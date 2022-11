Nemci na protestu proti krvavemu SP v Katarju prižgali 20 tisoč sveč #video

Foto: Reuters ''Verjetno ne bomo nikoli izvedeli natančnega števila tistih, ki so umrli med gradnjo stadionov za SP 2022. Suženjstvo, ki se konča s smrtjo in žalostjo, je odvratno. Svetovno prvenstvo je bilo kupljeno z bolečino in smrtjo. To je najbolj krvavo svetovno prvenstvo v zgodovini,'' je opozoril nemški umetnik Volker-Johannes Trieb, ki je pripravil že drugi protestni dogodek zoper SP 2022.

Volker-Johannes Trieb s svečo in žogo, napolnjeno s peskom, ki predstavljata trpeče delavce migrante v Katarju. Foto: Reuters

Aprila je pred sedež Mednarodne nogometne zveze (Fifa) v Zürichu, ki je z izborom Katarja za letošnjega gostitelja SP 2022 zakuhala številne afere, kontroverznosti in polemike, odložil žoge, napolnjene s peskom.

Foto: Reuters Te niso manjkale niti na nedeljskem dogodku v mestu Herne, kjer so, 20. november ravno sovpada z nemškim dnevom mrtvih, prižgali kar 20 tisoč svečk. Zažarele so kot protest in opozorilo na kršenje človekovih pravic v Katarju, s katerim se spopadajo delavci migranti.

Foto: Reuters Po poročanju Guardiana je na gradbiščih katarskih stadionov, ki gostijo letošnje SP, med letoma 2010 in 2021 ugasnilo kar 6.500 življenj delavcev migrantov iz Indije, Pakistana, Nepala, Bangladeša in Šrilanke.

Foto: Reuters