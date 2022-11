Če bi to naredil danes, bi šel v zapor

Leta 1986 je Diego Armando Maradona v Mehiki obnorel nogometni svet. Argentinec je z zadetki in podajami gavče popeljal do drugega naslova svetovnega prvaka. Pri nepozabni zmagi nad Anglijo, svojevrstnem maščevanju za izgubljeno vojno za Falklandske otoke, je pisal zgodovino. Najprej z božjo roko, nato pa z enim najlepših zadetkov vseh časov.

Na Sportalu se bomo spomnili vseh dozdajšnjih svetovnih prvenstev. Pot nas bo popeljala vse do svetovnega prvenstva, ki ga je leta 2018 gostila Rusija. Vabljeni!

Gavči so šli do konca. Osem let po tem, ko so na domačih tleh na prvenstvu, polnem kontroverznosti, prvič postali svetovni prvaki, so se znova povzpeli na vrh. To jim je uspelo na krilih Diega Armanda Maradone, 25-letnega nogometnega genija, ki je znal z žogo praktično vse.

Tekmece je preigraval kot za stavo, vsak njegov predložek je sejal nevarnost, saj so imele njegove podaje vedno oči, če se mu ni posrečilo z nogo, pa je delivce pravice spretno prelisičil z uporabo zgornjega uda. Tako kot na četrtfinalni tekmi proti Angliji, ki je prerasla v eno izmed klasik v bogati zgodovini svetovnih prvenstev.

Božja roka, nato najlepši zadetek stoletja

Tako je nizki Maradona pretental sodnika in Angleže. Foto: Guliverimage/Getty Images Kaj se je dogajalo? Argentina se je namerila na Anglijo, navijači pa so zahtevali zmago, s katero bi se Otočanom maščevali za poraz v falklandski vojni. In res.

Maradona, čeprav je v višino meril le 165 centimetrov, je v eni izmed akcij visoko skočil v zrak in žogo pred presenečenim Petrom Shiltonom pospravil v mrežo. Sodnik Ali Bin Nassar je pokazal na sredino, Argentinci so si stekli v objem, Angleži pa kar niso mogli verjeti, kaj se jim dogaja, saj so bili prepričani, da je Maradona igral z roko. Z levo roko. "To je bila božja roka," se je pošalil Maradona, ki se ga je hitro oprijel naziv argentinskega nogometnega boga.

Pet zadetkov in podaj Maradone, najboljšega igralca SP 1986:

Počasen televizijski posnetek je razkril prevaro, a je bilo že prepozno. Zadetek je bil priznan, Angleži pa besni. Še bolj so bili v nadaljevanju srečanja, ko je danes žal že pokojni Maradona na sredini igrišča začel akcijo, v kateri je preigral nič več, nič manj kot pet angleških nogometašev, na koncu pa še mojstrsko zatresel mrežo za 2:0. To je bila mojstrovina in pol, ki še vedno spada med najlepše zadetke vseh časov, pozneje pa so na njih spomnile Messijeve vragolije v dresu Barcelone.

Angleži so do konca srečanja prek najboljšega strelca svetovnega prvenstva Garyja Linekerja, danes priznanega strokovnega komentatorja in nogometnega analitika, znižali na 1:2, dlje pa ni šlo. Dvoboj je postal epski, Maradona pa nogometna veličina, kakršne ni svet občudoval vse od obdobja brazilskega kralja Peleja.

V Mehiki brez Slovencev

Kaj pa se je dogajalo v Mehiki do omenjenega četrtfinala? Svetovno prvenstvo, ki je potekal med 31. majem in 29. junijem, bi sprva moralo potekati v Kolumbiji, a so si nesojeni gostitelji zaradi ekonomskih skrbi leta 1982 premislili. Odgovornost je prevzela Mehika, ki je že imela pozitivne izkušnje s svetovnim prvenstvom (SP 1970) in vso potrebno infrastrukturo. Postala je gostiteljica in prva država, ki je SP gostila dvakrat. Tokrat je bil maskota Pique, feferon, nepogrešljivi del mehiške kuhinje, z ogromnim zelenim sombrerom in velikimi brki.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Na SP 1986 je nastopilo 24 ekip, med njimi tudi tri novinke. Danska, Kanada in Irak, ki je zaradi divjanja iraško-iranske vojne vse kvalifikacijske tekme odigral na tujih tleh.

Elsner in Katanec ostala brez SP 1986 Jugoslavija je v kvalifikacijah razočarala. V kvalifikacijski skupini je zaostala za Francijo, Bolgarijo in NDR, prehitela pa le Luksemburg. Za izbrano vrsto je občasno igral Marko Elsner, Srečko Katanec pa po nastopu na EP 1984 ni bil med kandidati. Selektor Miloš Milutinović se ni izkazal. Vratar je bil nekdanji športni direktor Olimpije Ranko Stojić, v napadu pa je igral tudi nekdanji igralec in trener Maribora Milko Djurovski.

Danci od velike senzacije do bolečega izpada

Maradona je v Mehiki nastopil na drugem svetovnem prvenstvu. Na domačem SP 1978 je manjkal. Foto: Guliverimage/Getty Images Branilka naslova Italija je prvenstvo začela zgolj z remijem proti Bolgariji, ki je v kvalifikacijah prekrižala načrte Jugoslaviji. Danci so v skupinskem delu pomendrali s tekmeci. Skandinavci so najprej premagali Škotsko (1:0), nato pa dvakratne svetovne prvake Urugvaj kar s 6:1, za konec pa še enega izmed osrednjih favoritov za naslov, ZR Nemčijo (2:0). Vikingi so osvajali pozornost, blestel je napadalec Preben Elkjaer Larsen.

