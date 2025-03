V javnosti so se prvič pojavili izsledki obdukcije smrti nekdanjega nogometnega zvezdnika Diega Armanda Maradone, ki so razkrili, da je Argentinec umrl zaradi akutnega pljučnega edema in bolezni srčne mišice. Podrobnosti glede njegove smrti so prišle na dan med sojenjem medicinskemu osebju, ki je zanj skrbelo pred njegovo smrtjo leta 2020.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, se je sojenje sedmim zdravnikom in medicinskim sestram začelo v torek. Na zatožno klop so sedli njegov osebni zdravnik Leopoldo Luque in njegova psihiatrinja Augustina Cosachov, ki sta skupaj s psihologom, še enim zdravnikom in medicinskim koordinatorjem ene izmed zavarovalnic ter dvema medicinskima sestrama obtožena umora.

Vsi obtoženi krivdo zanikajo. V primeru, da bodo spoznani za krive jim grozi do 25 let zapora.

Maradona naj bi pred smrtjo po trditvah mrliških oglednikov preživljal 12-urno agonijo, saj se je v njegovem trebuhu in pljučih kopičila voda. V njegovih organih je bilo tako štiri in pol litre vode, ki se je začela kopičiti že nekaj dni prej.

Srce Maradone ob smrti dvakrat težje od običajnega

Po pričanju forenzika Carlosa Mauricia Casinellija Maradonova smrt ni bila niti nenadna niti nepričakovana. Njegovo srce je namreč ob smrti tehtalo dvakrat več od običajnega. Cassinelli je ob tem še dodal, da njegovo zdravstveno stanje vsekakor ni bilo takšno, da bi bilo primerno za domačo oskrbo. Preiskovalci ob tem trdijo, da je bilo pri tem narejenih kar nekaj resnih napak.

Začetek sojenja je bil zaradi številnih izrednih okoliščin večkrat prestavljen. Sojenje naj bi trajalo vsaj do sredine julija, v tem času pa bo zaslišanih 192 prič. Ob tem poteka še en ločen postopek proti medicinski sestri, ki ni del glavne obravnave in bo na sporedu v drugi polovici leta.

Maradona je sicer bil nekaj tednov pred smrtjo operiran na možganih. Umrl je 25. novembra 2020 v zasebni rezidenci v severnem delu Buenos Airesa. Velja za enega najboljših igralcev v zgodovini nogometa, na svetovnem prvenstvu v Mehiki 1986 je bil kapetan zmagovite argentinske izbrane vrste. V domovini je na klubski sceni igral za Argentinos Juniors, Boca Juniors in Newell's Old Boys, v Španiji za Barcelono in Sevillo, v Italiji pa za Napoli.

