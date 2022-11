Slovenci boljši tudi od Črne gore

Benjamin Šeško je imel danes priložnost za nov mejnik. Na reprezentančnih tekmah je namreč zadel v polno na štirih zaporednih tekmah, če bi bil uspešen še danes, bi izenačil podvig Zlatka Zahovića, strelskega rekorderja Slovenije (35 zadetkov), ki je leta 1999 nanizal kar pet tekem, na katerih se je vpisal med strelce. A Šešku ni uspelo zatresti črnogorske mreže, prispeval pa je podajo pri zmagovitem golu. Tega je v 42. minuti dosegel Miha Zajc.



Slovenska vrsta je tako leto 2022 končala zmagovito. Črnogorci so sicer zatresli mrežo Jana Oblaka že v prvem polčasu, a sodnik gola ni priznal. Tri minute pred koncem tekme so imeli še eno priložnost za izenačenje, takrat z enajstih metrov, a je Oblakov soigralec iz madridskega Atletika Stefan Savić na srečo domačih zadel le vratnico.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Matic Klanšek Velej, Nik Moder/Sportida):

Finci v Oslu, Norvežani brez Haalanda

Srečko Katanec se je v nedeljo pomeril z Rusijo, s katero je imel opravka tudi kot selektor Slovenije v kvalifikacijah za SP 2002 in na dveh tekmah osvojil štiri točke. Foto: Guliverimage Ta konec tedna bo na delu tudi nekaj slovenskih tekmecev v kvalifikacijah za Euro 2024. Kazahstan, ki je pred dnevi izgubil proti Katančevemu Uzbekistanu (0:2), je v soboto v Abu Dabiju premoč priznal še reprezentanci ZAE (1:2).

Finska se je v nedeljo v sosedskem obračunu na Ullevaalu v Oslu udarila z Norveško, ki se je zadnje reprezentančne akcije v letu 2022 lotila brez največjega zvezdnika Erlinga Brauta Haalanda. Tekma se je končala z neodločenih 1:1.

Severna Irska kot edina izmed reprezentanc v "slovenski" kvalifikacijski skupini za Euro 2024 v tem mesecu ne igra tekem.

V nedeljo je bil na delu tudi Uzbekistan, ki ga vodi Srečko Katanec. V četrtek je premagal Kazahstan, tokrat pa je v Takšentu pričakal izbrano vrsto Rusije, ki do nadaljnjega ne sme sodelovati na tekmovanjih pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa) in Evropske nogometne zveze (Uefa). Prijateljske tekme so vendarle nekaj drugega, izolirani Rusi so po Kirgiziji, ki so jo v četrtek premagali z 2:1, okusili še moč Uzbekistana, ki je nekdaj sestavljal Sovjetsko zvezo. Tekma se je končala z neodločenih 0:0.

Italija je med tednom v gosteh premagala Albanijo s 3:1. Dva zadetka je dosegel Vincenzo Grifo. Foto: Reuters

Na Dunaju se bosta danes zvečer v atraktivnem srečanju pomerili slovenski sosedi Avstrija in Italija, ki je presenetljivo ni na letošnjem svetovnem prvenstvu. Azzurri, aktualni evropski prvaki, bodo tako izpustili že drugi zaporedni mundial.