Na dan Bastilje, ko Francija praznuje obletnico revolucije, se obeta juriš tudi v gorah osrednjega dela države, a tokrat s kolesi in brutalnim tempom. Deseta etapa Dirke po Franciji bo zagotovo postregla z eksplozijo napadov, pobegov in zaključnega izziva, saj karavana prvič letos konča etapo na vrhu vzpona. Vse oči bodo uprte v rumeno majico Tadeja Pogačarja, ki je v nedeljo izgubil pomočnika, Portugalca Joaa Almeido. Za Pogija bi bil idealen scenarij, če bi s favoriti za skupno zmago prišel na zadnji klanec skupaj. Glede na agresivnost dirkanja pa lahko brez usmiljenja pričakujemo nove napade ekipe Visma | Lease a Bike na čelu z Jonasom Vingegaardom. Bi lahko kakšno presenečetnje pripravila Primož Roglič ali Florian Lipowitz iz ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe? Obeta se vroč in napet dan, vse skupaj pa se bo začelo z zaprto vožnjo ob 13.10, medtem ko kolesarje v cilju pričakujejo nekaj pred 17.30.

Francoski nacionalni praznik bo na Touru zaznamovala brutalna gorska etapa prek cest centralnega masiva. Na samo 165 kilometrih bodo kolesarji premagali kar 4.500 višinskih metrov, kar je več kot v marsikateri pirenejski ali alpski etapi. In ravno zaradi prazničnega dne danes ni tradicionalnega dneva počitka na Touru, ki bo sledil v torek.

Pekel Bastilje: osmica vzponov in Puy de Sancy na koncu

Zadnjih 50 kilometrov je posebej zahtevnih, saj si vzponi sledijo brez premora: Col de Guéry (3,4 kilometra, 6,7 odstotka), Col de la Croix Morand (3,4 kilometra, 5,7 odstotka), Col de la Croix Saint-Robert (5,1 kilometra, 6,4 odstotka) in za konec še Puy de Sancy (3,3 kilometra, osem odstotkov), kjer bo prvič letos cilj na vrhu nekoliko daljšega klanca, čeprav ni klasičen gorski vzpon, kot bo to sledilo v Pirenejih ali Alpah.

Foto: A. S. O.

Teren omogoča dolge napade manjših skupin, saj ni daljših ravnin, kjer bi večja skupina lahko nadoknadila izgubljeno. Ves dan bo šlo gor in dol, kar pomeni nevarnost za vse favorizirane ekipe, tudi za UAE Emirates, ki mora varovati svojega vodilnega kolesarja Tadeja Pogačarja.

Slovenski šampion je v nedeljo dokončno izgubil pomočnika Joaa Almeido, ki je od padca v sedmi etapi vidno trpel ob vseh poškodobah, ki jih je utrpel. Zaveda se, da je pred kolesarji peklenski dan. "Zelo zahteven dan je pred nami. Prvi res gorski dan na Touru. Centralni masiv Francije je peklenski in vedno težak. Povrhu vsega je francoski praznik, zato bo veliko kandidatov za pobeg. Težka dirka bo. Poskušali bomo nadzirati potek dogodkov. Bomo videli, kako bo. Vroče bo in težak dan se obeta. Pričakujemo takšen dan in moramo biti pripravljeni," je proti nepredvidljivemu ponedeljku pogledal Pogačar, ki bo tako kot vsi akterji na Touru že deseti dan zapored na kolesu. Prvi dan počitka bo nato sledil v torek, ki ga vsi v karavani z nestrpnostjo pričakujejo.

Načrt Visme | Lease a Bike: še naprej napadati Pogačarja in njegovo ekipo

Danes bodo na veliki preizkušnji tudi pomočniki Tadeja Pogačarja, saj lahko pričakujemo tudi napade tistih kolesarjev, ki jih zanima rumena majica. Priložnosti bo kar nekaj in ob vsem tem razgibanem terenu bo imela ekipa UAE Emirates težko nalogo pri nadzorovanju vsega na trasi.

Zagotovo lahko pričakujemo, da bo ekipa Visma | Lease a Bike poskušala začiniti dan in narediti težak dan za Pogija in druščino.

