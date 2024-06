Delovni pes, tesno povezan s kraljevo družino

Valižanski ovčar ali Pembroke Corgi je majhna pasma psa z značilnim čokatim telesom in pestro zgodovino. Pembroke Corgi je le ena izmed variant tega čudovitega psa – druga se imenuje cardigan –, oba pa prihajata iz Walesa. Corgija prepoznamo po kratkih nogah, dolgem telesu in lisičjem obrazu, prav zaradi teh lastnosti pa je verjetno ena najbolj priljubljenih pasem na svetu.

Valižanski ovčar izvira iz Pembrokeshira v Walesu, njegove korenine pa segajo v 10. stoletje. Pravi izvor pasme je zavit v tančičo skrivnosti in o njem obstajajo različne teorije, najbolj splošna pa je ta, da so se razvili iz švedskih Vallhundov, ki so jih v Wales pripeljali vikingi. Ne glede na to pa je valižanski ovčar že dolgo cenjen kot delovni pes, ki so ga uporabljali za pašo goveda, gosi in rac.

Pasma je v 20. stoletju doživela posebno slavo, saj je tesno povezana z britansko kraljevo družino. Valižanske ovčarje je imela še posebej rada pokojna kraljica Elizabeta II., ki jih je imela med svojo vladavino več kot 30.

So robustni in gibčni

Valižanskega ovčarja zlahka prepoznamo. Je nizke postave s čokatim telesom, ravnim hrbtom in razmeroma kratkimi nogami, kar je značilnost pritlikavih pasem. Kljub nizki rasti pa so corgiji robustni in gibčni, zato so jih sprva uporabljali tudi pri lovu na ptice.

Njihova dlaka je srednje dolga, odporna na vremenske vplive in je lahko rdeča, peščena, črna ali svetlo rjava. Pogosto ima bele lise. K budnemu in inteligentnemu videzu prispevajo velike okrogle oči ter pokončna ušesa. Od svojega sorodnika cardigana pa se razlikujejo v dolžini repa – valižanski ovčarji ga praktično nimajo ali pa je zelo kratek.

Pasma je zelo inteligentna in po naravi ljubeča ter živahna. Corgiji so primerni za treniranje in v tekmovanjih v poslušnosti in agilityju nadvse blestijo. Zaradi svojih ovčarskih korenin pa potrebujejo redno vadbo in igro, ki pomaga, da ostanejo srečni in zdravi.

