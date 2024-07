Bellamy novi selektor Walesa

Valižanska nogometna zveza (FAW) je sporočila, da je novi selektor članske reprezentance Craig Bellamy. Nekdanji reprezentant je podpisal pogodbo do leta 2028, na selektorskem mestu pa je zamenjal Roba Pagea, ki mu izbrane vrste ni uspelo popeljati na letošnje evropsko prvenstvo.

Štiriinštiridesetletni Bellamy, ki je v karieri igral za številne klube, kot so Norwich City, Coventry City, Newcastle United, Celtic, Blackburn Rovers, Liverpool, West Ham United, Manchester City in Cardiff City, je bil nazadnje pomočnik trenerja Vincenta Kompanyja pri Burnleyju.

"Dal bom vse za razvoj ekipe in za to, da prinesem uspeh valižanskemu nogometu," je dejal Bellamy za zvezo in dodal: "Komaj čakam, da septembra začnemo tekme v ligi narodov."

Wales bo v ligi narodov igral v ligi B in skupini 4, kjer so še Islandija, Črna gora in Turčija.