Kaj pripravljajo v taboru Jonasa Vingegaarda? Foto: Guliverimage

Na vsakem koraku namreč iščejo priložnost, da vršijo pritisk. Nič drugače ni bilo v nedeljo na ravninski etapi, a jim je veter nekoliko prekrižal načrte, saj so mislili, da bo v zaključku pihal s strani in ne od spredaj, zaradi česar niso mogli razbiti glavnine, kar jim je uspelo v prvi etapi, v kateri sta denimo Primož Roglič in Remco Evenepoel izgubila 39 sekund, ker nista bila v pravem trenutku na pravem mestu.

Glede na to, da bo imela deseta etapa kar nekaj manevrskega prostora za skoke iz glavnine, lahko pričakujemo, da se bo v danem trenutku odločil za skok Matteo Jorgenson (na petem mestu ima zaostanek 1:34), ki je bil že velikokrat aktiven v dozdajšnjem poteku Toura, vendar brez želenega uspeha. Vprašanje je, če se mu bo ob skoku uspelo odlepiti od ekipe UAE Emirates, ki je sicer izgubila Almeido, a ima v svojih vrstah še vedno odlične kolesarje za tovrstne klance.

Zagotovo bodo pri Vismi že kmalu po štartu skušali poslati v beg kakšnega od kolesarjev tipa Wout van Aert, Tiesj Benoot, da bi bil v pomoč pri morebitnem kasnejšem skoku kakšnega od njihovih adutov za najvidnejšo uvrstitev.

Jonas Vingegaard se bo verjetno držal Pogačarja, čeprav bo morda tudi sam kaj poizkušal v zaključku dneva. Za našega Pogija bi bilo idealno, da bi skupina glavnih favoritov prišla na zadnji klanec skupaj, ta pa je njemu bolj pisan na kožo in bi lahko znova odščipnil nekaj sekund preostalim tekmecem.

Presenečenje v režiji Rogliča ali Lipowitza?

Prav tako lahko pričakujemo, da se bo kakšen od preostalih kolesarjev iz prve deseterice odločil za napad. Zanimivo bo videti, kaj bodo naredili v ekipi Red Bull – BORA – hansgrohe, ki imajo na osmem in devetem mestu Floriana Lipowitza in Primoža Rogliča. Eden izmed dvojice bi lahko s skokom poizkusil presenetiti glavnino, zlasti Pogačarja in Vignegaarda, ki bosta imela drug drugega na očeh. Če bi imel dobre noge, bi lahko kdo pridobil tudi nekaj časa nazaj.

Primož Roglič in Florian Lipowitz bi lahko bila tudi v središču pozornosti. Foto: Guliverimage

Kot je dejal Pogačar, pa bo ponedeljek prav poseben dan tudi za francoske kolesarje. Na njihov praznični dan bodo poskušali narediti vse, da razveselijo francoske navijače, ki se bodo v ogromnem številu zbrali ob trasi od Ennezata do Puy de Sancyja. Zagotovo bodo zelo aktivni v begu, zaradi česar bi lahko spremljali tudi dirko v dirki. Torej tisto med ubežniki in tisto med favoriti za skupno zmago. In v tej igri imajo presenetljivo Kevina Vauquelina. Član ekipe Arkea - B&B Hotels je namreč na izvrstnem tretjem mestu in ima le 1:11 pribitka za rumeno majico.

Obeta se torej vroč dan, saj bodo temperature ozračja okoli 30 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi na trasi. In čas je za nov kolesarski spektakel.

Klanci na današnji trasi Côte de Loubeyrat (kat. 2, 4,1 kilometra/6,3 odstotka) – 11,8 kilometra Côte de La Baraque (kat. 2, 4,8 kilometra/7,4 odstotka) – 54,5 kilometra Côte de Charade (kat. 2, 5,1 kilometra/6,8 odstotka) – 66,6 kilometra Côte de Berzet (kat. 2, 3,4 kilometra/7,4 odstotka) – 78,4 kilometra Col de Guéry (kat. 2, 3,4 kilometra/6,7 odstotka) – 115,4 kilometra Col de la Croix Morand (kat. 3,4 kilometra/5,7 odstotka) – 124,1 kilometra Col de la Croix Saint-Robert (kat. 2, 5,1 kilometra/6,4 odstotka) – 155,4 kilometra Puy de Sancy (kat. 2, 3,3 kilometra/osem odstotkov) – 165,3 kilometra – cilj