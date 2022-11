Ganljiva zgodba Valižana: od joka ob veliki izgubi do pomembne točke

21-letnemu branilcu Nottingham Foresta in reprezentantu Walesa Necu Williamsu je po tragični novici uspelo zbrati misli in vseeno nastopiti na tekmi proti ZDA. Ta je bila za Wales izjemno pomembna, saj so kar 64 let čakali na priložnost, da se dokažejo na najpomembnejšem tekmovanju na svetu.

Novico o smrti dedka, na katerega je bil izjemno Williams navezan, mu je manj kot 24 ur pred uvodno tekmo Walesa na mundialu sporočila mama.

"Včeraj sem sprejel najtežjo novico, s katero sem se do zdaj moral soočiti. Moral sem poslušati mamo, ki mi je sporočila, da mi je umrl dedek. Izjemno težko mi je bilo po dnevu, ki sem ga v celoti prejokal, pa do nastopa na svetovnem prvenstvu, a mi je uspelo ob podpori mojih soigralcev in ekipe," je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Williams.

Dedek ga je spremljal povsod po svetu

"Povsod po svetu me je spremljal, da bi videl, kako igram nogomet, vse odkar sem pri šestih letih prvič zaigral za Liverpool. Nikoli mi ni rekel, da sem igral dobro, saj me je vedno spodbujal, da moram biti vsak dan še boljši in boljši. Zato sem zdaj tu, kjer sem! Tekmo posvečam njemu, ker vem, da je tam zgoraj in me zelo ponosno gleda. Vse vas pa prosim, da cenite svoje najdražje, saj nikoli ne veste, kdaj jih ne bo več z vami."

Tekmo, ki se je po uspešno izvedeni enajstmetrovki Garetha Bala končala neodločeno z 1:1 in točko za Wales, je posvetil svojemu pokojnemu dedku. Po tekmi so ga premagale solze, z dvignjenima rokama in pogledom, usmerjenim v nebo, pa je večkrat pokazal, kdo je bil ta večer v mislih z njim.

