega prvaka Foto: Guliverimage/Getty Images Večer v Bernu je resnično pokazal, kako zna biti nogometna žoga včasih še preveč okrogla, Fritz Walter in Helmut Rahn pa sta ekspresno postala junaka povojne Nemčije.

Madžari, za katere je zaigral Puskas, ki je imel takrat zdravstvene težave, so izkusili hladno prho. Prav Puskas je v 87. minuti izenačil na 3:3, a je sodnik razveljavil zadetek zaradi domnevnega nedovoljenega položaja. Televizijski posnetki so bili slabše kakovosti, saj kamera ni bila postavljena na najbolj posrečenem mestu, tako da ni bilo nikoli razjasnjeno, ali so se sodniki odločili pravilno.

Poraz madžarske konjenice je odmeval po vsem svetu, rodil se je mit o bernskem čudežu, ki je povojno Nemčijo dvignil na noge in ji vbrizgal samozavest za največje športne dosežke.

1954 World Cup winner and honorary Germany captain, Fritz #Walter, would have turned 100 today. 🙏#DieMannschaft pic.twitter.com/iiE9Jls1vc — Germany (@DFB_Team_EN) October 31, 2020

Leta 2004 so se pojavile domneve, da so Zahodni Nemci do senzacionalnega podviga prišli s pomočjo prepovedanih sredstev (metamfetamin), a niso bile nikoli dokazane. Puskas je po finalu potožil, da se je iz nemške slačilnice vil vonj po divjem maku.

"Turek, ti si nogometni bog," je pisalo na poštni znamki, s katero so se Nemci spomnili na prvi naslov svetovnega prvaka v nogometu. Pozneje so bili najboljši na svetu še trikrat (1974, 1990, 2014). Foto: Guliverimage

Bernski čudež se je častil na različne načine, tudi na filmskem traku, in ostal zgodovinska prelomnica za preporod nemškega nogometa. Zahodni Nemci so bili ponosni tudi na športno opremo, zlasti nogometne čevlje, ki jim jih je naredil Adi Dassler, ustanovitelj podjetja Adidas.

Brazilci izpadli po Bernski bitki

Dvoboj med Madžarom Mihalyjem Lantosom in Brazilcem Didijem Foto: Guliverimage/Getty Images Kakšno je bilo svetovno prvenstvo 1954? Nastopilo je 16 ekip. Znova je manjkala Argentina, ki je zavrnila nastop v kvalifikacijah še tretjič zapored. Prvič so se na velikem odru predstavile Južna Koreja, Škotska in Turčija, ta je v kvalifikacijah presenetila Španijo.

Nastopila je tudi Jugoslavija, ki je bila v kvalifikacijah boljša od Grčije in Izraela. Zanimivo je, da je vse štiri tekme dobila z rezultatom 1:0. V četrtfinalu je priznala premoč poznejšim svetovnim prvakom Zahodnim Nemcem (0:2). V jugoslovanski ekipi ni bilo Slovencev.

V četrtfinalu je izpadla tudi Brazilija. Izgubila je proti Madžarski (2:4) v eni najbolj nasilnih tekem v zgodovini svetovnih prvenstev, ki je dobila vzdevek Bernska bitka. Sodnik je pokazal kar tri rdeče kartone, med igralci se je vnelo več pretepov, Brazilci pa so bili prepričani, da so del evropske zarote.

Angleži so doživeli ponovno razočaranje. V četrtfinalu jih je s 4:2 izločil branilec naslova Urugvaj. V polfinale se je uvrstila tudi Avstrija, ki je na svetovnem prvenstvu nastopila prvič po 20 letih. V tekmi, ki se je vpisala v zgodovino kot tista, na kateri je bilo doseženo največ zadetkov (12), je premagala gostitelje.

Sosede Švice je odpravila s teniškim rezultatom 7:5, a je bilo veselja hitro konec, saj je v polfinalu potegnila krajši konec proti Zahodnim Nemcem. Izgubila je prepričljivo, tudi tokrat je rezultat spomnil na tenis. Bilo je kar 6:1 za bodoče prvake.

Zahodni Nemci so postali šele tretja država, ki je stopila na svetovni prestol. Pred njimi je to uspelo le Urugvaju in Italiji. Foto: Guliverimage/Getty Images

V drugem polfinalnem dvoboju so Madžari po podaljšku izločili Urugvajce in poskrbeli, da dvemilijonska država prvič, odkar nastopa na SP, ni osvojila prvega mesta. Pozneje se je izkazalo, da se ni več nikoli polastila naslova svetovnega prvaka.

SP v Švici



Leto: 1954

Gostitelj: Švica

Zmagovalec: ZRN

Povprečje doseženih zadetkov: 5,38

Povprečni obisk gledalcev: 29.562

Najboljši strelec: Sandor Kocsis (Madžarska) - 11 zadetkov

Uvrstitev Jugoslavije: četrtfinale

Finale:

Bern, štadion Wankdorf, 62.472 gledalcev ZRN : Madžarska 3:2 (2:2)

Morlock 10., Rahn 18., 84.; Puskas 6., Czibor 8. ZRN: Turek, Kohlmeyer, Mai, Liebrich, Posipal, Eckel, F. Walter, Morlock, Schäfer,Rahn, D. Walter, selektor Sepp Herberger; Madžarska: Grosics, Lantos, Buzansky, Lorant, Zakarias, Bozsik, Hidegkuti, Czibor, Kocsis, Puskas, M. Toth, selektor Gusztav Sebes.

