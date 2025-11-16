Američani se klanjajo novemu sladkorčku Luke Dončića, to ni uspelo še nikomur!

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih osem tekem. Luka Dončić bo z Lakersi počival, se je pa njegovo ime vrnilo na uradne lestvice lige NBA, saj je z rednim igranjem v zadnjih tednih le zadostil pogojem. Dončić je tako najboljši strelec sezone, v točkovanju za MVP igralca pa je poskočil na četrto mesto. Vodi njegov prijatelj Nikola Jokić (Denver). V noči na ponedeljek bodo dejavni nekdanji Dončićevi soigralci pri Dallas Mavericks. V goste prihaja Portland, za Mavse, kjer v dvorani v Dallasu po odhodu Nica Harrisona ne odmeva več skandiranje ''Firo Nico'' (Odpustite Nica), pa je za dodatne skrbi poskrbel slabši zdravstveni status poškodovanega Anthonyja Davisa, ki bo izpustil že osmo tekmo zapored.

Na uradni strani tekmovanja so konec tedna objavili nov vrstni red največjih kandidatov za osvojitev MVP priznanja. Na lestvici Kia MVP Ladder je novinar Shaun Powell na prvo mesto postavil Nikolo Jokića (Denver), ki ga v tej sezoni krasi razkošno povprečje 28,8 točke, 13,1 skoka in 10,9 asistence na srečanje. Nedavno je proti Clippersom dosegel kar 55 točk.

After a 55-point night on 18-23 shooting in Denver’s sixth-straight win, Nikola Jokić (28.8 PPG, 13.1 RPG, 10.9 APG) moves into the No. 1 spot 🔥



— NBA (@NBA) November 14, 2025

Na drugo mesto je padel branilec lovorike Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), ki kraljuje z branilci naslova, saj je doslej izgubil le eno tekmo, na srečanje pa daje 32,6 točke, čeprav na več kot polovici tekem (7 od 13) zaradi visoke prednosti moštva v zadnji četrtini sploh ni več stopil na parket.

Tretji je Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), s povprečjem 32,6 točke na tekmo drugi strelec lige, ki je v noči na nedeljo priznal premoč Luki Dončiću in Lakersom, takoj za njim pa je slovenski superzvezdnik. Dončić je tako na lestvici kandidatov za MVP priznanje pridobil eno mesto.

Vrhunci Luke Dončića proti Milwaukeeju (41 točk):

Ker je slovenski virtuoz začel igrati redno in je nastopil na vsaj 70 odstotkih vseh tekem, se njegovo ime znova upošteva na lestvicah. Po izjemnem nastopu v Milwaukeeju, na katerem je navdušil z 41 točkami, se je tako spet pojavil na lestvici najboljših strelcev. S povprečjem 34,4 točke zaseda prvo mesto. Hkrati se lahko pohvali z 8,9 skoka in 8,9 asistence na tekmo. Med kandidati za MVP igralca je na peto mesto zdrsnil Victor Wembanyama (San Antonio).

Nov mejnik Luke Dončića, nove težave Anthonyja Davisa

Dončić še naprej navdušuje in piše zgodovino. Američani so postregli z izjemnim statističnim posladkom, ki služi v čast slovenskega asa. Ljubljančan je namreč postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na uvodnih desetih tekmah v sezoni prispeval 344 točk, 89 asistenc in 36 trojk. V zadnjih desetletjih je v ligi NBA igralo nič koliko zvezdnikov, a ni nobenemu uspelo doseči številk, ki v tej sezoni spremljajo motiviranega jezernika s prepoznavno številko 77.

Luka Doncic in his first 10 games this season:



344 points

89 assists

36 made threes



He's the first player in NBA history to reach each of those marks in the first 10 games of a season. pic.twitter.com/1vVOXVTHlU — OptaSTATS (@OptaSTATS) November 16, 2025

Američani pa so postregli še z enim podatkom, ki ni preveč všeč navijačem Dallasa. Dončić je namreč v tej sezoni večkrat presegel mejo 40 točk kot pa so Mavericksi zmagali. Slovencu je to uspelo štirikrat, Dallas pa ostaja pri zgolj treh zmagah.

Fun Fact: Luka Doncic has more 40-point games than the Mavericks have wins. pic.twitter.com/ACGCBLfWtF — StatMuse (@statmuse) November 16, 2025

Telički bodo četrto zmago v tej sezoni lovili na domačem parketu v noči na ponedeljek proti Portlandu, na njej pa očitno znova ne bodo mogli računati na pomoč Anthonyja Davisa. Zvezdniški Američan, ki se je februarja iz Los Angelesa preselil v Dallas, v obratno smer pa je krenil Dončić, je zaradi poškodbe leve mečne mišice preskočil že osem tekem.

Trener Dallasa Jason Kidd že dolgo ne more računati na pomoč Anthonyja Davisa. Foto: Reuters

Če se je že namigovalo, da bi se lahko kmalu pridružil soigralcem na parketu, saj je bil njegov status na zadnjih tekmah vprašljiv, pa je pred srečanjem s Portlandom prišlo do spremembe. Njegov status je nazadoval, zdaj je njegov nastop proti Portlandu dvomljiv, kar je v taboru Mavericksov poskrbelo za nov odmerek slabe volje.

