Bizaren govor predsednika Fife: Danes se počutim kot gej, invalid in delavec migrant #video

Prvi mož Fife: Zahodne kritike so dvolične

Prvi mož svetovnega nogometa je pretežno zahodne kritike zaradi kršenja človekovih pravic v Katarju ocenil kot dvolične, obenem je podprl pravice delavcev migrantov, žensk in skupnost LGBTQ.

"Ne želim vam dajati lekcije o življenju, toda te kritike so v osnovi nepravične, enostranske, so le hipokrizija. Za vse, kar smo Evropejci počeli v zadnjih treh tisoč letih, bi se morali opravičevati naslednjih tri tisoč let, preden bi začeli dajati moralne lekcije drugim ljudem," je menil Infantino.

"I don't have to defend Qatar they can defend themselves. I'm defending football and injustice."



FIFA president Gianni Infantino's opening statement as he addressed the media on the eve of the World Cup in Qatar ⤵️ pic.twitter.com/q1rzwx63YU — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 19, 2022

"Obenem se danes počutim kot Katarec, Arabec, Afričan, počutim se kot gej, kot invalid, kot delavec migrant," je po poročanju AFP dodal Infantino.

Katarski uradni predstavniki so kritike na njihov račun, predvsem glede položaja tujih delavcev in pravic istospolnih parov ter žensk, označili kot rasistične, saj naj bi bila izrečena na podlagi dvojnih meril.

Izpostavili so še velike reforme, ki so jih v zadnjih letih napravili pri pogojih za delo in varnost delavcev migrantov, ki so gradili stadione in drugo infrastrukturo za svetovno prvenstvo.

