Britanski poslanci v prvem branju potrdili zakon o pomoči pri umiranju

Britanski poslanci so danes podprli predlog zakona o pomoči pri umiranju za neozdravljivo bolne v Angliji in Walesu, s čimer so spornemu osnutku omogočili nadaljevanje parlamentarne poti. Potrditev je sledila večurni čustveni razpravi, v kateri so številni delili osebne zgodbe, nasprotniki pa zlasti pozivali k boljši paliativni oskrbi.

Poslanci spodnjega doma parlamenta so za predlog glasovali s 330 glasovi za in 275 proti. Predlog se zdaj seli na raven odborov, v katerih lahko poslanci vlagajo dopolnila. Zatem bodo sledila nova glasovanja tako v spodnjem kot zgornjem domu, kar naj bi trajalo več mesecev. Možnost za uvedbo zakona naj ne bi bila prej kot čez najmanj dve leti, poroča BBC.

Predlog zakona predvideva pomoč pri končanju življenja za neozdravljivo bolne, starejše od 18 let, ki imajo pred sabo manj kot šest mesecev življenja in so sposobni sami zaužiti snov, ki povzroči smrt. Prošnjo bi morali potrditi dva zdravnika in sodnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glavna pobudnica zakona, laburistična poslanka Kim Leadbeater, je v razpravi poudarjala, da bo zakon na smrt bolnim na koncu njihovih življenj dal "možnost, avtonomijo in dostojanstvo". Zagovorniki trdijo tudi, da bodo zahvaljujoč zakonu nekatere smrti manj boleče.

Pomisleki o zlorabi invalidnih in kakovosti paliative

Nekateri so izražali zaskrbljenost, da bi se lahko ljudje čutili prisiljene v izbiro evtanazije, druge pa skrbi morebitna diskriminacija v primeru oseb z invalidnostmi. Nasprotniki še menijo, da zdravstveni sistem ni pripravljen na tovrstno prelomno spremembo in da bi ta lahko povzročila manjše vlaganje v paliativno oskrbo.

Razprave je pred poslopjem parlamenta spremljalo več deset tako zagovornikov kot nasprotnikov zakona. Prvi so nosili transparente z napisi, kot je "Ubijte zakon, ne bolnih". Drugi pa so v bližini, oblečeni v rožnato, pozivali k sprejetju zakon s slogani, kot je "Moje življenje, moja smrt, moja izbira".

Visoka kazen za pomoč pri samomoru

V Angliji, Walesu in na Severnem Irskem je trenutno za pomoč pri samomoru zagrožena kazen do 14 let zapora. Na Škotskem, ki ima svoj pravni sistem in lastna pooblastila na področju zdravstva, to ni posebej opredeljeno kaznivo dejanje. Lahko pa v tem primeru osebi grozijo druge obtožbe, vključno z umorom. Tudi tam trenutno poteka razprava o podobnem predlogu zakona.

Predlog ni del vladnega programa, temveč gre za t. i. pobudo poslanca. Se pa je premier Keir Starmer še pred zmago na julijskih volitvah zavezal, da bo parlamentu, ki je nazadnje o podobnem vprašanju odločal leta 2015, omogočil vnovično preučitev pobude.

Poslanci so danes imeli možnost svobodnega glasovanja, zaradi česar je bilo izid skoraj nemogoče napovedati. Svojega mnenja ni izrazil niti Starmer. Tudi njegovi ministri naj bi ostali nevtralni, jih je pa več razkrilo svoje stališče, tako za spremembe kot proti njim.