V skupinskem delu je pravljično zgodbo navijačem omogočil tudi Maroko. Ne le da je remiziral s Poljsko in Anglijo (dvakrat po 0:0), ampak je tudi premagal Portugalsko s 3:1 in napredoval v osmino finala. Postal je druga neevropska reprezentanca (prva je bila Severna Koreja na SP 1966), ki se je uvrstila v izločilne dvoboje.

Na SP 1986 v Mehiki je namreč 16 najboljših reprezentanc nadaljevalo pot v osmini finala, ki je ponudila obilico zanimivih srečanj. Belgija je močno Sovjetsko zvezo, ki je v skupinskem delu ponižala Madžarsko s 6:0, tako po podaljških izločila s 4:3, Francija pa je v sosedskem obračunu lažje od pričakovanega odpravila Italijo in poskrbela, da so Azzurri, branilci naslova, izpadli že pred četrtfinalom.

Danci, ki se jim je klanjal nogometni svet, so doživeli bridko razočaranje. Čeprav so proti Španiji povedli z 1:0, so nato prejeli kar pet golov. V njihovi mreži je počila španska petarda, ki jo je odvrgel štirikratni strelec Emilio Butragueno. Brazilija (4:0), Anglija (3:0) in gostiteljica Mehika (2:0) niso imele težav s Poljsko, Paragvajem in Bolgarijo, Nemci pa so se namučili z Marokom in ga izločili šele s poznim zadetkom bodočega zvezdnika Lotharja Mätthausa.

Schumacher junak loterije kazenskih strelov

Harald Schumacher je v četrtfinalu paral živce mehiškim ljubiteljem nogometa. Foto: Guliverimage/Getty Images Ostalo je le še osem reprezentanc. Napetost je rasla, na tribunah pa se je rodila nova atrakcija, mehiški val oziroma priljubljena laola. Argentina, ki jo je v osmini finala namučil sosed Urugvaj (1:0), je tako v četrtfinalu izločila tri leve (2:1), v polfinale pa so se uvrstile še Belgija, Francija in ZR Nemčija. Prav vsi po strelih z bele točke. Belgijci so prekrižali načrte Špancem, Francozi so v dopadljivem srečanju strli srca brazilskih navijačev, ki jih je v drugem polčasu najbolj na cedilu pustil prvi zvezdnik Zico, saj je zastreljal najstrožjo kazen, Nemci pa so na krilih vratarja Haralda Schumacherja v črno zavili Mehiko.

Maradona je šov nadaljeval v polfinalu, kjer je z dvema zadetkoma skoraj sam ugnal Belgijo (2:0), Zahodni Nemci pa so bili še drugič zapored v polfinalu svetovnega prvenstva (na SP 1982 so bili boljši po enajstmetrovkah) usodni za Francoze, ki jim ni pomagal niti Michel Platini.

Nemci izenačili, a je Maradona zaposlil Burruchago

Sledil je veliki vrhunec, finale med gavči in elfom. Argentina je povedla že z 2:0, a so se nato Nemci, kot že neštetokrat prej, vrnili v igro in deset minut pred koncem izenačili na 2:2. Južnoameričanov to ni zmedlo. Sedem minut pred koncem je Maradona z zlato podajo našel Jorgeja Burruchago, ta pa je dosegel zmagoviti zadetek za 3:2.

Kako je Argentina v finalu premagala ZR Nemčijo (3:2):

Zabava se je lahko začela, Argentina je postala prva svetovna nogometna velesila, Maradona pa njeno božanstvo. Z božjimi nogami, a tudi roko. "Če bi to storil danes, ko deluje sistem VAR, bi moral zaradi tega v zapor. Ne moreš krasti pred 80 tisoč ljudmi," se je pokojni Argentinec pošalil v intervjuju, ki ga je pred leti opravil z nekdanjim francoskim asom Robertom Piresom.

SP v Mehiki Leto: 1986

Gostitelj: Mehika

Zmagovalec: Argentina

Finale: Argentina : ZR Nemčija 3:2

Povprečje doseženih zadetkov: 2,54

Povprečni obisk gledalcev: 46.039

Najboljši strelec: Gary Lineker (Anglija) - 6 zadetkov

Uvrstitev Jugoslavije: izpadla v kvalifikacijah

Tekma za 3. mesto:

Puebla:

Belgija : Francija 2:4 po podaljšku (2:3, 2:2, 1:2)

Cuelemans 11., Claesen 73.; Ferreri 27., Papin 43., Genghini 104., Amoros 111./11-m



Finale:

Mexico City, štadion Azteca, 114.600 gledalcev Argentina : ZR Nemčija 3:2 (1:0)

Brown 23., Valdano 56., Burruchaga 83.; Rummenigge 74., Völler 80. Argentina: Pumpido, Ruggeri, Brown, Cuciuffo, Batista, Olarticoechea, Giusti, Enrique, Burruchaga (od 90. Trobbiani), Maradona, Valdano; selektor Carlos Bilardo ZR Nemčija: Schumacher, Förster, Jakobs, Briegel, Berthold, Brehme, Eder, Matthäus, Magath (od 62. Höness), Rummenigge, Allofs (od 46. Völler); selektor Franz Beckenbauer

