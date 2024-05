Energični Aussie iz ZDA

Avstralski ovčar, pogosto ljubkovalno poimenovan tudi "Aussie", je zanimava pasma, znana po inteligenci, energičnosti in močnemu nagonu po varovanju. Kljub imenu pa ti ovčarji ne izvirajo iz Avstralije, kajti vzgojili so jih v ZDA v 19. stoletju. Pasma je priljubljena, ker je izredno prilagodljiva, zaradi pastirskega nagona pa je priljubljena tudi pri delu na rančih ter v sodelovanju pri pasjih športih.

Kdo pravzaprav so predniki avstralskih ovčarjev, ni povsem jasno, vendar se domneva, da njihove korenine segajo v Baskijo. Baskovski pastirji so se priselili v današnje ZDA in s seboj pripeljali izurjene pastirske pse, iz katerih so se sčasoma razvili psi, ki jih danes poznamo kot avstralske ovčarje. Pasmo so vzrejali na zahodu Amerike, zlasti v Kaliforniji in Arizoni, kjer je bila cenjena, ker je pomagala pri paši živine.

Treniranje je treba začeti, ko so še mladiči. Radi ugajajo, zato so pri učenju priporočljive tehnike nagrajevanja pozitivnega vedenja. Foto: Guliverimage

Avstralski ovčarji so srednje veliki psi robustne postave. Običajno merijo v višino med 50 in 60 centimetri. Imajo srednje dolgo dlako, ki je lahko ravna ali pa rahlo valovita ter je dvoplastna in zato odporna na hude vremenske razmere. Dlaka je lahko različnih barv in vzorcev, vključno s črno, modro marmornato in rdečo marmornato, pogosto ima bele oznake, ne pa vedno.

Najbolj od vsega nas osupnejo njihove oči, ki so mandljaste in so lahko modre, rjave ali jantarne. Njihov pogled je oster in čuječ, kar odraža aktivno pozornost, ki je v naravi te pasme.

Najbolj od vsega nas osupnejo njihove oči, ki so mandljaste in so lahko modre, rjave ali jantarne. Foto: Shutterstock

Gre za zelo inteligentne pse, ki jih je mogoče trenirati. Znani so po delovni vnemi, entuziazmu in zvestobi svojim lastnikom. Pasma najbolje uspeva z zadostno fizično stimulacijo in nadvse uživa v delu. Avstralski ovčarji so odlični v različnih pasjih športih, kot so poslušnost, agility in flyball.

Čeprav so svoji družini predani, pa so do tujcev lahko nekoliko zadržani. Bistvena sta zgodnja socializacija in dosledno usposabljanje. Zaradi pastirske dediščine lahko kažejo tudi nagnjenje k temu, da otroke ali hišne ljubljenčke zganjajo skupaj, kot da bi bili čreda ovc. To navado je mogoče odpraviti z ustreznim šolanjem.

Avstralski ovčarji so izjemna pasma, ki jo cenijo po vsem svetu zaradi neomajne zvestobe in inteligence. Foto: Shutterstock

Zahtevajo veliko pozornosti

Na splošno so to psi z ogromno energije, zato potrebujejo redno vadbo, kot so vsakodnevni dolgi sprehodi, tek ali zanimive igre. Brez zadostne količine vadbe se lahko začnejo dolgočasiti, kar pa lahko povzroča destruktivno vedenje.

Treniranje je treba začeti, ko so še mladiči. Radi ugajajo, zato so pri učenju priporočljive tehnike nagrajevanja pozitivnega vedenja. Hitro lahko postanejo preveč neodvisni, zato moramo vanje vložiti ogromno časa in potrpežljivosti.

Avstralski ovčarji so izjemna pasma, ki jo cenijo po vsem svetu zaradi neomajne zvestobe in inteligence. Ne glede na to, ali pomagajo pri delu na kmetiji, tekmujejo v pasjih športih ali preprosto uživajo doma kot cenjeni družinski prijatelji, ti psi v vse, kar počnejo, vnašajo neizmerno količino energijo in navdušenja. Z ustrezno nego, šolanjem in dovolj pozornosti so avstralski ovčarji lahko čudovit prijatelj ne glede na življenjski slog lastnikov, saj jim prinašajo veselje in družbo dolga leta.

Zaradi pastirske dediščine lahko kažejo tudi nagnjenje k temu, da otroke ali hišne ljubljenčke zganjajo skupaj, kot da bi bili čreda ovc. Foto: Shutterstock